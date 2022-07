Bramwell Tovey, chef principal de l'Orchestre de la BBC, nous a quittés

Il luttait depuis janvier contre la récidive d'un cancer, qui s'était déclaré en juin 2019. Le chef Bramwell Tovey, très apprécié par ses pairs, loué pour sa musicalité, s'est éteint mardi, au lendemain de son 69ème anniversaire. Né le 11 juillet 1953 dans l'Essex, Bramwell Tovey avait poursuivi des études de pianiste et de composition à l'université de Londres et à la Royal Academy of Music. À la tête de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg de 2002 à 2006, le Britannique fut surtout pendant 18 ans le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Vancouver, de 2000 à 2018.

"Reposez en paix, Maestro Tovey"

Bramwell Tovey avait été nommé chef principal du BBC Concert Orchestra il y a 4 ans. "La famille de l'orchestre de la BBC est profondément attristée de perdre Bramwell Tovey, qui fut notre chef principal durant les quatre dernières années et un ami cher depuis bien plus longtemps", réagit Bill Chandler, le directeur du BBC Concert Orchestra dans un communiqué. "Son sens de l'humour et sa direction artistique seront très regrettés." Chef principal et directeur artistique du Rhode Island Philharmonic Orchestra depuis 2021, Bramwell Tovey devait être le prochain directeur musical du Sarasota Orchestra à partir de la saison 2022-2023.

Publicité

Très demandé, reconnu aussi pour ses talents de compositeur, Tovey était en outre chef invité principal de l'Orchestre symphonique de Québec. "Même s’il n’a pu être présent auprès de nous autant que nous l’aurions souhaité au cours de la dernière saison, il a su laisser son empreinte au sein de l’Orchestre. Son charisme exceptionnel, ses grandes qualités de rassembleur et son humanisme ont été particulièrement appréciés", indique l'ensemble canadien. "Nous gardons de lui le souvenir d’un homme bon, généreux et engagé. Reposez en paix, Maestro Tovey."