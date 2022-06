"C'est illégal" : trois jeunes violonistes russes exclues d'un concours en Italie

Lidia Kocharian ne décolère pas, depuis le mail reçu le 16 mai dernier. "Chère Lidia Kocharian. À la suite des dispositions européennes issues du conflit russo-ukrainien, et suivant l'exemple d'autres concours internationaux de disciplines diverses, nous sommes au regret de vous notifier votre exclusion de la 41ème édition du Concours international de Violon." Un concours qui doit se dérouler en septembre à Gorizia, dans le nord-est de l'Italie. "Nous vous assurons qu'il ne s'agit pas d'une discrimination individuelle", peut-on aussi lire dans le mail, posté sur Facebook par Lidia. "Mais comme vous pouvez le voir, il y a une discrimination manifeste de moi en tant que personne, sur la base de ma nationalité et de mon lieu de naissance", pointe avec dépit la jeune violoniste, jointe par France Musique.

Lidia Kocharian, 28 ans, qui réside depuis 2015 en Belgique, se dit "très déçue, car il apparaît que la compétition a décidé de se mêler de politique. En tant que musicienne, je n'ai rien à voir avec le conflit. De plus, par cette discrimination, ils créent encore plus de haine, alors que la musique doit unir les gens." La violoniste et deux autres candidates russes, également exclues, envisagent de porter l'affaire en justice, "car il s'agit d'un acte illégal".

Un cas non-isolé

Dernièrement, d'autres candidats, à l’aube de leur carrière, ont aussi été mis au ban de concours du seul fait de leur nationalité. "Voilà où nous en sommes rendus", commentait ainsi avec amertume le jeune pianiste russe Roman Kosyakov, qui avait partagé début mars sur sa page Facebook un courrier sans équivoque de la Dublin International Piano Competition : "À l’unisson avec les organisations culturelles à travers le monde et en cette période difficile, nous vous informons à regret que nous ne pourrons pas inclure de candidat russe dans la compétition 2022", pouvait-on y lire. Début avril, après avoir dans un premier temps autorisé les candidats russes à candidater, le concours de violon finlandais Sibelius avait lui aussi changé d'avis . Le récital qu'Alexander Malofeev, jeune pianiste russe de 20 ans, devait donner à Vancouver, avait lui aussi été annulé.

