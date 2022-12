C’est la fête sur France Musique !

La fin d’année sera festive sur France Musique : musique classique, opéra, jazz, comédie musicale, musique de films, chanson française, il y en aura pour tous les goûts ! Du 17 décembre au 1er janvier : des concerts en direct, des émissions spéciales et des rendez-vous inédits, mais aussi des podcasts, des playlists spéciales fêtes et des parutions.

Têtes d'affiche

Jean-Michel Jarre

Les Grands Entretiens par Thomas Vergracht

Du 19 au 23 décembre,

6h30-7h et 22h30-23h

Publicité

42ème Rue fait son show

Gene Kelly sur la 42ème Rue par Laurent Valière

En présence de Patricia Ward Kelly

19 décembre, 20h-22h30 en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique

Line Renaud

Tour de chant par Martin Pénet

18 et 25 décembre, 12h30-13h

Karine Deshayes & Friends

Le concert de 20h par Clément Rochefort

26 décembre, 20h-22h30 à l’Opéra Comique

Stars hollywoodiennes

Ciné Tempo par Thierry Jousse

Les 24 et 30 décembre,13h-14h

Jazz

Ella Fitzgerald

Les légendes du jazz

24, 25, 30 et 31 décembre, 18h-19h

par Jérôme Badini

Helen Merrill

Open Jazz

Du 19 au 23 et du 26 au 30 décembre,18h-19h

par Alex Dutilh

Joe Lovano Quartet

Jazz Club

24 décembre, 19h-20h

par Yvan Amar

Concerts et émissions de fête

Concerts

Samedi à l’Opéra par Judith Chaine

17 décembre, 20h-23h : The Hours de Kevin Put au Metropolitan de New York.

Le concert de 20h, 20h-22h30 par Arnaud Merlin, Judith Chaine, Benjamin François, Clément Rochefort

21 décembre en direct de l’Auditorium de Radio France : Concert de Noël avec Marie-Nicole Lemieux et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Dir : Mikko Franck.

24 décembre au Grand Théâtre de Barcelone : La flûte enchantée , Mozart. Dir : Gustavo Dudamel.

30 décembre en direct de l’Auditorium de Radio France : Offenbach ! avec Patricia Petibon et Cyrille Dubois. Orchestre National de France. Dir : Enrique Mazzola.

31 décembre au Théâtre des Champs Elysées : La Périchole d’Offenbach par Les Musiciens du Louvre - Chœur de l’Opéra de Bordeaux. Dir : Marc Minkowski.

Les Grands Concerts de Noël à la Maison de la Radio et de la Musique

24 décembre, 9h-11h par Charlotte Landru-Chandès

Concert du Nouvel An 1er janvier, 11h-14h en direct de Vienne par Benoît Duteurtre

Emissions spéciales

Générations France Musique le Live par Clément Rochefort

24 décembre, 16h-18h : Ambroisine Bré et ses amis.

31 décembre, 16h-18h : Jeanine De Bique, soprano, et Aaron Wajnberg, piano ; Paloma Pradal et ses musiciens ; Jean-Michel Bernard, piano ; Jeanne Michard, saxophone et ses amis.

Mazette ! Quelle musique ! par Jean-Yves Larrouturou

25 décembre et 1er janvier, 14h30-16h : La musique des nuits mystiques / 1er janvier, 14h30-16h : la Danse.

Arabesques par François-Xavier Szymczak

Du 26 au 30 décembre, 13h30-15h : A table ! entre Noël et le Nouvel An.

Stars du classique par Aurélie Moreau

Du 26 au 30 décembre, 17h-18h : Les grands chefs du concert du Nouvel An à Vienne.

Jeunesse

Emissions

La Tribune des critiques de disques Junior

par Jérémie Rousseau

18 décembre, 16h-18h

Une petite musique de nuit, Mozart.

Musicopolis

par Anne-Charlotte Rémond

Du 26 au 30 décembre, 13h-13h30

Une semaine dédiée aux contes.

Podcasts

La Story de Chantons sous la pluie par Laurent Valière

Les Zinstrus 3 par Saskia de Ville avec Benoît Poelvoorde, Emma de Caunes…

Les Contes de la maison ronde : Vassilissa la-très-belle & Zorbalov et l’orgue

Le journal intime de Bach avec Denis Podalydès

Les aventures d’Octave et Melo

Playlists spéciales fêtes !

- 10 titres à connaître pour être incollable sur l’histoire de la comédie musicale

- Initier les enfants à l’opéra : petit guide en 7 étapes

- 10 airs d’opéra pour briller dans les dîners

- 10 valses à écouter en boucle le soir du réveillon

Parutions

Cuba

Une histoire de l’île par sa musique et sa littérature

De Marcel Quillévéré

Coédition France Musique/Albin Michel

Bandes originales

Une histoire illustrée de la musique au cinéma

De Thierry Jousse

Coédition France Musique/EPA

Esprit jazz

Les plus beaux morceaux de jazz par France Musique

Une sélection de Laurent Valero

Coffret 5 CD – 100 titres

Coédition France Musique/Wagram Music