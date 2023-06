Capitole : l'Allemande Beate Vollack nommée directrice de la danse

Elle s'est imposée parmi six candidats présélectionnés. L'Allemande Beate Vollack devient directrice de la danse du théâtre du Capitole de Toulouse, a annoncé l'établissement ce jeudi. Elle succédera à Kader Belarbi, dont l'institution s'était séparée en février . Beate Vollack, auparavant directrice de la danse de l'Opéra de Graz - la deuxième plus importante scène lyrique d'Autriche derrière Vienne - prendra ses fonctions en septembre, précise le Capitole dans un communiqué.

D'abord danseuse, notamment au Komische Oper de Berlin (1985-1995) puis au Bayerisches Staatsballett à Munich (1995-2005), Beate Vollack est en 1997 désignée "Danseuse de l'année" par la presse allemande, pour son interprétation de Giselle dans la chorégraphie de Mats Ek. Elle obtient en 2000 son diplôme de professeur de ballet, à l'université de musique et des arts de Munich. De 2014 à 2019, Beate Vollack prend la tête de la Tanzkompanie de Saint-Gall, en Suisse, avant de rejoindre Graz. Elle a collaboré avec de nombreuses maisons prestigieuses, comme le Royal Opera House, le Staatsoper de Vienne ou encore le festival de Salzbourg.

Seule femme à la tête d'une grande compagnie de ballet

Sa nomination au Capitole est une - petite - bonne nouvelle pour la parité, car depuis le départ de Julie Guibert à Lyon, remplacée en avril par Cédric Andrieux , il n'y avait plus aucune femme à la tête d'une grande troupe de ballet en France. Des directions féminines subsistaient dans trois Centres chorégraphiques nationaux : Olivia Grandville à La Rochelle, Ambra Senatore à Nantes et Maud Le Pladec à Orléans. "Soucieuse de préserver l'identité académique de la compagnie, elle aura à cœur de faire vivre et d'enrichir le répertoire, de continuer à développer l'excellence du groupe et des individualités au contact de chorégraphes invités de divers horizons", écrit le Capitole.

En février, l'établissement s'était séparé de celui qui était son directeur de la danse depuis 2012, le chorégraphe et ancien danseur étoile Kader Belarbi, à la suite d'une enquête administrative ayant mis en avant des "problèmes de gestion du personnel". Kader Belarbi avait dénoncé une décision de licenciement "aussi brutale que vexatoire" et s'était dit "victime d'un règlement de comptes grossier dicté par une réelle intention de nuire".