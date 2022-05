Cecilia Bartoli devient la nouvelle présidente d'Europa Nostra

Une corde supplémentaire à l'arc de Cecilia Bartoli. La mezzo-soprano italienne a été nommée présidente de l’organisation Europa Nostra, qui œuvre pour sauvegarder le patrimoine culturel et naturel partout en Europe. "Nous sommes si reconnaissants que Cecilia Bartoli ait accepté de devenir notre nouvelle présidente", se réjouit dans un communiqué Hermann Parzinger, le président exécutif de la fédération : "Nous n'aurions pas pu trouver meilleure relève à notre président sortant, Placido Domingo, afin de porter Europa Nostra toujours plus haut. Nous admirons sa voix sublime, son originalité et son audace artistique, [...] sa passion pour l'héritage culturel inestimable de l'Europe, tangible ou immatériel. Avec toutes ces qualités, Cecilia Bartoli sera la lumière qui guidera et inspirera notre action, qui vise à promouvoir un futur européen plus durable, inclusif, beau et paisible."

“En tant que citoyenne européenne ayant dédié la plupart de ma vie à l'héritage culturel, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir été nommée à ce poste", a réagi de son côté Cecilia Bartoli, qui dirige aussi le Festival de la Pentecôte à Salzbourg et qui prendra en 2023 la tête de l’Opéra de Monte-Carlo. “Si, comme moi, vous êtes nés dans une magnifique ville historique comme Rome, vous êtes probablement conscients du caractère indispensable de l'héritage culturel dans l'émergence de l'architecture, de la littérature, de la musique et de l'art", a ajouté la mezzo-soprano romaine, félicitée par son prédécesseur Plácido Domingo, qui demeure président d'honneur après 10 ans passés à la tête de l'organisation : "Cecilia Bartoli est une très grande artiste, qui incarne à merveille les missions et les valeurs d'Europa Nostra."

Fondée en 1963, la fédération Europa Nostra couvre aujourd'hui plus de 50 pays et est composée de 250 organisations membres, avec le soutien de l'Unesco et de l'Union européenne. Ces dernières années, Europa Nostra a notamment œuvré à la préservation de villes historiques dans la région italienne d'Émilie-Romagne - touchée par un séisme en 2010 -, à la sauvegarde des ruines de l'Hôtel de Ville médiéval de Berlin ou encore du site archéologique d'Allianoi, en Turquie. Depuis 2013, la fédération dresse tous les ans la liste de sept lieux en danger. Menacée de destruction, la Cité-Jardin La Butte Rouge à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, fait partie des sites sélectionnés cette année.

