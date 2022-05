Charles-André Wentzo - "Duke Ellington, le plus grand compositeur et chef d'orchestre du jazz"

C’est l’un des plus grands créateurs de l’histoire du jazz. Plus de 10 millions de personnes ont déjà vu ou entendu Duke Ellington en concert, à la radio ou à la télévision. Mondialement reconnu, Edward Kennedy Ellington, surnommé le « Duke », est un musicien d’exception qui a donné au jazz quelques-uns de ses moments les plus forts et les plus émouvants de son histoire.

Avec cet abécédaire inédit, l’auteur propose de se plonger dans un univers fascinant et bien souvent méconnu du grand public, la partie immergée de l’iceberg, le monde des « Suites », sans oublier la Musique Sacrée, élément capital dans l’œuvre ellingtonienne. « Je voudrais faire découvrir « mon Duke Ellington », celui que je fréquente depuis plus de cinquante ans avec toujours autant de bonheur qu’au début, mais avec la connaissance en plus et l’approfondissement d’un travail de recherches permanentes, le tout cumulé à la découverte au fil du temps, de nouvelles pépites musicales issues de son univers. Cette somme, il me faut vous la faire partager », explique Charles André Wentzo.

Au fil des pages, le lecteur découvre de nouvelles facettes de ce génie hors norme. À chacune des lettres correspondent des hommes et des femmes, des lieux, des moments d’exception et des concerts historiques, des rencontres significatives… Mais aussi tous les morceaux composés et (presque) tous les disques enregistrés par Ellington, sans oublier vidéos et films !

L’auteur :

Après des études de piano et de contrebasse aux conservatoires de Colmar et de Grenoble, Charles-André Wentzo devient contrebassiste professionnel auprès du pianiste Georges Garrabé. Il accompagne Bill Coleman, Hal Singer, Albert Nicolas, Clyde Wright et part en tournée avec les pianistes de blues Eddy Boyd, Memphis Slim, « Champion » Jack Dupree. Charles André Wentzo forme son premier trio « Ellington » en 1995, création de la Goutelas Suite en big-bang et de « New World A Comin’ » en trio courant 1999. Il a participé à de très nombreux festivals (Montreux, Ekaterinburg, Vienne, Grenoble, Pau/Orthez, etc.) et a enregistré plusieurs disques en hommage à Duke Ellington. Aujourd’hui, c’est avec le Harlem Swing Orchestra qu’il raconte l’histoire de Duke au temps du Cotton Club.

(extrait du communiqué de presse)

