Charles III et la musique, une longue histoire d'amour

Il était une fois, un prince mélomane…

« Cela a été l'un des aspects les plus agréables et les plus spéciaux de ma vie », affirme le nouveau roi britannique au sujet de la musique lors d’une interview en février 2021 avec Lord King of Lothbury, ‘‘chair’’ [distinction honorifique] du Philharmonia Orchestra. En effet, l’ancien Prince de Galles a toujours entretenu une relation proche et sincère avec la musique.

Il est d’abord initié à la trompette et au piano, et participe en tant que musicien à la vie musicale de la cathédrale de St Giles et rejoint l’orchestre de son école à Gordonstoun en Écosse. Il est souvent emmené par sa grand-mère, la « Reine mère », au ballet, à l’opéra et aux concerts de musique classique, l’une de ses activités préférées en tant qu’enfant. C’est ainsi qu’il découvre la violoncelliste Jacqueline du Pré jouer le Concerto en ut majeur pour violoncelle de Haydn et décide de se mettre lui-même au violoncelle.

À l’université de Cambridge, le Prince Charles joue dans l’orchestre du Trinity College, « quoique plutôt mal », ajoute-t-il modestement lors d’une interview avec BBC Radio 3. Il suivra même des cours de direction musicale auprès du violoniste et chef d’orchestre Christopher Warren-Green.

Soutenir et encourager la musique

Affecté comme officier à la Marine royale de 1971 à 1976 afin d’accomplir son devoir militaire, le jeune prince relaye le violoncelle à une place secondaire. Mais l’amour pour la musique classique ne le quittera jamais et il en fera la passion de toute une vie.

Dans son répertoire de prédilection se trouvent les Concertos pour piano de Frédéric Chopin mais aussi ceux du compositeur britannique Julius Benedict, les Quatre derniers Lieder de Richard Strauss, la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, la Marche nuptiale des Oiseaux dans Les Oiseaux d'Aristophane de Charles Hubert Hastings Parry et le dernier mouvement de la Symphonie n° 5 de Ludwig van Beethoven. Il se passionne également pour les œuvres de Richard Wagner, dont le Siegfried-Idyll et Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg. Sa ferveur pour cette musique est telle que son garde du corps deviendra lui-même grand admirateur du compositeur, à force d'en avoir écouté la musique !

En 1993, il est nommé président du prestigieux Royal College of Music de Londres. Il sera également mécène de nombreuses autres institutions musicales britanniques, dont le Scottish Chamber Orchestra, le BBC National Orchestra of Wales, le Bach Choir, l’Orchestra of the Royal Opera House, le Welsh National Opera Orchestra, l’English Chamber Orchestra, le Monteverdi Choir & Orchestre et le Philharmonia Orchestra. En avril 2021 le Royal Philharmonic Orchestra vient allonger cette liste conséquente.

Charles III apporte également son soutien aux grandes écoles musicales britanniques dont le Purcell School, le Royal College of Music, le Royal Conservatoire Scotland, le Royal Opera House et Chorus et le Royal Welsh College of Music and Drama. La nouvelle Reine Consort, quant à elle, soutient également plusieurs institutions musicales et culturelles dont le National Youth Orchestra et le London Chamber Orchestra.

Suite au décès en 2002 de la « Reine mère », le prince Charles se tourne vers le compositeur britannique Sir Richard Rodney Bennett pour commander une œuvre en son honneur et lui rendre hommage. Le résultat est une composition pour violoncelle et orchestre intitulée Reflections On a Scottish Folk Song, créée le 9 mars 2006 au Queen Elizabeth Hall par le violoncelliste Paul Watkins et le Philharmonia Orchestra.

Le prince mélomane se permet même de suggérer régulièrement des œuvres musicales à ajouter au programme lors des différents évènements marquants de la famille royale. Il procédera ainsi pour son mariage en 2005 avec Camille Parker Bowles mais également à l'occasion du mariage de son fils, le prince William en 2011.

Alors que la pandémie de 2020 réduit au silence la vie et surtout la musique à travers le monde, le Prince Charles affirme au micro de la chaîne de radio Classic FM : « l'énorme impact que peut avoir la musique classique sur notre qualité de vie et notre bien-être », sans oublier la contribution phénoménale de la musique et des arts à l'économie britannique. Reste à voir quelle place occupera la musique dans le règne du roi Charles III, mais une chose est certaine : le nouveau monarque est loin d’être insensible à l’art musical.