"Chtchedryck", un chant traditionnel Ukrainien, interprété par des soldats de l'OTAN

La scène se déroule sous la neige, dans une forêt de Lettonie. Alignés entre les arbres, vêtus de leur treillis hivernal, les soldats de l'OTAN entonnent ce célèbre "ding... dong... ding... dong...", qui rappellent les cloches des églises à l'heure de la messe de Noël. Le texte est interprété en anglais mais les mots sont bien adressés, en cette fin d'année, à l'Ukraine d'où nous provient ce cantique. Une manière pour l'OTAN de signifier son amitié et son soutien au peuple Ukrainien, qui passe son premier Noël sous les bombes après dix mois de guerre contre la Russie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À propos de Shchedryck

Composé en 1914 par le chef de chœur Ukrainien Mykola Léontovytch, le Chtchedryk est été interprété pour la première fois la nuit du 13 janvier 1916, pour célébrer le Nouvel an selon le calendrier julien. Le texte original évoque la générosité d'une nouvelle année heureuse, et l'arrivée imminente du printemps. Mais ce n'est qu'en 1936, après sa réécriture par Peter Wilhousy - compositeur américain d'origine Ukrainienne - qu'il rejoint la liste des chants traditionnels de Noël, sous le nom de Carol of the bells. Et une nouvelle étape dans sa notoriété est franchie en 1990, lorsque John Williams l'arrange et l'intègre à la bande-original du célèbre Maman j'ai raté l'avion ! Au tout début du mois de décembre 2022, il a également été interprété par le chœur des enfants d'Ukraine, lors de son concert à la gare de Grand Central à New York.