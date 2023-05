Chœurs et orgue, gallois et gospel : les créations musicales du couronnement de Charles III

Le programme, selon Buckingham Palace, mélangera "tradition, patrimoine et cérémonial avec les voix d'aujourd'hui, reflétant ainsi l'amour et le soutien de longue date du roi pour la musique et les arts." La cérémonie du couronnement de Charles III, ce samedi, promet à priori de régaler les mélomanes, le roi étant lui-même fin amateur de musique . "Sa Majesté a supervisé, influencé et s'est impliquée personnellement dans le processus de commande des œuvres et le programme musical, qui célébrera les talents musicaux du Royaume-Uni et au-delà", fait savoir le Palais. Outre le fameux Zadok the Priest de Haendel et les traditionnelles messes, quels seront les nouveaux sons du couronnement ?

Créations royales

Douze nouvelles pièces ont été commandées expressément pour l'événement : six œuvres orchestrales, cinq œuvres chorales et une œuvre pour orgue, toutes composées par des Britanniques. À commencer par Andrew Lloyd Webber - surtout réputé pour les comédies musicales à succès Cats , Evita et Le Fantôme de l'Opéra - qui a écrit un nouvel hymne de couronnement (Coronation hymn) basé sur le Psaume 98 de la Bible, pour chœur et orgue, intitulé Make a Joyful Noise. Un morceau qui sera précisément joué "au moment de l'intronisation de la Reine", peut-on lire sur le programme officiel , qui décrit étape par étape le déroulé de la cérémonie.

Patrick Doyle, compositeur des bande-originales d' Harry Potter et la Coupe de feu - notamment - et de nombreux films de Kenneth Branagh, a lui écrit une marche de couronnement (Coronation march). Parmi les créations aussi, un morceau pour orgue du compositeur Iain Farrington, inspiré de thèmes musicaux des pays du Commonwealth. L'américano-britannique Tarik O'Regan puisera lui dans des sonorités irlandaises et arabes pour son Agnus Dei. Enfin, le compositeur gallois Paul Maelor, dont le motet Ubi Caritas avait été joué lors du mariage du prince William et de Kate Middleton, proposera une création en langue galloise, première à un couronnement. "Un cri venu tout droit de l'âme des collines et des vallées du Pays de Galles pour l'espoir, la paix, l'amour et l'amitié", interprété par le baryton-basse Bryn Terfel, lui aussi Gallois.

Compositrices

Les compositrices seront aussi à l'honneur, comme jamais auparavant pour un couronnement britannique. Un nouvel Alleluia en deux parties, imaginé par Debbie Wiseman - compositrice pour la télévision et le cinéma - inclura un chœur gospel, là aussi formation inédite lors d'un événement royal. La "Maître de musique du roi", Judith Weir, première femme nommée à ce poste depuis 1625, proposera quant à elle Brighter Visions Shine Afar, œuvre pour orchestre. "Les gammes ascendantes et joyeuses de la musique évoquent le renouvellement, l'espoir quant à l'avenir de Charles III", décrit-elle. Une pièce jouée par un orchestre constitué spécialement pour le couronnement, dirigé par Sir Antonio Pappano, qui regroupera des musiciens venus de formations britanniques prestigieuses, dont le Royal Philharmonic Orchestra et l'English Chamber Orchestra.

L'une des stars de la journée - outre bien entendu le roi - sera sans doute la célèbre soprano sud-africaine Pretty Yende. Elle interprètera Sacred Fire, création de la compositrice Sarah Class. "C'est un rêve devenu réalité, j'ai eu peut-être quelques millions de spectateurs durant mes 22 ans de carrière mais comme ça, d'un seul coup, ça ne m'est jamais arrivé", confie Pretty Yende à l'Agence France Presse. La soprano n'en revient pas d'avoir été invitée à chanter au couronnement de Charles III, qui l'avait entendue chanter au château de Windsor il y un an alors qu'il était encore prince de Galles. Il "était très chaleureux et avait loué ma voix", se souvient-elle. Une invitation symbolique, puisque la soprano affirme être la première chanteuse africaine à chanter en solo à un couronnement en Angleterre : "Les futures générations verront inscrit à cette cérémonie du 6 mai le nom de cette fille venue de la pointe de l'Afrique, à l'invitation du roi lui-même."