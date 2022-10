Clara Baget, cheffe assistante de Mikko Franck au Philharmonique de Radio France

Après avoir été cheffe assistante du Paris Mozart Orchestra pour deux saisons, elle s'installe à la Maison de la Radio et de la Musique. Clara Baget, 23 ans, a été nommée cheffe assistante auprès de Mikko Franck et de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour la saison 2022-2023. Elle travaillera en alternance avec Lucie Leguay, qui a pris ses fonctions en janvier 2021. La jeune maestra sera aussi pour cette saison cheffe assistante auprès de Nicole Corti et du Jeune Chœur Symphonique de Lyon.

Alain Altinoglu et "Maestra"

Clara Baget a déjà travaillé avec Mikko Franck - ainsi que Pascal Rophé, Arie Van Bekk ou encore Bertrand de Billy - lors de masterclass. Elle commence la musique par l’étude du violoncelle, puis du piano, du chant, et obtient en 2018 quatre Premiers Prix et une distinction du Lions Club. La cheffe a suivi le très couru enseignement d'Alain Altinoglu au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Représentante de la France lors de la deuxième édition du Concours La Maestra, en mars 2022, elle a déjà collaboré avec une multitude de formations : l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre de Normandie, le Chœur Spirito... Avec la saison dernière des débuts remarqués en compagnie de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

"J'ai toujours aimé la rentrée, mais je dois dire que celle là a une saveur particulière", écrit Clara Baget sur son compte Instagram, ravie de rejoindre l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck pour la saison.