CNSMD de Lyon : le professeur Jean Tubéry accusé de harcèlement

Un grand nom dans la tourmente. Jean Tubéry, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, avait été mis à pied durant cinq mois à la suite d'une enquête interne, pour "manquement à son obligation de dignité de traitement et d’exemplarité vis-à-vis de ses étudiants, notamment féminines". Revenu au conservatoire en octobre, le spécialiste en musiques anciennes fait l'objet de nouveaux témoignages compromettants, recueillis par le site d'investigation Médiacités .

Selon Médiacités, l'enquête interne n'aurait pas intégré d'autres faits plus anciens, ou en dehors du CNSMD. Le média a recueilli le témoignage d'une harpiste, qui décrit avec précision des comportements relevant du harcèlement, avec notamment de multiples textos tendancieux. Une enseignante au conservatoire, à l'époque jeune diplômée, raconte aussi la façon dont Jean Tubéry l'aurait "plaquée contre un mur" et tenté de l'embrasser, en 2007. Des témoignages qui viennent s'ajouter à ceux de l'enquête interne, qui faisait déjà état de plusieurs gestes déplacés de la part du fondateur de l'ensemble baroque La Fenice.

"Je n'ai jamais harcelé personne. Je n'ai jamais ni abusé de personne ni abusé de mon pouvoir", se défend Jean Tubéry auprès de Médiacités, tout en dénonçant des "jalousies" et une volonté de "vengeance". Dans un communiqué transmis ce mardi 21 février à France Musique, il réitère, et réfute les témoignages à son encontre - ceux de l'enquête interne et ceux collectés par Médiacités - et charge violemment l'enquête de nos confrères : "Votre article participe à nuire à ma réputation sur des allégations que je réfute, et qui n'ont aucun fondement." Le professeur indique qu'une plainte a été déposée en diffamation, "contre toute personne prétendant que j'ai été suspendu de mes fonctions pour des faits de harcèlement."

"Cela faisait partie du 'folklore Tubéry' "

Depuis la publication de l'enquête, mardi 14 février, les commentaires se multiplient sur les réseaux sociaux. Nombre d'entre eux déclarent ne pas être surpris par les accusations formulées par Médiacités : "Je me demandais depuis tout ce temps quand donc les affaires sortiraient à son sujet", "ça fait des décennies que tout le monde est au courant dans le milieu, un vrai secret de polichinelle", "je n’ai fait qu’un seul projet avec ce monsieur et cela m’a suffit, les 'sous-entendu' et petites remarques allaient effectivement bon train", "il y a 25 ans j'ai fréquenté ce musicien-professeur occasionnel à la Schola Cantorum et déjà il y avait ce qu'on appelle des bruits qui courent"...

Parmi ces commentaires, quelques noms bien connus des mélomanes, comme celui de la mezzo Guillemette Laurens, pour qui Jean Tubéry a "toujours transpiré une libido très malsaine". Un mea-culpa, aussi, de la cheffe d'orchestre et fondatrice de l'ensemble Akadêmia Françoise Lasserre : "Je me sens coupable car quand Jean travaillait avec Akadêmia, on en riait bien chaque matin de raconter à qui il avait rendu visite dans la nuit. Cela faisait partie du folklore Tubéry".

Le conservatoire a décidé de diligenter une seconde enquête, révèlent nos confrères de La Lettre du Musicien . "En fonction des résultats, sera réalisé ou non un signalement au Procureur", indique le directeur de l'établissement, Mathieu Ferey, qui avait initialement considéré le sujet comme étant "traité et clos". Contacté par France Musique, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur le sujet. Plusieurs enseignants avaient écrit à la direction pour faire part de leur incompréhension quant au retour de Jean Tubéry au conservatoire.