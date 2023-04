Comment entendre l’art de Jean-Michel Basquiat ?

L’œuvre de Jean-Michel Basquiat est autant sonore que visuelle. Elle regorge d’onomatopées et d’objets bruyants. Ses tableaux incarnent, représentent et retranscrivent les sons de la ville et de la culture new-yorkaise des années 1970 et 1980. On y trouve souvent des références musicales, des noms de genres (comme « OPERA » dans le tableau Anybody Speaking Words), des paroles de chansons, les noms de ses musiciens préférés et même les informations discographiques de ses albums préférés.

Anybody Speaking Words - Jean-Michel Basquiat

Ces références ne sont pas seulement un clin d'œil aux musiciens et genres musicaux de prédilection de Basquiat. C'est surtout un moyen pour l’artiste de se lier avec un moment culturel plus large et en pleine évolution. En incorporant dans son œuvre tant de références musicales, Basquiat puise dans l'air de son époque pour créer un art à la fois de son temps et tout aussi intemporel.

Comprendre l’art de Basquiat c’est saisir l’importance de la musique dans la vie de l’artiste et son rôle au sein de ses tableaux. Afin de mieux entendre l’œuvre de Basquiat, il est nécessaire d’écouter la musique de son époque, les sons qui l’ont accompagné et les musiciens qui l'ont inspiré, de Maria Callas à Charlie Parker, de la No Wave au hip-hop.

Avant la peinture, Basquiat le musicien

L'amour de Jean-Michel Basquiat pour la musique remonte à son enfance. Né en 1960 à Brooklyn, il grandit au sein d’un environnement multiculturel dans lequel il est exposé à diverses influences artistiques. Mais c’est la musique qui retient d’abord son attention.

Au cours des années 1960 et 70, New York est un lieu foisonnant d’expérimentations et de créativité artistique, terrain fertile pour de nombreux mouvements dont le punk, le hip-hop et la No Wave. Basquiat fréquente et participe à cette nouvelle scène musicale foisonnante. Il se rend régulièrement aux différents clubs du Village, dans le sud de New-York, devient DJ au cours de plusieurs soirées et expose ses œuvres.

Pleinement immergé dans la scène musicale, il forme en 1979 un groupe de musique expérimentale avec Vincent Gallo et Michael Holman, baptisé GRAY (en référence au livre d'anatomie éponyme publié par le chirurgien britannique Henry Gray). Le groupe crée une quinzaine de morceaux mais n’enregistrera qu’un seul morceau avec Basquiat.

Le groupe surgit au milieu de l'explosion punk de New York, mais se lie avec une branche musicale plus expérimentale et industrielle, surnommée la No Wave. Genre abrasif dont les musiciens ont peu de choses en commun si ce n'est leur rejet des règles et des traditions, la No Wave est un genre intentionnellement inaccessible au grand public.

Sous l’influence de compositeurs révolutionnaires comme John Cage, les membres de Gray n’utilisent pas leurs instruments comme objets musicaux mais comme outils capables de créer des bruits et des sons novateurs. Au sein de Gray, Basquiat révèle déjà sa nature rebelle et sa philosophie d'artiste.

L’influence musicale sur sa technique

Non seulement Basquiat participe à la vie musicale de son époque, mais il la retranscrit dans son art et s’en sert même comme inspiration. Parmi les nouveaux genres musicaux à surgir de l'underground de New-York, le hip-hop. Basquiat avait déjà des racines dans la scène hip-hop new-yorkaise alors en plein essor, d’abord par ses premières expériences du street-art et ses graffitis avec l’artiste Al Diaz, collaborant sous le nom de SAMO (« Same Old Shit »), puis par la production et la conception de la pochette du single Beat Bop de Rammellzee et K-Rob (1983).

À l’instar des producteurs de hip-hop qui échantillonnent et découpent des chansons préexistantes pour les combiner et créer un nouvel accompagnement (le « sampling »), Basquiat se met à échantillonner ses propres dessins, à découper et coller des photocopies de ses œuvres précédentes afin de créer de nouvelles juxtapositions radicales.

Toxic (1984) - Jean-Michel Basquiat

Peindre l’histoire à travers le jazz

Basquiat se sert de la musique pour commenter la société et dénoncer l’oppression et le racisme subit par la communauté afro-américaine. Le monde de l’art contemporain américain est alors dominé par des artistes, critiques et collectionneurs blancs. En tant qu’artiste noir dans ce monde renfermé et élitiste, Basquiat s’inspire d’autres artistes noirs ayant réussi à forger leur propre voie malgré le racisme et l’injustice. Ses héros sont des athlètes tels que le célèbre boxeur Mohamed Ali, mais surtout les musiciens de jazz bebop, dont Charlie Parker.

Il trouve dans le jazz un moyen idéal pour évoquer l’histoire de la migration des formes culturelles issues de la traite transatlantique des Noirs et la triste réalité d’un artiste noir confronté au racisme aux États-Unis. Il est particulièrement attiré par le bebop et les pères spirituels du genre dont Dizzy Gillespie et surtout Charlie Parker, auxquels il rend hommage dans le tableau Horn Players. Il rejoint notamment leur revendication d’un art musical à prendre au sérieux, souhaitant se distancier de la marchandisation de la musique pour le divertissement et la consommation en masse.

Basquiat s’intéresse également au jazz afin d’aborder et dénoncer le racisme systémique et le colonialisme présents dans l’histoire des États-Unis. En bas de son tableau Slave Auction, [Vente aux enchères d’esclaves], il inscrit les lettres PRKR (en référence au nom de Charlie Parker) afin de rappeler le lien entre les origines du jazz et l’exploitation de l’esclavage comme force de travail pour bâtir l’Amérique et sa culture.

Son tableau King Zulu (1986), quant à lui, met en scène le trompettiste Louis Armstrong comme roi du peuple zoulou. Référence à la fois au morceau King of the Zulus de Louis Armstrong mais aussi plus indirectement à la « Zulu Nation », branche pacifiste du hip-hop new-yorkais, l’œuvre de Basquiat réunit deux extrémités de la culture musicale afro-américaine.

King Zulu (1986) - Jean-Michel Basquiat

Au cours des années 1980, Basquiat est davantage sensibilisé à l’héritage culturel de la diaspora africaine et aux liens entre les musiques africaines et afro-américaines. Il s’intéresse notamment au griot, poète musicien et conteur de récits historique d’Afrique de l’ouest, qui figure dans plusieurs de ses œuvres tardives, dont les tableaux Gold Griot, Grillo et Sabado por la Noche.

« Je ne suis jamais allé en Afrique, je suis un artiste qui a été influencé par son environnement new-yorkais. Mais je possède une mémoire culturelle. Je n’ai pas besoin de la chercher, elle existe. Elle est là-bas, en Afrique », explique Basquiat en 1986 lors d’une interview avec le journaliste Demosthenes Davvetas pour Libération. En août de la même année, Basquiat effectue son seul voyage en Afrique, à l’Institut Français de Côte d'Ivoire. Il rapporte de ce voyage plusieurs instruments traditionnels qu’il garde précieusement dans son atelier. Mais il meurt le 12 août 1988, avant d'avoir pu exploiter cette richesse musicale.