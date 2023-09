Comment entretenir son instrument : le violon et les instruments à cordes

On oublie parfois qu'un nouvel instrument, c'est comme un ami : il faut lui consacrer du temps et de l'attention pour que l'amitié dure longtemps. Pour adopter les bons gestes, votre professeur, ou même un luthier, seront vos meilleurs alliés. Méfiez-vous des tutoriels sur Internet, et abordez dès les premiers cours la meilleure façon de l'entretenir votre professeur. Voici 5 étapes accessibles à tout débutant, détaillées ici pour le violon, mais valables pour tous les instruments de la famille des cordes frottées : l'alto, le violoncelle et la contrebasse.

1. Rangez votre instrument dans sa boîte

Cela peut paraître évident, mais un oubli est vite arrivé, et un instrument de musique est plus fragile qu'il n'y paraît. Il est donc indispensable de le garder dans son étui ou dans sa boîte lorsque l'on n'en joue pas. Même si vous vous absentez pour un court moment, ne le laissez pas sur le canapé, par terre, sur une chaise ou dans le jardin. Surtout, prenez soin de bien fermer la boîte, pour éviter à votre instrument de se retrouver par terre lorsque vous le soulèverez.

2. Avant de jouer, lavez-vous les mains

Un instrument à cordes est protégé par un vernis, mais ce vernis supporte mal la transpiration, la graisse ou toute autre substance potentiellement corrosive qui peut le tâcher, ou même à terme, l'abimer. Ceci est valable aussi bien pour l'instrument que pour l'archet. Si vous avez tendance à transpirer en jouant, il n'est pas inutile de renouveler l'opération entre deux séances de travail, d'autant plus que les mains moites ont tendance à glisser sur les cordes, ce qui rend l'exercice (encore plus) pénible.

3. Préparez votre archet avant de jouer

Lorsque vous vous apprêtez à jouer, préparez votre archet. Vous avez certainement dans l'étui du violon un morceau de résine légèrement transparent de couleur miel : c'est la colophane, qui permet à l'archet de mieux adherer aux cordes pour qu'il puisse les faire sonner. Pour commencer, tendez votre archet, et ensuite glissez plusieurs fois la colophane sur toute la longueur de la mèche, en insistant sur les extrémités. Le mieux étant de la tenir d'une main, et de l'autre, effectuer le geste avec l'archet dessus, comme si vous jouiez sur les cordes. Si votre archet est neuf, il sera d'autant plus important d'appliquer soigneusement de la colophane pour qu'il en soit bien couvert.

4. Nettoyez votre instrument après la séance de travail

Avant de le ranger, il est indispensable de nettoyer votre instrument de la poussière de la colophane ou autres particules salissantes qui auraient pu se déposer sur sa surface. Utilisez pour cela un chiffon doux en microfibre, rien ne doit venir gratter le vernis. N'appliquez surtout pas de produits de nettoyage, liquide vaisselle, alcool ou autres solutions décapantes. Pour un nettoyage plus en profondeur, il vaut mieux s'adresser à son professeur ou à un luthier.

Procédez ensuite au nettoyage des cordes, pour éviter qu'un dépôt de colophane et que des sécrétions digitales s'y accumulent. Vous pouvez également le faire en passant un chiffon doux sur les cordes. Si vous remarquez qu'une corde est abimée, parlez-en rapidement à votre professeur : il vous aidera à la remplacer. Il en va de même si vous remarquez que le chevalet a changé de position ou qu'il est légèrement incliné. Le mieux est là encore d'en parler à votre enseignant, qui vous aidera à le redresser.

Et pour finir, occupez-vous de l'archet. Époussetez la baguette et le crin avec un chiffon doux (toujours pas de produits nettoyants !) et relâchez la mèche. Surtout, évitez de la toucher avec vos doigts pour ne pas la salir. Cette dernière étape est essentielle pour éviter à la baguette de rester tendue tout le temps et à terme, se tordre ou se déformer. Une fois toutes les composantes de l'instrument dans la boîte, couvrez-le d'un tissu et fermez bien la boîte.

5. Méfiez-vous de la chaleur et de l'humidité

Les instruments à cordes supportent mal de reposer à proximité d'une source de chaleur, le bois pouvant sécher et provoquer le décollage de différentes parties, ou même des fissures. Évitez donc de l'entreposer à coté du radiateur, sur la cheminée (si vous l'utilisez), ou proche de la fenêtre ou de la baie vitrée. Il préférera un emplacement à l'abri de toute exposition à la chaleur. Évitez-lui également les endroits très humides : votre instrument à cordes sera malheureux s'il est déposé au fond d'une cave.