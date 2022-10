Comment parler de l'écologie aux enfants à travers la musique ?

Aborder l'écologie avec les enfants, voilà un sujet bien sérieux. La planète va mal, c'est un fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire : prendre conscience des urgences écologiques ne veut pas forcément dire sombrer dans la déprime. Premier argument : la nature est pleine de ressources, celles-ci ont toujours inspiré les musiciens. Deuxième argument : écouter les œuvres dédiées à la nature veut par conséquent dire l'observer autrement. Et puis, de petits gestes peuvent engendrer de grands changements. Mesurer l'importance de notre environnement dans l'équilibre de notre quotidien, c'est déjà agir d'une certaine façon. Voici donc une petite leçon d'écologie par la musique, en quatre étapes.

1. Le réchauffement climatique

Les vagues de chaleur de plus en plus rapprochées, les étés caniculaires, les pôles qui enregistrent les températures de +30 degrés par rapport à la moyenne, le réchauffement climatique provoque un dérèglement sur toutes les latitudes du globe. À qui la faute ? A l'activité humaine, bien sûr. Depuis le XIXe siècle et l'ère industrielle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre (GES) présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre.

Où sont passées les saisons, alors qu'on frôle les 30°C dans certaines régions de France en octobre, et que la neige se fait chaque année plus rare à l'approche des fêtes de fin d'année ?

Les saisons, justement, telles que les connaissait le compositeur italien Antonio Vivaldi ont inspiré son cycle de concertos pour violon le plus célèbre : Le quattro stagioni opus 8, n° 1 à 4 : Le Printemps, L'Été, L'Automne, et L'Hiver, composés en 1723. Un hymne à la nature accompagnée de quatre sonnets attribués à Vivaldi, décrivant le déroulement des saisons. Il s'agit d'une musique à programme : la partition dévoile les correspondances avec les poèmes, explicitant même certains détails (aboiements de chien, noms d'oiseaux : coucou, tourterelle, pinson…) de la plume du compositeur.

Ainsi, dans L'Hiver, le compositeur dépeint un paysage figé par la glace, tel qu'il le voyait de sa fenêtre il y a 300 ans. Un paysage qui risque de disparaître de notre imaginaire commun.

Trembler violemment dans la neige étincelante,

Au souffle rude d'un vent terrible,

Courir, taper des pieds à tout moment

Et, dans l'excessive froidure, claquer des dents...

2. La disparition des insectes

Vous l'avez entendu dans la publicité, les jeux vidéo ou dans de nombreuses reprises, c'est le tube du bestiaire de la musique classique et le nec plus ultra de tout interprète virtuose. Le vol du bourdon, interlude orchestral composé en 1900 par le compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov pour son opéra Le Conte du tsar Saltan, repris par la suite par quasiment tous les instruments solistes et selon des configurations musicales diverses. Il est la meilleure entrée en matière pour aborder la première urgence écologique de notre temps : la disparition des insectes dans le monde.

Car le bourdon, comme d'ailleurs l'abeille, sa petite sœur de la famille des apidés, est un pollinisateur indispensable pour toutes nos cultures, décimé par l'utilisation massive des pesticides dans le monde entier. "Les abeilles contribuent à 75 % de la production alimentaire mondiale grâce à la pollinisation, nous apprend National Geographic . Sans les insectes pollinisateurs, nous pourrions abandonner pommes, artichauts, oignons, citrons et autres plaisirs papillaires." Les insectes rendent également des substances nutritives à la terre. "S'ils n'étaient pas là, la décomposition et les moisissures prendraient des proportions terribles." Et les chiffres sont alarmants : en France, les abeilles accusent des pertes de 25 à 30 % chaque hiver. À écouter, à méditer, et pourquoi pas en plantant sur le bord de sa fenêtre de la lavande pour attirer les pollinisateurs. Une prise de conscience et un (petit) geste pour la planète !

3. La disparition des oiseaux

Quand on pense aux oiseaux dans la musique, et même si leur chant a inspiré des générations de compositeurs à travers toute l'histoire de la musique, un compositeur français vient immédiatement à l'esprit. Entre 1952 et 1962, Olivier Messiaen, ornithologue passionné, consacre toutes ses vacances au terrain où il se rend pour enregistrer et transcrire les chants des oiseaux. De cette matière, il compose des recueils complets (Catalogue d'oiseaux pour piano, Oiseaux exotiques , pour piano solo et petit orchestre) mais aussi en y faisant référence dans ses autres œuvres.

Il a également entrepris des recherches afin de classer les oiseaux selon leur habitat. Certaines des espèces que le compositeur allait écouter en forêt sont aujourd'hui disparues. La musique de Messiaen offre l'occasion d'évoquer la situation alarmante des oiseaux en Europe, qui en a perdu plus de 421 millions en trente ans. Le chardonneret élégant, le coucou, le milan royal, le pigeon ramier, la perdrix grise, l’alouette, le dérèglement climatique et les pesticides continuent à décimer leurs populations, une situation qui s’est accélérée ces dernières années. Que faire ? Déjà, pendant la prochaine balade en forêt, faites comme Messiaen, levez la tête et prêtez l'oreille, peut-être entendrez-vous le merle noir qui a inspiré l'une de ses plus belles pièces. Et si vous en avez la possibilité, peut-être pouvez-vous construire un nichoir ou un mangeoir pour les oiseux qui habitent près de chez vous.

4. La montée des eaux

Imaginez l'île où vous avez passé tant d'étés inoubliables, engloutie par les eaux... Scénario catastrophe ? Une réalité, alertent les chercheurs. La faute encore une fois au réchauffement climatique qui impacte doublement le niveau des océans : il provoque, d'une part, une fonte des glaces terrestres, au Groenland et à l'Antarctique et, d'autre part il augmente la température de l'eau qui ensuite se dilate et occupe plus d'espace. L’océan a par exemple déjà absorbé 93% de l’excès de chaleur lié au changement climatique planétaire.

Ces phénomènes provoquent une montée progressive des eaux susceptible, à terme, de modifier la géographie mondiale, y compris française : "Les risques seraient notamment importants le long du littoral Atlantique, des Pays de la Loire, la Bretagne, le Pas-de-Calais, mais aussi les côtes de la mer Méditerranée. De manière générale, l’Europe et les îles européennes et françaises seraient fortement touchées", nous apprennent les chercheurs . Qui estiment qu’à partir des années 1990, l’océan est monté de 8,5 cm, soit à une vitesse moyenne de plus de 3,6 mm/an. Une progression qui va en s'accélérant.

Les compositeurs impressionnistes, notamment les Français Claude Debussy et Maurice Ravel, ont dédié leurs plus belles pages à la mer. Deux œuvres peuvent aider à sensibiliser les enfants à l'urgence de préserver les espaces aquatiques. Le poème symphonique La mer, composé en 1905 pendant le séjour de Debussy sur la côte de la Manche qui met en scène un paysage maritime se transformant sous les effets de la lumière et des éléments, et Une barque sur l'océan, extraite du cycle pour piano Miroirs de Maurice Ravel, composée à la même époque et orchestrée plus tard par le compositeur, qui évoque, au contraire, "les ondes d’une mer paisible" .

Préserver les océans, voilà une tâche qui vous semble bien compliquée. Mais tout geste compte contre l'échauffement climatique : utiliser le vélo plutôt que la voiture, recycler ses déchets, s'approvisionner localement...rappelez-vous, les petits ruisseaux font des grands rivières.