" Composer pour l’image à l’ère numérique " de Chloé Huvet - Sélection du Prix du Livre France Musique 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le Livre

Par le prisme d’un cas emblématique dans le domaine des blockbusters, la double trilogie Star Wars créée par George Lucas (1977-2005) en s’appuyant sur des sources manuscrites inédites et des entretiens personnels avec Conrad Pope & Kenneth Wannberg, l'ouvrage se déploie sur 3 axes : l’évolution de l’écriture musicale, la transformation du traitement des partitions au montage, les articulations entre musique, dialogue et effets sonores.

L'auteur

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon et major de l’agrégation externe de musique en 2012, Chloé Huvet est docteure en musique de l’Université Rennes 2 et de l’Université de Montréal. Sa thèse sur la musique et le sound design des deux trilogies Star Wars, dirigée par Gilles Mouëllic et Michel Duchesneau, a reçu la mention « Exceptionnelle » et été distinguée par plusieurs prix en France et au Canada.

Membre fondateur du groupe de recherche collective ELMEC (Étude des langages musicaux à l’écran), elle consacre ses recherches aux rapports entre musique, sons et image dans le cinéma contemporain, en particulier dans la production hollywoodienne. Ses travaux portent notamment sur les processus de création musicale et sonore pour l’écran, sur les fictions de l’imaginaire (notamment science-fiction, fantastique et horreur), les relations entre musique, son et histoire des techniques cinématographiques, le réemploi de musiques savantes préexistantes au cinéma, et l’histoire culturelle (symphonisme hollywoodien, mémoire musicale et résistance).

Pour écouter Sous la Couverture de Philippe Venturini avec Chloé Huvet, c'est ici