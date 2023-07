Concerts, fréquentation, diversité : contrat rempli pour le 38e Festival Radio France Montpellier

Le Nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier s'achève ce vendredi 28 juillet par un grand concert populaire et gratuit, donné Place de l’Europe, qui devrait rassembler près de 8 000 personnes. L'événement marque la fin d’une édition qui a rempli les objectifs que la manifestation, désormais placée sous la direction de Michel Orier (Directeur de la musique et de la création à Radio France), s’était fixée.

90 manifestations se sont succédées pendant treize jours, attirant 55 200 spectateurs. Aux côtés des phalanges symphoniques de Radio France - l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique de Radio France - le festival a accueilli l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et l’Opéra Orchestre National de Montpellier, ainsi que des formations invitées, comme Les Siècles ou Les Surprises.

Jeunes talents et artistes confirmés

La programmation a mis en avant des jeunes interprètes comme le théorbiste Gabriel Rignol, la cheffe Chloé Dufresne, le trompettiste Raphaël Horrach ou le quatuor à cordes Mona, pour n’en citer que quelques-uns. Le festival a pu également compter sur les grands interprètes d’aujourd’hui : Fazil Say, Isabelle Faust, Karine Deshayes, Michel Portal… Le jazz, l’électro et les musiques extra-européennes ont également été mises à l’honneur avec le joueur de kora Balaké Sissoko, la chanteuse Samara Joy ou la DJ Avalon Emerson. De nouveaux acteurs du territoire, comme le Musée Fabre, l’Agora - Cité internationale de la danse, les réseaux des Médiathèques de Montpellier ou l’Université Paul Valéry ont permis de faire vivre le festival dans toute la Métropole.

Si les concerts demeurent le cœur du festival, celui-ci s’est également décliné sous forme d’autres événements, mêlant publics et artistes. France Musique, France Culture et France Bleu Hérault ont enregistré des émissions en public, et des master classes ont été données par le Quatuor Modigliani. Autres temps forts : deux journées de rencontres, les Intervalles, qui ont permis d’échanger sur les nouveaux défis à relever dans le monde de la musique, tels l’écologie et l’intelligence artificielle. Toujours dans une volonté d’accompagnement des jeunes musiciens, le festival a accueilli une Académie d’orchestre où les musiciens de l’Orchestre Français des Jeunes ont pu se mêler aux pupitres de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Rayonnement en France et à l'international

Côté fréquentation, 27 200 billets ont été vendus et 28 000 personnes ont assisté aux événements publics. 7 000 spectateurs se sont rendus aux concerts « Jeunes solistes » et « Musique de chambre ». Les concerts symphoniques de l’Opéra Berlioz et de l’Opéra Comédie, ainsi que les récitals et les grands concerts jazz de l’Amphithéâtre d’Ô, ont eux été fréquentés en moyenne à 75%. Les recettes de la billetterie ont doublé, avec des premiers prix à 5,50€ et un prix moyen de 20€ par billet.

Enfin, la radio a permis de faire rayonner le festival en France et dans seize pays, de la Chine à l’Italie en passant par la Grèce ou la Pologne. 15 concerts ont été diffusés sur France Musique, par l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) et à l’international. 1,5 million d’auditeurs ont été enregistrés sur notre antenne, pour les 15 concerts captés.

La 39e édition du Nouveau Festival Radio France Occitanie Montpellier se tiendra du 8 au 20 juillet 2024.