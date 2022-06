Correspondances explique la musique du XVIIe siècle dans un nouveau cours en ligne

L’ ensemble Correspondances et son directeur musical Sébastien Daucé reprennent les chemins de l’université ! Après le succès du premier MOOC (Massive Open Online Cours, ou cours public sur internet), consacré à la musique française du XVIIe siècle et mis en ligne l’année dernière, l’équipe accompagnée par Saskia de Ville s’est lancée dans la mise au point d’une seconde saison.

Coproduite par le CCR d’Ambronay, le Musée du Louvre, IReMus et Sorbonne Université, cette nouvelle série retrouve les espaces du Louvre et nous transporte de Versailles à Port-Royal, en passant par les théâtres et lieux éphémères. Ce cours a été mis au point par Cécile Davy-Rigaux et Théodora Psychoyou, musicologues spécialistes de la période. Il fait également intervenir des artisans, musicologues et conservateurs de musées.

Trois à cinq vidéos courtes seront publiées toutes les semaines jusqu’à fin juillet pour former un corpus de sept épisodes. Chaque publication présentera un nouveau type de lieu : cathédrales, cour, théâtres... Ce découpage thématique permettra d’aborder le ballet de cour, la naissance de l’opéra française, les grandes fêtes de Versailles ou encore les leçons de ténèbres dans les couvents.

Inscrivez-vous gratuitement et profitez des ressources nombreuses mises à disposition pour approfondir cette étude passionnante : exercices interactifs, lexique, extraits musicaux, captations de concerts... Vous pourrez ainsi découvrir les spécificités de la musique baroque française – les styles, instruments, œuvres, compositeurs, institutions – et comprendre le contexte de composition et d’interprétation de cette musique fabuleuse.

