Covent Garden a désigné son prochain directeur musical : le Tchèque Jakub Hrůša rejoint la maison en 2025

A 41 ans, le chef tchèque Jakub Hrůša vient d’être nommé pour succéder à Antonio Pappano dans la fosse de Covent Garden. Il en deviendra le septième directeur musical en 2025, année de sa prise de fonctions.

Pianiste et tromboniste de formation, Jakub Hrůša a étudié la direction à l’Académie des arts du spectacle de Prague, notamment dans la classe de Jiří Bělohlávek. Aujourd’hui directeur musical de l’Orchestre de Bamberg, il est chef principal invité de l’Orchestre philharmonique tchèque et de l’Académie nationale de Sainte-Cécile.

Le chef tchèque a rencontré les musiciens du Covent Garden à deux reprises : pour la Carmen de Barrie Kosky en 2018, et il y a quelques mois dans Lohengrin, mis en scène par David Alden. « le récent Lohengrin a été l'un des moments forts de ma vie artistique à ce jour. J'ai toujours rêvé d'une relation à long terme avec une maison où l'on peut atteindre les plus hauts standards de l'opéra, et j'ai réalisé très vite que j'adorais toute l'équipe d'artistes et le personnel de Covent Garden », a déclaré Jakub Hrůša.

De son côté, le directeur de l’Opéra royal de Londres a manifesté son enthousiasme à l’égard de cette collaboration future : « Jakub s'est révélé être l'un des chefs d'orchestre les plus passionnants d'aujourd'hui dans le répertoire symphonique et lyrique. Nous avons été extrêmement impressionnés non seulement par sa musique et sa création théâtrale exceptionnelles, mais aussi par la générosité et la chaleur de sa personnalité : Jakub est un véritable collaborateur, capable de tirer le meilleur de ses collègues. En tant que musicien d'une grande intelligence, réfléchi et profondément convaincu du pouvoir de la musique pour nous changer, il est le candidat idéal pour Covent Garden. »

Dans un entretien avec le Guardian, Jakub Hrůša a dévoilé sa vision artistique pour l’institution londonienne, dans la lignée du travail engagé depuis 22 ans par son successeur Antonio Pappano. « Naturellement, je veux jouer de la musique de mon propre pays - je veux faire la meilleure musique écrite pour l'opéra et une partie est en tchèque, donc bien sûr je ne vais pas l'éviter », a-t-il ajouté dans un sourire. Au programme de sa première saison, Janáček, Prokofiev et Britten.

On entendra son premier cycle complet du Ring en 2027-2028 avec la mise en scène de Barrie Kosky – L’or du Rhin sera dirigé dès 2023 par Antonio Pappano.