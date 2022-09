Cristian Măcelaru est reconduit jusqu'en 2027 à la tête de l'Orchestre national de France

« Je suis tombé amoureux de l’Orchestre national de France » , déclarait Cristian Măcelaru en septembre 2020. C’était lors de sa prise de fonction en pleine crise pandémique, le chef roumain succédait à Emmanuel Krivine après une démission surprise. Deux ans plus tard, les liens qui unissent l’Orchestre national de France et le chef roumain sont toujours aussi heureux : la directrice générale de Radio France Sibyle Veil et le directeur de la musique et de la création Michel Orier ont signé la reconduction du contrat du directeur musical jusqu’en 2027.

Cette décision intervient après deux saisons riches de projets (en dépit des nombreuses restrictions dues au Covid) : Cristian Măcelaru s’est illustré au disque avec ses musiciens dans une intégrale des symphonies de Saint-Saëns parue en novembre 2021, refermant ainsi l’année consacrée au compositeur dont on célébrait le centenaire de la mort. Engagé pour la musique française avec Debussy, Ravel, Fauré, Chabrier, Schmitt ou encore Varèse, le chef de 42 ans a également accompagné le projet du Grand tour national, une série de concerts organisés partout en France.

La saison qui s’ouvre annonce d’ores et déjà des collaborations et voyages importants : en Europe (Allemagne et Autriche) et en Asie (Chine) avec des artistes de marque internationale tels que Daniil Trifonov ou bien Renaud Capuçon. L’occasion de faire rayonner l’orchestre maison au-delà des frontières hexagonales.