+ d’1 million d’auditeurs (+ 150 000 en un an) sur France Musique

EAR National / avril – juin 2023

Audience France Musique National – Avril-Juin 2023 – 5H/24H

Chaîne du plaisir musical, du partage et de la découverte, la station gagne 150 000 auditeurs en un an et fidélise plus d’un million d’auditeurs quotidiens.

📻 Du lundi au vendredi :

1 039 000 auditeurs quotidiens (+ 150 000 auditeurs vs. un an ; +17%)

1,9 % d’AC (+ 0,3 pt. vs. un an)

1,7% de PDA (+ 0,1pt. vs. un an)

104 min de DEA

Diffuser, accompagner, partager la musique sous toutes ses formes : tel est le cœur de sa mission de service public. Un service public qui s’adresse par définition à tous et qui a l’ambition de rassembler toujours davantage, notamment sur le numérique grâce à une offre en pleine croissance (podcasts, vidéos, webradios…) :

1,5 million d’écoutes à la demande* /mois (+10%)

2,6 millions d’écoutes live** par mois dont 1, 1 million d’écoutes sur les webradios par mois (+17%)

4 millions de vidéos vues par mois.

*Médiamétrie eStat Podcast – Avril-Juin 2023

**ACPM Classements des radios digitales – écoutes actives monde – Avril-Mai 2023

Sources

Audiences Radio : Médiamétrie EAR > National – Avril-Juin 2023 – 5H/24H – France Musique