Daniel Barenboim à l’honneur sur France Musique à l’occasion de ses 80 ans

Daniel Barenboim fête ses 80 ans le 15 novembre prochain : une figure majeure du monde musical, et qui en dépasse très largement les frontières - lui qui a toujours été de plain-pied dans les grands enjeux politiques de notre époque. Alors que la santé du musicien l’oblige à se retirer momentanément de la scène, France Musique célèbre, à l’occasion de cet anniversaire, une histoire qui a débuté il y a sept décennies.

A Buenos Aires, à l’âge de 7 ans débute au piano le parcours d’un enfant prodige qui va se transformer, au fil des années et des rencontres, en une carrière protéiforme. Pianiste, chef, directeur musical d’orchestres prestigieux (de Paris, à Chicago ou Berlin), invité par toutes les grandes phalanges et maisons d’opéra, Daniel Barenboim embrasse un répertoire immense, de Bach aux compositeurs d’aujourd’hui.

Publicité

En 1999, la création aux côtés de l’écrivain Edward Saïd du West-Eastern Divan Orchestra, pour la promotion de la paix au Proche-Orient, est un jalon majeur dans la vie et dans l’engagement de Barenboim. Comment, enfin, ne pas évoquer le couple mythique qu’il forma avec la violoncelliste Jacqueline du Pré, dont témoignent leurs enregistrements ensemble ? Mille vies en une… Une personnalité universellement connue et admirée, que France Musique célèbre à sa mesure dans de très nombreux programmes tout au long de la semaine et le jour de son anniversaire.

Programme :

- Dimanche 13 novembre :

7h-9h Le Bach du Dimanche par Corinne Schneider : Une heure spéciale

15h-16h30 Mazette ! Quelle Musique ! par Jean-Yves Larrouturou : « A Buenos Aires ! ».

- Lundi 14 et mardi 15 novembre :

23h-00h Les Trésors de France Musique par Françoise Monteil : D. Barenboim : Mozart, comment l’entendez-vous ? (C. Maupomé, 84).

- Mardi 15 novembre, journée anniversaire :

7h-9h Musique Matin : Au fil de l’actu.

9h-10h30 En Pistes ! par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier : Barenboim et la Staatskapelle Berlin.

13h-13h30 Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond : Daniel Barenboim, portrait d’un boulimique de musique.

15-17h Relax ! par Lionel Esparza : Disques de légendes, les sonates pour violoncelle et piano de Brahms avec Jacqueline du Pré.

17h-18h Stars du classique par Aurélie Moreau : Daniel Barenboim, les jeunes années au piano.

20h-22h30 Le Concert de 20h par Clément Rochefort : Requiem de Verdi, enregistré à Berlin en mars 2022.

- Du lundi 14 au jeudi 17 novembre :

10h30-11h Au cœur de l’Orchestre par Christian Merlin : Daniel Barenboim et ses orchestres (intégrale dimanche 20 nov à 9h).

13h30-15h Arabesques par François-Xavier Szymczak : Daniel Barenboim, pianiste et chambriste.

Et aussi sur francemusique.fr : Les grands entretiens de Daniel Barenboim par Lionel Esparza (2016/2017).

+ vidéo, articles, sélection d’émissions.