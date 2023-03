Daniel Harding s'envole pour l'Italie

Markevitch, Sinopoli, Chung, Pappano et, à compter du mois d'octobre 2024, Daniel Harding. Le prestigieux Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile, ou Accademia Nazionale di Santa Cecilia pour les lecteurs de Dante, a trouvé son prochain directeur musical pour succéder à Sir Antonio Pappano, acclamé à ce poste depuis 2005.

Le Britannique ouvrira ce mandat de cinq ans par une représentation de Tosca, pour le centenaire de la mort de Puccini. L'institution annonce également un Requiem de Verdi, l'intégralité des symphonies de Mahler, mais aussi la plus rare Symphonie "Asraël" de Josef Suk. "C'est avec un sincère enthousiasme et beaucoup de fierté que l'Académie nationale de Sainte-Cécile, son orchestre et son chœur accueillent Daniel Harding, un musicien que nous avons appris à connaître et à aimer depuis des années" a déclaré Michele dall'Ongaro, président-surintendant de l'académie.

Depuis sa licence de pilote de ligne et son retrait de la scène en 2020, Daniel Harding a renoué des liens étroits avec le pupitre de chef d'orchestre. Chef en résidence de l'Orchestre de la Suisse Romande entre 2021 et 2023, il a renouvelé en 2021 son contrat de directeur musical et artistique de l'Orchestre de la Radio suédoise jusqu'en 2025, date à laquelle il quittera la formation, après 19 saisons.

Daniel Harding n'en délaisse pas pour autant sa passion des airs. Interrogé par le Corriere della Sera, le chef d'orchestre déclare qu'il continuera sa carrière de pilote de ligne : "c'est un défi qui m'aide à être une meilleure personne, et c'est un privilège d'avoir ainsi une double vie."

Le Saint des saints

"C'est un magnifique cadeau, a déclaré Daniel Harding, d'avoir la chance de devenir directeur musical d'un orchestre de renommée internationale avec une telle ambition, dans une ville historiquement et culturellement incomparable." Créée en 1585, l'Académie nationale Sainte-Cécile est l'une des plus vénérables institutions culturelles en Italie. En résidence depuis 2002 à l'Auditorium Parco della Musica, construit par Renzo Piano, son orchestre a été dirigé par la plupart des plus grands chefs d'orchestre de l'histoire de la musique, de Mahler à Bernstein en passant par Karajan, Toscanini, ou encore Furtwängler.

Sous la baguette d'Antonio Pappano, qui rejoindra en 2024 le London Symphony Orchestra , la formation a atteint des sommets. Le chef, qui considérait au micro de France Musique se sentir "en famille" parmi ses musiciens, ne les quitte pas complètement, puisqu'il deviendra, à l'arrivée de son successeur, chef émérite.