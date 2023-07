De Colette à Nancy Huston : le portrait musical de cinq femmes de plume

Colette

Autrice d'une soixantaine d'ouvrages, dont la série Claudine, journaliste mais aussi artiste de music hall au Marigny, Moulin-Rouge et Bataclan, dont elle croquera les coulisses dans L'Envers du Music-Hall, Colette est l'une des plus célèbres romancières de la littérature française en plus d'être un personnage romanesque à mille vies. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Colette a appris "à lire les notes en même temps que les lettres."

Dans la maison de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye, qui revient souvent dans ses écrits, le piano trônait au centre du salon : la petite Sidonie Gabrielle Colette en jouait souvent. "Tous dans ma famille ont été musiciens, mon plus jeune frère aurait pu devenir pianiste virtuose," révèle-t-elle dans une interview. Adulte, l'instrument est devenu son jardin secret. Une célèbre anecdote ainsi raconte que lors d'une soirée musicale en Bretagne, Colette a accompagné au pied levé une cantatrice dans les mélodies de Duparc, à la stupéfaction générale de ses convives. "Toute femme doit garder sa part de secret", aurait-elle laconiquement commenté.

Lorsqu'elle partageait la vie d'Henri Gauthier-Villars, alias Willy, célèbre critique musical de l'époque, Colette fréquenta assidument les concerts Pasdeloup, Colonne et Lamoureux de la capitale, dont les impressions nourrissent ses textes. Avec son mari, un féru de Wagner, elle se rendit à Bayreuth à plusieurs reprises et elle accéda aux salons littéraires et musicaux de Mme de Caillavet, de la princesse de Polignac, de Mme de Saint-Marceaux. Elle y fréquenta Marguerite Moreno, Sacha Guitry, Anatole France, Proust et Montesquieu, ainsi que les compositeurs de son époque : Debussy, Fauré, Chabrier, Messager, D'Indy et Ravel. De son amitié avec ce dernier naît L'Enfant et les sortilèges, un des chefs d'œuvre du répertoire lyrique pour enfants, pour lequel Colette signe le livret.

Pendant des années, elle écrivit des chroniques musicales pleines de malice qui traduisent une connaissance profonde de la musique. "Si j'avais composé avant d'écrire j'aurais pris en dédain ce que je fais depuis 40 ans. Car le mot est rebattu et l'arabesque de musique, éternellement vierge."

Marguerite Duras

"On a souvent dit que mes livres étaient faits comme la musique est faite, et c’est toujours une chose qui m’a beaucoup touchée, étant donné l’importance que je donne à la musique." Chez Marguerite Duras la musique "c'est la première chose, c'est l'humanité". Toute son œuvre protéiforme en est irriguée : les romans, les films et le théâtre*. “J'écris des livres dans une place difficile, c'est-à-dire entre la musique et le silence,"* disait celle qui aurait voulu devenir musicienne. "On rate toujours quelque chose, ça c'est forcé, c'est une obligation dans la vie, j'ai raté la musique.”

Le piano est l'instrument de son enfance passée en Indochine, aux cotés de sa mère institutrice et ses deux frères, et à l'image de l'enfant dont la leçon de piano ouvre Moderato cantabile (1958), Marguerite en joue sans passion. Et c'est aussi par le piano que Marguerite éprouvera son premier choc esthétique, lors du voyage qui la ramènera en France pour faire ses études :

"La première musique classique que j'ai entendue, je me souviens parfaitement de ça, jouée par quelqu'un d'autre que moi, à 17 ans, sur un paquebot, qui rentrait de Saïgon à Marseille. Je rentrais faire l'université en France, et un soir, j'ai entendu dans le salon du bateau, quelqu'un jouer une valse de Chopin. L'émotion était si violente que je m'en souviens encore. Comme si des portes gigantesques s'ouvraient devant moi tout d'un coup."

Romancière établie, elle gardera un lien affectif avec l'instrument, "mais en même temps j'ai compris que je n'en ferai pas, que je n'arriverai jamais à jouer de façon qui me satisfasse." Le piano occupait une place centrale dans son salon, "comme avant, dans les cercles", même si l'écrivaine n'en jouait plus : "Quand quelqu’un passe et qu’il sait jouer du piano, il y a quand même de la musique dans la maison."

Elle adorait "le spectacle d'orchestre" et se rendait assidument au concert. L'opéra ne l'attirait pas, sauf Maria Callas, "qui est morte de musique," et à laquelle elle vouait une admiration sans égale. La seule figure qu'elle admirait encore plus, c'était Bach, "peut-être la plus grande passion de [sa] vie, depuis longtemps" : "Personne n'a entendu Bach encore. Personne n'a assez de disponibilité en soi pour l'entendre."

Chez elle, Marguerite Duras n'écoutait pas de musique : "Tout ce qui est resté du non-dit en moi, dès que j'entend la musique, se montre, je pleure et c'est impossible. Une émotion intenable."

Marguerite Yourcenar

"On dit que la musique est l'univers de l'âme. Cela se peut, mon ami. Cela prouve simplement que l'âme et la chair ne sont pas séparables et que l'une contient l'autre, comme le clavier contient les sons. Le silence qui succède aux accords n'a rien des silences ordinaires. C'est un silence attentif. C'est un silence vivant. La musique nous parle des possibilités sans bornes, " écrit Marguerite Yourcenar dans Alexis ou Le traité du vain combat, son premier roman.

Grande voyageuse, l'autrice des Mémoires d'Hadrien "n'aurait jamais été une grande musicienne," a-t-elle confié dans une interview, estimant qu'elle n'avait aucun talent. Mais elle était particulièrement curieuse des musiques venues d'ailleurs, des musiques de transmission orale, qui traduisaient selon elle bien plus qu'une expérience purement esthétique et à laquelle elle prêtait une oreille d'anthropologue : "La beauté de ces musiques de peuple tient à ce qu'elles sortent de la vie d'un peuple, qu'elles traduisent les émotions, les frustrations...tout ce qui concerne la vie d'un peuple. Et que dans ses successives formes [...] il n'y a pas seulement une belle chanson. Il y a une profonde émotion de la race, le besoin de se réunir pour chanter, le besoin de s'exprimer, de se défouler en chantant, qui chez nous est excessivement rare."

Marguerite Yourcenar, née Marguerite Cleenewerck de Crayencour, hérite de son père, homme cultivé et anticonformiste, le goût des voyages et la passion pour les civilisations de l'Antiquité. Très jeune, elle sillonne l'Europe à ses cotés : l'Angleterre, le sud de la France, la Suisse, l'Italie...les voyages qu'elle poursuit après son décès, avec la Grèce ou la Turquie, et plus tard l'Inde ou le Japon. Ses voyages, ainsi que sa grande érudition, nourrissent son écriture, mais aussi sa curiosité à appréhender tous les aspects des cultures qu'elle découvre et particulièrement la musique, dont elle souligne la fragilité face à la musique occidentale : "La dissémination de notre musique est une forme de colonialisme, et c'est assez grave. Comme c'était le cas pour l'opéra en Italie, dont l'immense succès a écrasé la musique populaire."

Devenue citoyenne américaine et installée aux Etats-Unis dès 1947, la romancière entend le gospel chanté dans les maisons, sur les bateaux et dans les églises et se passionne pour cette musique. Elle se lance aussitôt dans la collection des chants à travers des états du sud des Etats-Unis, les traduit et les publie sous forme d'un premier recueil, Fleuve profond, sombre rivière. Un acte militant contre l'ethnocentrisme européen pour celle qui écrit dans la préface : "Pour trop de Français encore aujourd'hui, la musique noire signifie l'excitation, le bruit, la chaleur et l'exubérance, voir les trépignements et les cris, un succédané en somme d'un folklore primitif."

Outre sa curiosité pour les musiques traditionnelles américaines, japonaises, chinoises ou indiennes, Marguerite Yourcenar s'avouait une grande passion pour Beethoven, notamment pour ses derniers quatuors. Pour la romancière, la grande force de la musique reste son universalité : "C’est une des grandes qualités de la musique : chacun peut traduire à son gré sans nécessairement trahir l’artiste, tandis que traduire à son gré une œuvre de Victor Hugo ou Shakespeare, c’est probablement trahir, car les mots qui sont là ont un sens qu’il faut respecter, tandis que l’auditeur, jusqu'à un certain point, fait ce qu’il veut."

Françoise Sagan

"Aimez-vous Brahms..." Malgré le titre éminemment musical du cinquième roman de Françoise Sagan publié 5 ans après Bonjour tristesse qui a scandalisé la bonne société parisienne et secoué la scène littéraire, il n'y est pas question de musique, du moins pas de celle qui accompagne les nuits blanches de la toute jeune autrice. Grande lectrice depuis son adolescence, nourrie par Sartre, Proust et Stendhal, c'est à la même époque que Françoise Sagan, née Françoise Quoirez, découvre le jazz grâce aux disques de son frère Jacques. Le jazz, la métaphore de sa vie en quelque sorte, racontait-elle. "C'est le rythme, je rentre, je sors, il y a cette musique, les portes d'une boite de nuit qui s'ouvrent sur une trompette, c'est le tempo, une espèce de toile de fond."

Le tempo du jazz, une "insouciance accélérée" : couronnée du succès couplé du scandale alors que la romancière est à peine majeure, elle se jette à corps perdu dans un tourbillon de fêtes, suivant son frère dans les boîtes de nuit et les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés pour danser jusqu'à l'aube au son du bebop, à l'image de la protagoniste de son premier roman. Elle a un piano chez elle, mais "ce sont ses amis qui en jouent." Des amis avec lesquels Françoise Sagan s'amuse parfois à composer des chansons. "On fait ça la nuit, dans les boites de nuit, quand l'orchestre est parti. Michel [Magne, ami musicien et arrangeur, ndlr] se met au piano, moi je commence à faire des griffonnages sur un papier... C'est surtout un jeu. Il fait ça pour s'amuser et moi je fais ça pour m'amuser."

Lorsqu'elle roule à toute allure au volant de sa décapotable, sa collection de disques de jazz n'est jamais loin. Sidney Bechet, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, et une voix qui la bouleverse tout particulièrement, jusqu'à l'obsession, celle de Billie Holiday : "J'ai commencé à l'écouter vers l'âge de 14 ans, et elle avait quelque chose dans la voix qui me brisait le cœur, raconte-t-elle. Une voix un peu cassée et la manière de prononcer les mots très triste et sensuelle à la fois. Quelque chose qu'on ne peut pas définir."

Plus tard, avec son complice Michel Magne, Françoise Sagan traverse l'océan pour rencontrer la chanteuse : de New York jusqu'en Connecticut, où Billie Holiday donne un concert. "Elle était interdite de chanter à New York pour l'histoire de drogues," raconte la romancière. Une fois de retour à New York, la chanteuse l'accueillit chez elle pour une série de concerts privés : "On a passé 15 jours ensemble, elle chantait de 4h du matin jusqu'à midi. Il n'y avait que nous qui l'écoutions." Elle brossera ensuite son portrait en ouverture de son roman Avec mon meilleur souvenir (1984).

"Je ne suis pas une grande mélomane, j'adore la musique, mais je ne la connais pas trop bien non plus." D'autres musiques habiteront la vie de Françoise Sagan, par périodes : opéra, musique symphonique, musique de chambre... qu'elle écoute, chez elle, surtout la nuit, au lit, pour "nourrir sa solitude" : Mahler, Strauss, Bruckner, Beethoven, Schubert et "Mozart, c'est comme quand on ouvre un lire, il faut s'arrêter et plonger dedans. Ce n'est pas une chose qu'on peut ne pas écouter." Mais quand elle écrit, c'est en silence : "Pour se concentrer c'est déjà difficile. Et même pour changer de disque, ça vous complique la vie."

Nancy Houston

Pour la romancière canadienne, la musique a précédé l'écriture. "Elle m'a accompagnée, elle m'a formée, elle m'a donné une idée de ce que c'est la beauté formelle que l'on peut viser." Dès l'enfance, elle joue du piano, sa tante est sa première professeure, sa mère en joue d'ailleurs aussi. "Lorsqu'on est enfant, on ne peut pas aimer écrire comme on aime faire de la musique." Lorsque sa mère quitte la famille, Nancy Huston dira que la musique était le seul lien qui lui restait avec elle comme elle ne la voyait que très rarement. Mais le piano est un instrument solitaire, et Nancy Huston ne garde pas de bons souvenirs de ses années d'apprentissage.

Adolescente, elle remplace le piano par le clavecin, comme elle remplacera l'anglais par le français dans ses romans : "un petit peu comme j'ai abandonné ma langue maternelle, c'était trop d'émotion. J'ai trouvé le clavecin beaucoup plus contrôlé, un peu comme la langue française, quelque chose de plus monocorde, plus intellectuel." Pour revenir plus tard à l'anglais et au piano, qu'elle "ne lâchera plus jamais."

La musique accompagne son travail d'écrivaine : elle joue quotidiennement une heure avant de se mettre à écrire, et écoute pendant l'écriture de la musique baroque ou du jazz, "un fond sonore stimulant". "Jai besoin d'un basso continuo à l'intérieur de mon corps, tout le temps", dit-t-elle. La musique est présente dans ses romans, en protagoniste ou en filigrane, et cela dès le premier, Les Variations Goldberg (1981), jusqu'à sa structure même : il est composé d'autant de chapitres que l'œuvre homonyme de Bach a de variations.

Les protagonistes de ses récits engagés sont souvent musiciennes : dans Les Variations Goldberg la narration se construit autour du récital d'une claveciniste. Dans Instruments des ténèbres, c'est une violoniste à la carrière avortée à cause de ses enfants, L'empreinte de l'ange raconte l'histoire d'un flûtiste et Prodige narre les destins de trois générations de femmes pianistes à travers différentes voix qui sont autant d'instruments. Des histoires des femmes, particulières et universelles, qui résonnent dans l'histoire propre de la romancière, celle qui, féministe avant l'heure comme elle le dit, devient écrivaine grâce à l'abandon de sa mère : "Je lui en suis profondément reconnaissante. Je ne serais jamais devenue écrivaine, surtout dans une langue étrangère, dans un pays étranger, n'était-ce cet abandon de départ. J'ai quand même préservé assez de force, et notamment ce cadeau de la musique qu'elle m'a fait, qui m'a tenu compagnie toute ma vie."