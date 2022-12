De l'Ukraine à Hollywood, découvrez le parcours surprenant de ce tube de Noël

Comme bon nombre des chants de Noël que nous écoutons et chantons chaque année, la chanson Carol of the Bells (Sonnez Noël en français) n’est pas à l’origine un air de Noël, mais une mélodie folklorique ancienne, et plus précisément un chant folklorique d’Ukraine.

En 1914, le directeur musical de la Ukrainska respublikanska kapelia (Chœur d’État d’Ukraine), Oleksander Koshyts, commande au compositeur Mykola Leontovych une œuvre lyrique inspirée des chants folkloriques traditionnels. Le compositeur trouve son inspiration dans une anthologie de « shchedrivka », chansons ukrainiennes de la population préchrétienne chantées lors de Korochun, fête du solstice d'hiver.

Publicité

Intitulée Shchedryk, la chanson folklorique de Leontovych raconte l'histoire d'une petite hirondelle qui vient proclamer avec joie le retour du printemps et l’espoir d’une nouvelle année abondante. Les anciennes populations agricoles de l’Ukraine fêtaient la nouvelle année au printemps, en mars. Raison pour laquelle les chants folkloriques célèbrent le retour du printemps, miracle de la nature d’abord annoncé par les oiseaux.

Soirée abondante, soirée abondante, un chant du Nouvel An,

Une petite hirondelle a volé dans la maison

et a commencé à chanter,

pour convoquer le maître :

« Sortez, sortez, ô maître,

regardez la bergerie,

là les brebis ont mis bas

et les agneaux sont nés

Vos biens sont nombreux,

vous aurez beaucoup d'argent, en les vendant.

Vous avez une belle femme aux sourcils noirs

Si ce n'est pas de l'argent, alors de la paille de tout le grain que vous récolterez

Vous avez une belle femme aux sourcils noirs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Reprise américaine

Shchedryk est interprétée pour la première fois à l'Université de Kyiv en décembre 1916, mais l'établissement de l'Union soviétique en 1917 fera tomber la chanson dans l’oubli. En 1919, le chœur national d’Ukraine part en tournée en Europe et aux États-Unis et se produit en concert à guichets fermés au Carnegie Hall à New York le 5 octobre 1921. Au programme, le chant Shchedryk de Mykola Leontovych.

C’est alors que l’air ukrainien tombe dans l’oreille du compositeur et chef de chœur Peter J. Wilhousky. L’air folklorique lui rappelle le son de clochettes de Noël, et il décide d’arranger la mélodie pour chœur et orchestre en y ajoutant de nouvelles paroles anglophones :

Oyez les cloches,

Les douces cloches,

Qui nous appellent,

Chantons pour elles

Voici Noël

Tous sont joyeux,

Jeunes et vieux

Humbles et preux,

Ding, dong, ding, dong

C'est leur antienne

Au son si gai

À réciter

On semble ouïr

Mots pour réjouir

De toutes parts

Belle fanfare

Ô qu'elles tonnent,

Fortes elles sonnent,

Sur monts et vals,

Chants qui emballent,

Airs merveilleux

Qui rendent heureux

Belles ritournelles,

Voici Noël,

Joyeux, joyeux, joyeux, joyeux Noël

Joyeux, joyeux, joyeux, joyeux Noël

Hop elles envoient

Infiniment

Leur joyeux ton

À chaque maison

Ding Dong Ding Dong

Désormais intitulée Carol of the Bells, la chanson devient en peu de temps un chant inéluctable de Noël. Arrangeur pour le NBC Symphony Orchestra, Wilhousky parvient à ajouter sa nouvelle création au répertoire de l’ensemble. La chanson est interprétée et diffusée à travers le monde entier et atteint un immense public. Wilhousky dépose ses paroles en 1936 et publie même dans la foulée la chanson, bien qu’elle ait été publiée presque 20 ans plus tôt en Ukraine soviétique.

De l’Ukraine à Hollywood

En 1990, le film Maman j’ai raté l’avion arrive sur le grand écran. L’histoire d’un petit garçon qui se retrouve tout seul à Noël dans la grande maison familiale et qui tente de repousser deux cambrioleurs est un succès immédiat et devient un phénomène culturel.

La bande originale de John Williams, composée exprès pour le film, comprend une reprise du chant Carol of the Bells. Si l’arrangement de Wilhousky avait déjà fait entrer la chanson dans le répertoire des chants de Noël, le succès du film et la bande originale de John Williams fait immédiatement progresser Carol of the Bells dans le hit-parade américain des 100 chansons les plus populaires de Noël de tous les temps.