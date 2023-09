Décès de la soprano Suzanne Sarroca : "une page de l'histoire de l'Opéra se tourne"

Elle était l'une des doyennes des cantatrices françaises. La soprano Suzanne Sarroca, interprète des plus grands rôles lyriques en France et à l'international, s'est éteinte vendredi dernier à l'âge de 96 ans, dans une maison de retraite de Carcassonne, sa ville d'origine.

Repérée par un professeur de chant dès le lycée, Suzanne Sarroca poursuit un cursus au conservatoire de Toulouse. La soprano a d'abord été mezzo, en Carmen à la Monnaie de Bruxelles, ou encore en Charlotte dans Werther, à Toulouse et Carcassonne. Elle s'est révélée en soprano sur la scène de l'Opéra de Paris en 1952, en se glissant dans la peau de Floria Tosca. Elle interprétera par la suite les plus grands rôles du genre : Tatiana dans Eugène Onéguine, Elisabeth dans Don Carlo, Aida, Musetta dans La Bohème...

"Sensibilité extrême et sensualité ravageuse"

"La voix de Suzanne était grande, riche, souple, brillante, d’une sensibilité extrême et d’une sensualité ravageuse", écrit l'Opéra national du Capitole, qui fut l'une des maisons de prédilection de la soprane. "C’est une page de l’histoire de l’Opéra qui se tourne", souligne aussi l'Opéra de Marseille : "Attachante, charismatique, Suzanne Sarroca fut une artiste chérie des mélomanes et parlait souvent du lien privilégié qu’elle entretenait avec notre maison et son public". Régulièrement invitée à l'Opéra de Paris à partir de 1973, à l'invitation de Rolf Liebermann, Suzanne Sarroca avait aussi créé Numance, une tragédie lyrique d'Henry Barraud. Très appréciée à l'étranger, elle s'était produite sur les plus grandes scènes internationales, à Rome, Buenos Aires, Bruxelles, Londres, Naples, Rio de Janeiro...

"Suzanne Sarroca était une femme merveilleuse : elle aimait passionnément la vie, avec les deux pieds bien plantés dans la réalité, toujours prête à s’indigner des injustices. Elle aimait rire, elle aimait la bonne chère et discuter avec ses amis", se souvient aussi Christophe Ghristi, le directeur artistique de l'Opéra national du Capitole : "Elle avait gardé, tout au long de sa vie parisienne, son accent de Carcassonne et roulait ses R avec un charme irrésistible. Nous réécouterons souvent sa voix qui nous dit en une seconde la grandeur et la profondeur de ce qu’est l’opéra."