Des religieuses lancent le Spotify du chant grégorien

Le Spotify du chant grégorien existe désormais grâce au projet de quarante-cinq sœurs bénédictines, installées à l’Abbaye Notre-Dame de Fidélité de Jouques à proximité d’Aix-en-Provence au milieu des champs de lavande. Soutenues et enregistrées par les ingénieurs d’Odradek Records, une société basée aux Etats-Unis, elles viennent de lancer la version définitive de Neumz , une application accessible en cinq langues et destinée à parcourir le monde. L’outil propose plus de 7 000 heures d’enregistrements, synchronisés avec la partition en notation carrée. On y trouve les textes en latin et leur traduction en langue vernaculaire... un cycle liturgique complet pour trois ans à partir de Pâques 2022 .

Connues au-delà des frontières, elles revendiquent la paternité du « plus grand projet d’enregistrement jamais entrepris. » Les recettes des abonnements payants reviendront aux sœurs pour deux tiers et à leur fondation, Notre Dame de l’Écoute au Bénin pour le dernier tiers.