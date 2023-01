Desandre, Chamayou, Leguay : voici les nommés aux Victoires de la musique classique 2023

Qui succèdera au baryton Ludovic Tézier , à la compositrice Kaija Saariaho , ou encore à la violoniste Manon Galy , révélation dans la catégorie Soliste instrumental ? Les Victoires de la musique classique dévoilent ce mercredi les heureux nommés de leur 30e édition. La catégorie Soliste instrumental fait cette année la part belle aux cordes, avec la gambiste Lucile Boulanger, le pianiste Bertrand Chamayou et le violoniste Nemanja Radulovic. Quant à l'artiste lyrique de l'année, ce sera une femme : sont en lice les mezzo-sopranos Léa Desandre et Marina Viotti, ainsi que la soprano Barbara Hannigan. Sans oublier les trois catégories Révélations : Soliste instrumental, Artiste lyrique et, depuis l'an dernier, Chef d’orchestre.

Le public pourra découvrir les révélations chanteurs et instrumentistes dans deux émissions Générations France Musique, le Live présentées par Clément Rochefort, ces 21 et 28 janvier sur France Musique. Nouveauté pour cette 30e édition : le public pourra voter du 1er au 28 février 2023 pour son enregistrement favori, sur les sites internet de France Télévisions et de France Musique, parmi 3 albums nommés.

L'Orchestre Dijon-Bourgogne, sous la direction de Debora Waldman, accompagnera les solistes nommés et les invités. La cérémonie, présentée par Stéphane Bern et Clément Rochefort, sera diffusée en direct sur France Musique et France 3.

Liste des nommés aux Victoires de la musique classique 2022

Dans la catégorie Soliste instrumental :

Lucile Boulanger, viole de gambe

Bertrand Chamayou, piano

Nemanja Radulovic, violon

Dans la catégorie Artiste lyrique :

Lea Desandre, mezzo-soprano

Barbara Hannigan, soprano

Marina Viotti, mezzo-soprano

Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental :

Joë Christophe, clarinette

Théo Ould, accordéon

Aurélien Pascal, violoncelle

Dans la catégorie Révélation, artiste lyrique :

Marine Chagnon, mezzo-soprano

Edwin Fardini, baryton

Alexandra Marcellier, soprano

Dans la catégorie Révélation, chef d’orchestre :

Victor Jacob

Sora Elisabeth Lee

Lucie Leguay

Dans la catégorie Compositeur :

Benjamin Attahir - Layal, pour violon et orchestre (création / Allemagne)

Philippe Leroux - L’annonce faite à Marie, opéra (création / France)

Fabien Waksman - L’île du temps, concerto pour accordéon et orchestre symphonique (CD Warner Classics « J’ai deux amours »)

Dans la catégorie Enregistrement :

« Vingt regards sur l’enfant Jésus », Messiaen Bertrand Chamayou - Erato

« Matthäus-Passion » Johann-Sebastien Bach -Pygmalion, Raphaël Pichon, S. Devieilhe, L. Richardot S. Degout - Harmonia Mundi

« Concertos pour piano n°1 & 2 » Saint-Saëns Alexandre Kantorow - Bis