"Détecter de jeunes talents" : l'Opéra de Paris lance "Opéra en Guyane"

"La distance géographique ne doit pas être un obstacle insurmontable pour voir des spectacles, ou envisager de se lancer dans une carrière de danseur, de chanteur lyrique ou de musicien." C'est par ces mots qu'Alexander Neef, directeur de l'Opéra de Paris, a lancé ce lundi lors d'une conférence de presse l'ambitieux programme "Opéra en Guyane". Une initiative qui vise à tisser des partenariats entre l'Opéra et des institutions culturelles guyanaises, afin de promouvoir les talents artistiques d'Outre-mer. Le directeur insiste : "La transmission, la formation et la création sont au cœur même de l’Opéra de Paris, c’est une conviction et un engagement qui nous animent tous. Il est essentiel d’aller à la rencontre du public, afin que chacun puisse bénéficier des actions que nous mettons en œuvre."

En collaboration avec les institutions guyanaises

Le projet s'articule autour d'une collaboration étroite avec les institutions culturelles guyanaises. Il s'agit notamment d'étendre le programme "OpérApprentis" en Guyane : un programme qui s'adresse à de jeunes adultes en formation, et qui comprend des rencontres professionnelles avec les personnels de l’Opéra ainsi que la découverte des spectacles lyriques et chorégraphiques. L'Opéra de Paris proposera également à des élèves en danse classique, contemporaine et hip-hop, ainsi qu’à de jeunes chanteurs, de suivre des ateliers et des stages auprès de danseurs du Ballet de l’Opéra et de chanteurs lyriques confirmés. L'objectif, en toile de fond, est aussi de former de jeunes chanteurs et musiciens guyanais afin qu'ils préparent les concours d’entrée de la prestigieuse école de danse ou de l’Académie de l'Opéra de Paris.

"J’ai instantanément pris la mesure de l’opportunité qui se présentait à la Guyane, nous n’avons pas hésité longtemps", indique Michaelle Ngo Yam Ngan, directrice du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Guyane, partenaire de l'opération. "En Guyane, quand tout se passe bien, les jeunes s’inscrivent au conservatoire, et après ? Ils s'en vont. La professionnalisation dans le métier n’est possible qu’en partant vers les grandes métropoles, souvent américaines, cubaines, brésiliennes...", constate-t-elle. "Les actions proposées par l’Opéra à destination des chanteurs et danseurs, des chanteuses et danseuses, sont non seulement prometteuses mais attendues par les publics." Norma Claire, la directrice de Touka Danses (le Centre de développement chorégraphique national en Guyane), abonde : "La diversité guyanaise est incroyable. Il faut permettre à ces jeunes de rencontrer des artistes de l’Opéra, et dire à quel point il est important pour la jeunesse guyanaise d’être au rendez-vous."

Un travail avec des artistes de l'Opéra

Stéphane Bullion, étoile au sein du Ballet de l'Opéra de Paris, et Marie-André Bouchard-Lesieur, mezzo-soprano, participent au projet, qu'ils prennent très à cœur. "J'ai envie de rendre ce qu’on m’a transmis généreusement, ce que j’ai appris pendant 30 ans", confie le premier, qui donnera des cours de danse à de jeunes Guyanais et se produira aussi lors d'un spectacle. "Nous allons essayer de faire découvrir au mieux l'opéra via deux récitals", indique de son côté Marie-Andrée Bouchard-Lesieur : "Il y aura un récital scolaire jeune public, en partenariat avec des écoles, et un récital tout public. Nous allons essayer de balayer tous les styles d’opéra : l’italien, Wagner, l’opérette française, l’opéra américain…"

La mezzo-soprano animera aussi des ateliers dans les écoles, "auprès de très jeunes notamment", qui n'ont "certainement jamais entendu de voix lyrique de leur vie", ainsi qu'auprès de jeunes adolescents, "qui ont déjà travaillé leur voix avec leurs professeur. Il s'agira de mener un travail de perfectionnement, si jamais ils désirent poursuivre une carrière lyrique." Marie-Andrée Bouchard-Lesieur dresse un parallèle avec sa propre expérience : "Je viens d’un tout petit village normand, où le premier théâtre est à plusieurs heures de route. Je me disais petite que ce n’était pas fait pour moi, car je n’étais pas née à Paris, Lyon ou Bordeaux, mais j'étais dans l'erreur. C’est quelque chose qu’il faut pouvoir dire aux jeunes, et aux jeunes Guyanais intéressés par l’Opéra."