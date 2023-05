Deux ans de prison requis contre Jérôme Pernoo

Le procès a débuté en début d'après-midi, et s'est terminé tard dans la nuit. Le violoncelliste Jérôme Pernoo était jugé ce vendredi au tribunal judiciaire de Paris pour harcèlement et agression sexuelle sur mineur. Les quatre plaignants sont tous d’anciens élèves de Jérôme Pernoo, passés par le Conservatoire national supérieur de Paris, adolescents ou jeunes adultes à l'époque des faits reprochés. Les avocats des parties civiles ont dénoncé "un système de prédation mis en place pendant des années".

Le climat dans ses cours n’est pas celui qui a traditionnellement lieu d’être dans les classes de musique, reconnaît Jérôme Pernoo. À l'audience, il vante sa vision horizontale et innovante de l’enseignement. Pour lui, "ce n’est pas un métier mais une vocation", et il assume sa proximité avec ses élèves. Plus qu’un professeur, il est un modèle, un ami, un confident et même un père de substitution pour certains, à des âges ou l’on se construit. "La confusion est totale", déplore le procureur.

Si tous reconnaissent le caractère exceptionnel de leur professeur, à la renommée internationale, et l’ambiance familiale des cours, les anciens élèves décrivent un climat sexualisé. Des baisers dans le cou, mais aussi des blagues grivoises, des contrepèteries... À ces évocations, les soutiens de Jérôme Pernoo gloussent dans la salle.

Lui, à la barre, a l'air serein. Plutôt bavard, il dit avoir aujourd’hui "pris conscience" de son ascendant, tout en estimant qu’ "on a changé d’époque". Point commun entre les victimes présumées : elles étaient jeunes et instables, elles se sentaient "redevables", affirme une avocate des parties civiles, et leur professeur se présentait dit-elle comme un "point d’ancrage".

Parole contre parole

Ce sont d'abord trois anciens élèves qui ont porté plainte. Les faits reprochés se seraient pour la plupart déroulés en dehors du conservatoire, pendant des stages ou des voyages à l'étranger. L'un des plaignants, qui, très jeune, a perdu son père, dénonce une agression sexuelle alors qu’il avait moins de 15 ans, pendant un séjour à Londres. Un matin, Jérôme Pernoo serait venu le réveiller dans son lit en lui faisant un câlin : il aurait caressé lentement son élève et notamment son sexe. Une scène qui n’a "absolument pas existé" selon le professeur. "J’entends la souffrance, j’en suis très affecté", assure-t-il, "mais je n’en suis pas responsable". Un autre raconte des claques sur les fesses, des baisers volés sur la bouche, et des jeux d’attouchements sexuels. Une troisième affirme quant à elle que son professeur lui a attrapé les seins, pendant un voyage en train.

À ces témoignages s'ajoute une quatrième plainte, similaire : celle déposée en janvier par le violoncelliste Bruno Philippe, au départ fervent soutien de Jérôme Pernoo. Une période très dure pour le jeune homme orphelin, et si proche de son enseignant. Aujourd'hui père, âgé de trente ans, il lui reproche, entre autre, de lui avoir imposé des caresses. Une agression sexuelle qui aurait eu lieu alors qu’il était mineur, et qu'il se trouvait au domicile de son professeur après une représentation à l'opéra, faute de pouvoir rentrer dormir dans son foyer. "J'étais sous emprise depuis quinze ans", dit Bruno Philippe. Il raconte aussi avoir fait authentifier des milliers de vieux SMS : des messages que le prévenu écrit à toute heure et avec beaucoup d'affection, trop pour un professeur de violoncelle à son élève, souligne l'avocate du jeune homme.

Pendant ces longues heures d'audience, parole contre parole, Jérôme Pernoo continue de nier, et s'interroge sur les motivations des quatre jeunes musiciens. "Personne" ne veut nuire à Jérôme Pernoo, précise une avocate des parties civiles, les plaignants ont simplement "fini par choisir la vérité". "La prochaine fois je ferai attention", dit le prévenu. "J'espère qu'il n'y aura plus de prochaine fois, parce que je souhaite que vous n'ayez plus d'élèves", lui répond le procureur. Ce dernier a requis deux ans de prison dont un an de sursis probatoire, avec obligation de soins et interdiction d'exercer une profession impliquant un contact avec des mineurs. Une peine "totalement disproportionnée" , selon la défense. Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre.