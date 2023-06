Deux chanteuses françaises dans le palmarès du Concours Reine Elisabeth

À la fin, c'est la Corée du Sud qui gagne. Pour la deuxième année consécutive, ce samedi, un candidat sud-coréen est sorti victorieux du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. Après la violoncelliste Hayoung Choi en 2022 , le jeune baryton Taehan Kim s'est imposé à l'issue d'une édition 2023 consacrée au chant. À 22 ans, le benjamin de la compétition s'est distingué grâce à ses interprétations d'un extrait de Tannhäuser de Wagner, un extrait de La Ville morte de Korngold, ou encore la mort de Posa dans Don Carlos, de Verdi. Étudiant à la la faculté de musique de l'université de Séoul, déjà lauréat de plusieurs concours internationaux, Taehan Kim décroche un joli chèque de 25.000 euros.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La contralto américaine Jasmin White et la soprano russe Julia Muzychenko-Greenhalgh finissent respectivement en deuxième et troisième position. Et si les chanteuses françaises échouent à se hisser sur le podium, elles réalisent tout de même une belle performance. La mezzo-soprano Floriane Hasler, passée par le Conservatoire supérieur de Paris (CNSMDP), termine 4ème, notamment grâce à Va, laisser couler mes larmes de Werther. Quant à la mezzo-soprano Juliette Mey, elle décroche un joli sixième prix, portée entre autres par son interprétation de Nacqui all'affanno, al pianto (La Cenerentola).

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les solistes étaient accompagnés de l'Orchestre de la Monnaie de Bruxelles, dirigé par Alain Altinoglu. Parmi les membres du jury, des artistes comme la soprano Patricia Petibon et le baryton José Van Dam, ou encore des directions d'institutions lyriques, dont Serge Dorny et Peter de Caluwe, directeurs de l'Opéra de Munich et de la Monnaie. La prochaine édition du concours sera consacrée au violon. Ce sera ensuite au tour du piano, en 2026, puis du violoncelle, en 2027.