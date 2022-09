Deux créations aux funérailles de la Reine Elizabeth II

Les funérailles de la Reine Elizabeth II se tenaient ce lundi 19 septembre. Publié hier sur le site de l’Abbaye de Westminster , l’ordre de service de la cérémonie a présenté deux œuvres composées pour l’occasion.

La première, signée par la Master of The King’s Music (maître de musique du Roi) Judith Weir, s’appuie sur les sept premiers versets du Psaume 42 : « Comme un cerf soupire après des cours d'eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !... »

« J'ai eu le plaisir de parler de musique à la reine à plusieurs reprises », confiait la compositrice , « elle était reconnaissante pour sa propre éducation musicale précoce et mentionnait fréquemment les avantages de commencer la musique à un âge précoce. Elle a souvent fait référence à la concentration dont les musiciens ont besoin - une qualité que je sais que la reine elle-même possédait en abondance. »

Judith Weir ajoute que « la foi inébranlable de la reine et son soutien au culte anglican » l’ont inspirée alors qu’elle mettait le psaume en musique.

Le compositeur et chef d’orchestre écossais James MacMillan a également composé une œuvre intitulée Who shall separate us, qui met en musique le chapitre 8 de l’épître aux Romains : « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?... »

Les deux compositions ont été interprétées par le chœur de l’Abbaye de Westminster et chœur de la Chapelle Royale du Palais St James, sous la direction de James O’Donnell, organiste et maître des chœurs de Westminster.