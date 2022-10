Devenir chef d'orchestre : Barbara Hannigan, "servir la musique et être fidèle à soi-même"

Lorsqu'elle s'empare de la baguette de cheffe, la Canadienne Barbara Hannigan le vit comme une autre façon d'exprimer sa musicalité, complémentaire à sa voix de soprano, par laquelle elle investit corps et âme le répertoire contemporain. Nous avons rencontrée la soprano en cette nouvelle saison de collaboration avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, dont elle est “Première artiste invitée”, alors qu'elle vient d'être nommée "Artiste de l'année" au prestigieux Gramophone Classical Music Awards 2022.

France Musique : Vous avez grandi dans une famille de mélomanes, mais pas de musiciens de métier. Qu’est-ce qui vous a attiré vers les études musicales ? Y a-t-il eu un évènement déclencheur, une rencontre, un modèle ?

Publicité

En effet, mes parents n'étaient pas musiciens professionnels, mais ma mère était une personne particulièrement créative, musicale, non-conventionnelle, avec un esprit "hors des sentiers battus" et une imagination extraordinaire. Comme mes frères et ma sœur, j'ai étudié le piano dès l'âge de 5 ans, j'ai joué du hautbois à l'école, je prenais des cours privés d'entrainement d'oreille et d'harmonie, et j'ai chanté dans des chorales depuis toute petite.

A l'âge de 15 ans j'ai commencé les cours de chant privés, et à partir de là mon orientation vers une carrière vocale semblait tracée. J'adorais avoir "un texte" à chanter. Alors que dans la famille, on chantait tous très bien, ma sœur a choisi le violoncelle et est devenue violoncelliste professionnelle à Montréal. Mes frères, très musiciens aussi, se sont retrouvés dans le commerce (plomberie et ascenseurs), mais mon frère jumeau est encore aujourd'hui particulièrement mélomane.

Ce qui était le plus important pour moi, c'était la musique à la maison et à l’école. Ma mère était très douée pour faire des plannings (elle n'avait pas le choix, car elle avait 4 enfants !), et nous avons développé une sorte de discipline et assiduité dans notre pratique qui, je pense, nous a tous mis sur la bonne voie. Mes modèles étaient bien sûr mes professeurs de musique, mais j'ai été également fascinée par les rares spectacles qu'on ait pu voir et entendre autour de Waverley, en Nouvelle-Écosse.

Cela concernait également beaucoup la radio et même la télévision. J'adorais les vieilles comédies musicales hollywoodiennes, et il y en avait une ou deux à la télévision chaque weekend, que je regardais avec ma grand-mère ou mes frères et ma sœur. Les étés, on allait dans des colonies musicales où on chantait dans des chorales. On revenait de ces colonies avec des heures de musique en tête, que l'on chantait le reste de l'année dans la voiture qui nous amenait en ville pour nos cours de musique.

La musique que j’ai apprise à ce moment-là n’était pas particulièrement sophistiquée, mais il y avait tellement de joie et nous avons beaucoup travaillé pour jouer et chanter le mieux possible, quelle que soit la musique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lorsque vous vous consacrez au chant, vous montrez très vite une affinité particulière pour les compositeurs du XXe siècle et la création contemporaine. Vous soutenez particulièrement ce même répertoire en tant que cheffe. Pourquoi ?

J’ai quitté la Nouvelle-Écosse à 17 ans pour m'installer à Toronto afin de m'inscrire dans un lycée des arts de la scène avant d'étudier l'art vocal à l'université de Toronto. Ma professeure de l'époque, Mary Morrison, était mariée avec un compositeur et elle-même avait beaucoup d'affinités pour la musique contemporaine. Elle a vu en moi une capacité et une affinité pour, disons, les partitions compliquées, et m’a encouragée à explorer ce domaine. Sans oublier que c’est à cette époque que Pierre Boulez et l’Ensemble Intercontemporain sont venus donner des concerts à Toronto. J’y ai assisté, à l’âge de 17 ans, et je n’en croyais pas mes oreilles. Je n’avais jamais entendu une musique comme ça.

J’étais un peu intimidée, mais aussi très curieuse, et j’ai commencé à assister à toutes sortes de concerts à Toronto donnés par divers ensembles de musique contemporaine. Et peu après, les compositeurs se sont mis à me proposer de créer leurs pièces, parce que j’étais intéressée (détail non des moindres !), et que j’avais une voix claire, pure et beaucoup de musicalité.

Votre investissement physique et scénique semble être aussi important que l’investissement vocal lorsque vous chantez sur scène. La direction d'orchestre requiert-elle le même investissement ? Comment êtes-vous arrivée au pupitre ?

Je suis arrivée au pupitre vers 2011. Je pense que mes débuts « officiels » ont eu lieu au Châtelet pour le Festival Présences de Radio France, lorsque j'étais amenée à diriger des œuvres de Ligeti et de Stravinsky. C'est l'œuvre de Ligeti que j’ai chantée et dirigée en même temps. C’était logique, car du point de vue dramaturgique, la pièce parle d’un « control freak » [maniaque du contrôle, ndlr]. L’autre pièce, le Renard de Stravinsky, je l’ai « simplement » dirigée. C’était le début, et j’ai commencé à me développer en tant que chef d’orchestre en parallèle à ma carrière de chanteuse.

C’est à peu près à la même époque (2011/2012) que j’ai fait mes débuts dans deux grands rôles d’opéra qui, je pense, ont eu une énorme influence sur ma musicalité et ma présence scénique : Lulu (Berg) mis en scène par Warlikowski, et Written on Skin (Benjamin), mis en scène par Katie Mitchell. Les deux metteurs en scène sont allés chercher quelque chose en moi qui, en combinaison à ces rôles, a ouvert une porte à un différent type d'expression. Je suis sûre que cette approche de l'interprétation à la fois physique et dramatique a indirectement impacté tout ce que j'entreprends.

Comment vous êtes-vous formée à la direction d’orchestre ?

Au début, je me préparais tout simplement pour le projet en cours. Je suivais quelques conseils de collègues chefs d’orchestre, je me préparais du mieux que je pouvais, mais sans prendre de leçons formelles. Je pense que c’était quelque chose que je devais explorer seule. Ensuite, quand il était devenu clair pour moi que j’allais continuer la direction d’une manière ou d’une autre, j’ai travaillé avec Jorma Panula, Simon Rattle et David Zinman. La recherche d'une clarté et d'une technique que les musiciens d’orchestre pouvaient suivre devait venir en complément à mon besoin de rester moi-même en tant qu'artiste. Je pense que c'est la recherche de toute une vie pour tous les chefs d’orchestre...

Qu'est-ce qui a été le plus formateur dans votre parcours ? Quelles figures ? Quelles rencontres ?

Il y a tellement de moments qui m'ont façonnée, non pas seulement des musiciens et des compositeurs mais aussi des acteurs, des artistes, des écrivains et des dirigeants. Une scène d’un film de Cassavetes, la transition d’une couleur à une autre dans un tableau de Richter, l'esprit mental d'un capitaine d'une équipe de football, les habitudes de Nadal sur le court de tennis... tout cela me nourrit.

Vous menez de front les deux carrières. Quelles sont les caractéristiques selon vous d’un.e chef d’orchestre ?

Servir la musique et être fidèle à soi-même.

Vous innovez en dirigeant et en chantant sur certaines productions, deux rôles très exigeants pour l’interprète, deux façons d’être sur scène. Pourquoi ? Comment vous y préparez-vous ? Comment le vivez-vous une fois dans l’exercice ?

Je vais prendre comme exemple « La Voix humaine » de Poulenc. J’ai chanté cet opéra au Palais Garnier en 2015 et à nouveau en 2018, à l'occasion de la création par Warlikowski. Elle était dirigée d'abord par Salonen et ensuite par Metzmacher. Selon moi, dans cette œuvre il s'agit plus de l’ultime indulgence imaginaire d'« Elle », qui n’est pas tant victime d’une histoire d’amour ratée mais qui est dans une relation addictive avec son propre fantasme. Elle le dit vers la fin de la pièce : « ... parce que les choses que je n’imagine pas... n’existent pas. Ou bien, elles existent dans une espèce de lieu très vague.... »

J’étais tout à fait sûre qu'« Elle » ne parlait au téléphone à personne ou du moins, que cette conversation ne se déroulait pas dans un temps linéaire. J'ai eu l'impression qu'il s'agissait de plusieurs conversations, réelles ou imaginées, réinvesties par cette femme très émotive.

Alors que je chantais ce rôle à l'Opéra de Paris, j'ai eu la conviction que je devais l'explorer à la fois en tant que chanteuse et au pupitre. J’ai demandé au vidéaste Denis Guéguin de m’aider à développer l’idée d’avoir un écran vidéo derrière l’orchestre et trois caméras au sein de l’orchestre, afin que je puisse chanter l’opéra face à l’orchestre. J’ai répété pendant de nombreuses semaines seule avec un pianiste, mémorisant la partition orchestrale, trouvant les gestes qui fonctionnaient à la fois en tant que cheffe d’orchestre et actrice, puis j’ai ajouté les 3 caméras vidéo et l’écran et j’ai commencé à explorer cette interaction.

J’ai créé la pièce avec l'Orchestre philharmonique de Radio France en janvier 2021, en pleine pandémie, et j’ai continué à présenter cette production avec 6 autres orchestres. Bien sûr, jouer la pièce avec un public, comme je l’ai fait la semaine dernière en Suède, est quelque chose que j’aimerais revivre avec l'Orchestre philharmonique de Radio France. Nous avons beaucoup travaillé et ils se sont énormément investis pour créer cette production avec moi.

Vous êtes très engagée dans la transmission. Quelle est la situation en France aujourd'hui quant aux opportunités pour les jeunes artistes ?

Je ne suis pas sûre de tout savoir sur la scène française pour les jeunes artistes, mais j’essaie de rester à l'écoute par rapport aux défis qu'ils doivent affronter. Beaucoup d’artistes plus établis sont engagés à soutenir leurs jeunes collègues, comme je le suis, par le biais de divers programmes de formation ou de mentorat. Pour ma part, j’ai pu profiter quand j’étais jeune d'une grande générosité de la part de collègues plus anciens, et je souhaite tout simplement « rendre la pareille. »

Quel conseil donnez-vous à vos étudiants par rapport aux perspectives de carrière ?

J’essaie de faire comprendre aux jeunes artistes l’importance de la discipline musicale et technique, mais aussi de la force mentale : de toutes les techniques qui permettent de faire face aux défis que nous rencontrons dans nos carrières et qui ne sont pas directement liés à la musique. Chaque artiste doit se connaître suffisamment bien pour comprendre à quel genre de carrière et de vie il aspire, et ce qu'il doit accomplir pour y parvenir.

Marine Alsop a dit dans une interview qu’il est important de soutenir les cheffes aujourd’hui, par exemple, par les concours qui leurs sont réservés. Souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet ?

Je ne sais toujours pas où je me situe par rapport à la séparation des concours des chefs en fonction du genre, mais j’ai été extrêmement heureuse de découvrir l’exubérant et l'immense talent de Glass Marcano au concours Maestra il y a quelques années. Si ce concours n’avait pas existé, je ne suis pas sûre que Glass aurait eu la chance de développer une carrière en Europe.