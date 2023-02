Devenir chef : Debora Waldman, la musique pour poétiser le monde

Cosmopolite et polyglotte, Debora Waldman a choisi la musique pour abolir les frontières. Née au Brésil, la musicienne a grandi en Israël avant de s'installer en Argentine, où elle découvre sa vocation : devenir cheffe d'orchestre. A 17 ans, à Buenos Aires, elle est au pupitre pour la première fois, devant l'orchestre fondé par sa mère et elle y entame les études de direction d'orchestre. Européenne de cœur, c'est à Paris qu'elle choisit de se perfectionner au Conservatoire National Supérieur de Musique : son talent est vite repéré et Debora Waldman devient l’assistante de Kurt Masur à l’Orchestre National de France. Mais tout n'est pas gagné pour autant. Rencontre avec une pionnière dont le parcours ouvre la voie à de nouvelles générations des femmes au pupitre.

France Musique : Quand on suit votre parcours, on a l'impression que vous avez débuté la musique directement au pupitre, à 17 ans. Pourtant, avant de diriger, vous étiez déjà musicienne depuis toute petite...

Debora Waldman : J'ai été bercée par la musique puisque ma mère est chef d'orchestre et mon père, guitariste. Il y avait de la musique tout le temps à la maison. Ma mère nous en faisait faire, en famille. À l'âge de 4 ans, nous nous sommes installés dans un kibboutz, en Israël. Au village, nous faisions beaucoup de fêtes, toutes étaient accompagnées de musique. Pour moi, la musique, c'est une façon de vivre, de célébrer, de se donner la joie, de communiquer avec les autres.

Dans le kibboutz, il y avait cette importance du collectif. Nous jouions notamment la musique populaire israélienne, composée au moment de la construction du pays, une musique très rythmée qui mélangeait les influences musicales des immigrés venus de partout en Europe. Et puis à la maison, ma mère faisait attention à ce que nous fassions de musique classique à partir des partitions, alors que la musique traditionnelle s'apprenait par transmission orale. Mais c'était surtout la joie de faire de la musique ensemble, avec ma sœur aussi, des morceaux facilement accessibles à nous tous.

Quel instrument jouiez-vous, enfant ?

Je voulais faire de la flûte traversière, mais il n'y avait pas de professeur, donc je jouais du piano ou de la flûte à bec. Ma mère nous mettait souvent du Bach pour que nous l'écoutions. Et au piano, je me souviens surtout d'une petite marche de Kabalevski que je jouais avec beaucoup de passion. (rires)

À quel moment vous intéressez-vous à la direction d'orchestre ?

C'est venu beaucoup plus tard. D'abord je voulais être chanteuse, mais nous n'avions pas forcément accès à la musique classique, transmise par ma mère. Je peux vraiment compter sur les doigts d'une main le nombre de concert classiques auxquels nous avons assisté pendant cette période, tellement c'était rare. La direction d'orchestre est venue seulement après notre déménagement en Argentine - j'avais quatorze ans. J'ai pu commencer la flûte traversière, parce qu'il y avait un professeur à proximité. Je suis rentrée au Conservatoire national supérieur, et ma mère a créé son orchestre. J'ai participé à l'aventure, bien sûr, en jouant dans l'orchestre. Et un jour, c'est elle qui m'a proposé de diriger une répétition. La vocation m'est venue de là ; je pense que sans ma mère, qui a senti cela en moi, je n'aurais jamais franchi le pas.

Vous vous êtes construite, jeune, entre l'Amérique Latine - le Brésil et l'Argentine - et Israël. De quelle façon ce multiculturalisme a-t-il marqué vos choix artistiques ?

Je me sens avant tout très Européenne. J'ai quitté le Brésil petite, à 3 ans, avant de m'installer en Israël. De l'Amérique Latine, c'est surtout l'Argentine qui m'a marquée. C'est un pays, notamment la ville de Buenos Aires, extrêmement culturel et très orienté vers l'Europe, vers les traditions européennes, y compris dans la musique classique. J'y ai fait toute ma formation en double cursus, à la fois au Conservatoire et à l'Université catholique d'Argentine. C'était pour moi le lieu idéal, parce que j'y ai découvert toute la musique sacrée, que je ne connaissais pas du tout. Bach, évidemment, mais aussi toutes les messes de Mozart, Vivaldi, Cherubini, tout ce répertoire qui est le fruit si précieux de la culture chrétienne.

Quand ma mère nous a dit que nous allions vivre à Buenos Aires, c'était pour moi comme aller vivre dans le Paris de l'Amérique du Sud, la ville correspondant à l'idée que je me faisais de l'Europe. Mais je ne me suis pas sentie chez moi à Buenos Aires. Il y a beaucoup d'énergie et d'invention, mais il y a aussi un certain manque de sérieux qui ne me correspond pas, beaucoup de superficialité qui m'a gênée, même à 15 ans. Je n'avais donc qu'une seule chose en tête : rentrer en Israël.

À 20 ans, j'ai alors fait ce voyage que représentait pour moi le retour en Israël. Mais ce n'était plus le pays que j'avais connu enfant. Et donc, en rentrant, je suis passée par Paris et Londres. C'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de Paris, de ce fantasme culturel que j'avais en tête. J'ai décidé de rester y vivre. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la quantité des musées, la Cité de la musique, les conservatoires, l'architecture... C'est devenu un rêve de venir étudier ici.

Pour devenir cheffe d'orchestre ?

Absolument.

Avez-vous senti dans votre parcours des obstacles par rapport au choix de la direction d'orchestre ?

Des obstacles que je n'ai pas identifiés en cours de chemin, et dont je me suis rendue compte rétroactivement. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi tout avançait très lentement, pourquoi je n'arrivais pas à avoir un poste. J'ai continué à faire des efforts, en ne sachant pas que c'était impossible. Une phrase, dans le livre de Daniel Barenboim, disait : 'J'aime les choses impossibles'. Je répétais cette phrase à qui voulait l'entendre. Cela me fait beaucoup rigoler aujourd'hui. C'est seulement quand j'ai été nommée à Avignon, et que j'ai appris que j'étais la première femme à la tête d'un orchestre national en France, que j'ai enfin compris. Ces douze années d'errance, ce n'était pas parce que je n'avais pas assez de talent, mais tout simplement car c'était impossible pour une femme. Maintenant, c'est devenu possible.

Et pourtant, Kurt Masur m'avait prévenue, lorsque j'étais son assistante, que cela allait être très difficile parce que j'étais une femme. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça, en me disant que j'étais quand même l'assistante de Kurt Masur, que mon travail parlait pour moi. Mais il avait raison. D'autres gens m'ont dit que, comme les politiques, comme les littéraires, mon chemin allait être deux fois plus long que celui de mes collègues masculins. C'était vrai. Le point positif, c'est qu'à partir de ma nomination, il y a eu une vraie volonté politique de changer les choses pour de bon. Aujourd'hui, une fille qui sort du Conservatoire supérieur avec un prix de direction à 30 ans peut complètement avoir un poste et vraiment réaliser ses rêves.

Les mentalités changent ?

C'est une transition très positive. Après, les talents vont émerger naturellement, mais il fallait ce petit coup de pouce. La preuve, en trois ans, il y a quand même eu trois nominations complètes : Johanna Malangré [ à l'Orchestre National de Picardie, ndlr] et Marta Gardolińska [l'Orchestre de l'Opéra national de Lorraine]. Et puis, à Toulon, parmi deux chefs, l'une est une femme [ Marzena Diakun et Valerio Galli]. Donc ça va vite, et c'est très bien.

Pour moi, le point de bascule se situe en 2019 : si vous regardez la brochure de la Philharmonie, par exemple, il y a 30 cheffes - j'y étais aussi - alors qu'avant il n'y en avait que deux ou trois.

Et lorsque vous avez exprimé votre décision de devenir cheffe, à 17 ans, en Argentine, avez-vous senti une méfiance?

Non. Rien du tout. Dans la classe de direction en Argentine, nous étions trois filles et trois garçons, donc parité totale. Notre professeur ne nous a jamais traitées différemment. C'était un non-sujet. Un non-sujet jusqu'à il y a deux ans pour moi aussi, mais à travers tout ce qu'il s'est passé, j'ai compris que peut être qu'avant, c'était un sujet. Et finalement, on y arrivera quand ça sera vraiment un "non-sujet" partout.

Vous êtes une pionnière dans cette transition... Quel est le rôle aujourd'hui d'un chef ou d'une cheffe d'orchestre dans la société selon vous ?

La musique est un vecteur de valeurs. Nous, les musiciens, avons pour mission de donner envie aux gens d'accorder à la musique plus de place dans leur vie, dans leur quotidien. De poétiser le monde. Grâce à ce que j'appelle de la "ferveur contagieuse", cette énergie que l'on transmet aux gens qui nous écoutent. Un concert, c'est comme un livre, il peut nous transformer complètement. On en sort différent. Nous ne sommes pas étanches au son que l'on l'entend et quand on va écouter les musiciens dans la salle, on les entend différemment. Il n'y a rien à faire, ça ne va jamais remplacer aucune plateforme, même en grand écran. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle de concert qui transforme les êtres humains. J'en suis persuadée.

Justement, en tant que cheffe d'orchestre, vous êtes aussi là pour fédérer les musiciens autour de votre idée artistique. Quel est le trait de personnalité que doit posséder un chef, une cheffe d'orchestre pour y parvenir, selon vous ?

C'est une bonne question. Il y a déjà la conception de l'œuvre et la conviction de notre conception. Et cette ferveur, j'y reviens, cette énergie communicative. Après, ça dépend beaucoup des circonstances. Pour moi, c'est toujours un mystère. C'est comme si on cherchait le lieu juste au moment juste. Qui peut se produire au cours d'un programme uniquement sur une pièce et pas sur les autres, vous voyez ? Un moment de grâce, où l'on va retrouver l'autre dans la communication. Cela veut dire qu'il ou elle va adhérer à mon idée, ou qu'entre mon idée et la sienne, nous serons d'accord sur une troisième, magnifique.

Diriger, c'est donc plutôt proposer qu'imposer ?

C'est un échange, un canal ouvert qui devrait aller du chef d'orchestre vers les autres et les inviter à proposer, à imaginer ensemble. Une subtilité dans la communication. Bien que j'aie une idée extrêmement précise, je dois écouter ce que l'orchestre propose, c'est capital. Et si leur proposition est intéressante et que je peux l'intégrer dans les miennes, on accède à un stade supérieur de l'interprétation. Si mon rôle se réduit à donner des indications et que l'orchestre ne fait qu'obéir, ça perd quand même un peu d'inspiration.

Que diriez-vous aux jeunes qui se décident aujourd'hui à mener une carrière de chef d'orchestre ?

Il faut continuer à suivre ses rêves parce qu'aujourd'hui, c'est possible. J'ai lu cette phrase de Shimon Peres qui m'a beaucoup marquée, qui disait : "Si vous prenez la quantité de rêves que vous avez aujourd'hui et la quantité de rêves que vous avez réalisée, si celle que vous avez réalisée est plus nombreuse, c'est que vous avez vieilli." Il faut toujours avoir des rêves, comme un enfant.