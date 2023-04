Devenir facteur d'instruments : ce qu'il faut savoir

Quel que soit le niveau de la pratique du musicien, il sera forcément amené à travailler avec un facteur : pour choisir son instrument, l'acheter, l'entretenir, le régler ou l'accorder...le facteur, ou le luthier pour les instruments à cordes, l'accompagne dans toutes les étapes. La France a longtemps été un repaire à l'international pour la facture instrumentale. Mirecourt pour les cordes ou Paris pour les pianos regroupaient les meilleurs artisans au sein des manufactures de renom. Aujourd'hui la majorité des instruments de musique sont fabriqués de manière industrielle, mais la tradition de la fabrication artisanale (violon, guitare) ou semi-industrielle (instruments à vent, piano, harpe) perdure en France. Le pays est toujours en haut du classement mondial de la facture haut de gamme, surtout pour les instruments du quatuor à cordes et les instruments à vent et leurs accessoires, qu'il exporte de 75 à 90%. Selon la toute récente étude de la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale , il y a plus de 2000 petites entreprises sur le territoire, pour un marché 530 millions d’euros et de près de 1 600 000 instruments vendus, qui affiche une bonne santé malgré les crises successives. Et notamment la crise du Covid qui l'a plutôt renfloué, suite à un engouement retrouvé des Français pour la pratique musicale amateur. C'est un secteur ouvert à l'innovation et à la recherche, à la fois des matériaux et des pratiques durables, et à la conception et l'élaboration de nouveaux instruments à l'aide des nouvelles technologies. Qui forme aussi de nouvelles générations, au geste artisanal, mais aussi à toutes les activités associées : la vente, la location, la réparation, l'expertise et la restauration des instruments modernes, d'époque ou traditionnels.

Facteur ou luthier, même métier ?

Traditionnellement, on appelle "luthier" un fabricant des instruments à cordes frottées (violon, alto, violoncelle, contrebasse) ou pincées (guitare acoustique, électrique ou basse), alors que le terme "facteur d'instruments" est réservé à toutes les autres spécialisations : instruments à vent, piano, orgue.... En revanche, le métier de luthier appartient à la famille de la facture instrumentale, terme générique désignant tout artisan spécialisé dans la fabrication, entretien, accordage et restauration des instruments de musique.

La facteur d'instruments de musique travaille généralement à son compte, au sein de micro-entreprises de 1 à 3 salariés, des magasins de vente ou, dans le cas des instruments à vent, au sein des entreprises où la fabrication est semi-industrielle (Buffet-Crampon, Selmer ou Besson). Même si c'est un métier de niche, les établissements de formation travaillent en étroite collaboration avec les ateliers et les entreprises pour répondre au plus près aux besoins d'insertion professionnelle, qui débute pour la plupart par au moins 5 ans de pratique en atelier. D'une part pour commencer à se créer un réseau de clientèle - la qualité et la renommée d'un luthier se transmettant beaucoup par bouche à oreille, et surtout pour "forger le métier" .

Un métier qui consiste à travailler les matières premières (bois, métaux, dont essences rares ou métaux précieux) pour concevoir et fabriquer à la main des instruments de musique et des accessoires, adapter leur sonorité et effectuer les réglages en fonction de ses clients - musiciens professionnels, ou amateurs. S'y rajoutent le conseil, la vente, l'entretien, l'accord ou la restauration, à l'atelier ou en extérieur, activités qui représentant le plus souvent la partie principale de son chiffre d'affaires.

Quel profil pour devenir facteur d'instruments ?

Métiers d'une grande exigence qui demandent de longues années de formation et une grande persévérance, la motivation est primordiale lorsqu'on choisit cette professionnalisation. Une passion pour la musique, l'oreille musicale, et, sans forcément avoir le niveau de la pratique instrumentale d'un professionnel, une très bonne connaissance de l'instrument et de ses techniques de jeu sont indispensables. Une affinité pour le travail artisanal bien sûr, la rigueur et le soin du détail, la patience ( la fabrication de certains instruments demande plusieurs mois, voir des années de travail et de recherche), ainsi qu'un intérêt certain pour le dessin technique, la chimie, l'acoustique. A noter que la manipulation des vernis, de la colle et autres agents chimiques ou la poussière et la sciure du bois peuvent être hautement allergogènes et de ce fait, c'est un paramètre à prendre en compte avant de s'orienter vers ces métiers.

Par ailleurs, comme il est le plus souvent le gérant de son atelier, le facteur d'instruments doit maîtriser les bases de la comptabilité et de la gestion, et posséder de bonnes qualités relationnelles pour accompagner musiciens ou familles et développer sa clientèle. Une bonne culture musicale et une connaissance détaillée de l'évolution de la facture instrumentale seront indispensables notamment pour les passionnés de la restauration des instruments anciens.

Le marché est international, et la maîtrise des langues étrangères devient un atout pour développer son réseau, voir accueillir des candidats à la formation étrangers, qui sont attirés par la renommée de la facture instrumentale française, notamment des pays asiatiques.

Quelles études, quels diplômes ?

En fonction de l'instrument choisi, plusieurs parcours en formation initiale sont dispensés au sein de lycées professionnels, de centres de formations d’apprentis (CFA) ou d’écoles de facture instrumentale privées (Ecole internationale de lutherie d'art Jean-Jacques Pagès, par exemple) ou publiques, et notamment au sein de trois établissements publics de référence : l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) du Mans, qui forme à la facture, réparation et restauration des pianos, des accordéons, des guitares et des instruments à vent, le Centre de formation de la facture d'orgues à Eschau, qui forme les facteurs/restaurateurs d'orgue, et l’École Nationale de Lutherie de Mirecourt , qui dispense des formations de luthier des instruments de quatuor. A noter qu'une formation qualifiante d'accordeur-facteur de piano (niveau CAP) est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce à la formation dispensée par l’Inja (institut national des jeunes aveugles) de Paris.

Plusieurs écoles de référence existent également à l’étranger, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne ou encore au Canada.

Les diplômes en formation initiale vont du niveau CAP (certificat d'aptitude professionnelle, 2 ans après la 3e) jusqu'au DMA (diplôme des métiers d’arts, Bac+3). Le niveau CAP est dispensé pour la spécialité assistant luthier du quatuor, ouvrier archetier (en alternance au CFA SEPR de Lyon), ou encore assistant technique en instruments de musique, spécialité instrument à vent, accordéon, guitare (au lycée F. Léger Bedarieux) ou piano (option accordeur). Au niveau bac, en deux ans après le CAP, le candidat pourra s'orienter vers le brevet des métiers d’art (BMA) technicien en facture instrumentale option guitare, piano, accordéon ou instruments à vent, ou encore vers le Bac pro artisanat et métiers d'art option facteur d'orgues tuyautier. Après le bac, en trois ans, ou en deux ans après le CAP Assistant luthier du quatuor, il est également possible de se former à la fabrication de violons, altos et violoncelles et au métier d'archetier en préparant un DMA lutherie, ou à un DMA option accordéon, guitare, piano ou instruments à vent.

Il n'est pas rare que la facture instrumentale soit une orientation choisie en formation continue, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. D'ailleurs, les candidats viennent à la facture instrumentale en général après avoir fait un cursus professionnalisant dans la musique (musicologie, instrument) ou dans l'artisanat (chaudronnier, menuisier ou ébéniste), les deux préparent bien le terrain pour acquérir les techniques spécifiques. Alors que pour la plupart des instruments, le CAP Assistant technique en instruments de musique et le brevet des métiers d’art (BMA) technicien en facture instrumentale sont proposés en formation continue, la formation pour devenir luthier ou restaurateur d’instruments de quatuor n'existe qu'en formation initiale ou apprentissage. Si on se décide de devenir luthier sur le tard, on peut soit suivre les formations non diplômantes plus courtes ou se former directement auprès d'un luthier. Le Centre de formation à Fronton est la première et la seule structure réservée aux candidats à la reconversion professionnelle.

Et après l'école ?

La transmission au sein des ateliers occupe une partie prépondérante de la formation quel que soit l'instrument choisi, et les établissements conditionnent l'admissibilité d'un candidat par un contrat d'apprentissage ou d'alternance. Cela permet à la fois l'acquisition progressive des gestes et du savoir-faire techniques, et une insertion dans le milieu. Un jeune facteur commence d'habitude par être assistant dans un atelier déjà établi ou au sein d'un magasin spécialisé, avec les tâches de maintenance, de réparation et de vente. En fonction de l'instrument, il faut 5 à 10 ans d'expérience avant de s'installer à son compte et devenir maître luthier/facteur, acquérir une clientèle et se faire un nom. Un facteur/luthier débutant gagne le SMIC, mais en fonction de sa situation géographique, son réseau, sa spécialisation et son renom, ses revenus augmentent au fil des ans. Mais le secteur n'est pas à l'abris des crises et dépend du contexte économique et culturel, la dernière en date, provoquée par l'épidémie du Covid, a mobilisé toute la profession.

Une profession qui, malgré son caractère souvent solitaire, est très bien organisée et soutenue par de nombreuses associations regroupant différents corps de métier, dont l'ALADFI ou la GLAAF, associations des luthiers/archetiers quatuor, APLG - association des luthiers en guitares, Europiano France - AFARP, l'association des facteurs de piano, etc. Ses structures collaborent et viennent en soutien quand il s'agit de former les jeunes générations et assurer ainsi un avenir à la profession.