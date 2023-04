Disparition de Ryūichi Sakamoto, compositeur oscarisé de la B.O. du "Dernier Empereur"

Il luttait contre un cancer depuis plusieurs années : la maladie a fini par mettre un terme à plus de 50 ans d'une carrière foisonnante, qui a fait de Ryūichi Sakamoto l'un des musiciens japonais les plus illustres de notre époque. Il avait connu la gloire internationale notamment grâce au septième art.

Tout d'abord en 1983, lorsqu'il signe la partition du Furyo ( Merry Christmas Mr Lawrence en V.O.), où il apparaît également à l'écran face à David Bowie. Le film rencontre un succès retentissant, et désormais Ryūichi Sakamoto figure parmi les compositeurs de musiques de film les plus recherchés de Hollywood. Suivront les collaborations avec les plus grands réalisateurs de son époque, et notamment avec Bernardo Bertolucci. La B.O. du Dernier Empereur en 1987 apporte à Sakamoto la consécration internationale et un premier Oscar pour le Japon. Trois ans plus tard, il signera la musique d'Un thé au Sahara, et en 1993, celle de Little Buddha.

En novembre dernier, Thierry Jousse consacrait au grand musicien japonais un dyptique dans la série Ciné tempo .

D'autres collaborations mémorables ont fait date dans l"histoire du cinéma, comme la musique de Talons aiguilles de Pedro Almodovar, de Femme fatale, de Brian de Palma, de Black Rain de Ridley Scott, ou encore plus récemment la B.O. de The Revenant avec Leonardo DiCaprio, en 2015.

Amoureux de Debussy, des Beatles et du synthétiseur

Enfant, Sakamoto s'initie au piano et à la composition, et au cours de ses études il se nourrit des influences les plus diverses : il est grand admirateur de Debussy, mais aussi des Beatles ou des Rolling Stones, et étudie également la musique électronique et traditionnelle, notamment celle de son pays natal, indienne et africaine. Passionné des synthétiseurs, il travaille avec d'autres musiciens et publie plusieurs albums à la croisée des musiques minimalistes, électroniques et traditionnelles, notamment en tant que membre fondateur du groupe YMO (Yellow Magic Orchestra), influencé par le groupe allemand Kraftwerk, qui rencontre un immense succès au Japon et influencera par ses idées novatrices dans le domaine de l'électro, les courants tels le hip hop, techno ou acid house.

Dans les années 1980, le musicien entame une carrière soliste et se tourne de plus en plus vers le septième art, explorant de plus en plus les couleurs des instruments acoustiques. Il multiplie les collaborations avec les musiciens de la scène internationale, enregistre des disques et donne des concerts, notamment avec ses musiques de film. Son style reste éclectique et ouvert, quel que soit le médium qu'il a choisi. En 2015, il met sa carrière entre les parenthèses lorsqu'il apprend être atteint d'un cancer de la gorge, dont il réussi à se rétablir, avant de replonger en 2021.

Sa mort a été annoncée par un message sobre sur son compte Twitter :

Dans un album à paraître au mois de mai ("12", Sony, dont France Musique est partenaire) Ryūichi Sakamoto avait concu une collection de 12 chansons sélectionnées à partir de croquis musicaux que le compositeur a enregistrés comme un journal sonore pendant sa bataille contre le cancer. Enregistrées entre 2021 et 2022, les douze pistes de l'album sont titrées et séquencées par les dates auxquelles chacune a été écrite, aboutissant à une collection de musique semblable à un journal intime qui offre un instantané intime de cette période de la vie de Sakamoto.

Max Dozolme lui rend hommage ce lundi 3 avril dans MAXXI Classique .