Disparition du grand pianiste André Watts

Musicien précoce, virtuose, il avait été révélé à l'âge de 16 ans par Leonard Bernstein. Le grand pianiste américain André Watts nous a quittés mercredi à l'âge de 77 ans, des suites d'un cancer. L’École de musique de l’Université de l’Indiana, où André Watts enseignait, a fait part de son décès. "Professeur au sein de notre école depuis 2004, Watts était une superstar du piano, célébré à travers le monde comme un génie musical. Sa carrière de pianiste s’étend sur plus de 60 ans", écrit l'institution dans un communiqué.

Liszt et Bernstein

André Watts grandit en Europe. Né en 1946 à Nuremberg, d'un père sergent et d'une mère pianiste, il commence par jouer du violon avant de choisir le piano, épaulé par sa maman, avec Liszt pour modèle. Après un déménagement, il poursuit ses études musicales aux États-Unis, en Pennsylvanie, où il remporte à 9 ans le premier prix d'un concours pour jeunes musiciens, et joue avec l'orchestre de Philadelphie. À 16 ans, André Watts fait ses débuts avec le Philharmonique de New York dans le 1er Concerto de Liszt, son idole, personnellement choisi par Leonard Bernstein pour remplacer au pied levé un Glenn Gould souffrant.

Publicité

À réécouter : André Watts, le pianiste intérieur Le meilleur des concerts Radio France Écouter plus tard écouter 1h 58

Lors de l'émission Young People's Concert, enregistrée et diffusée sur la chaîne CBS le 15 janvier 1963, Bernstein présente le jeune prodige à l'ensemble des États-Unis. Le début de la gloire. André Watts se spécialise dans le répertoire romantique et ses grands concertos : Tchaïkovski, Brahms, Chopin, Rachmaninov, Grieg, Liszt, bien sûr. Un style bouillonnant, puissant, André Watts signe le jour de ses 21 ans un contrat avec CBS Records. Les scènes américaines se l'arrachent, et il enchaîne jusqu’à 150 concerts par an dans les années 70.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Premier récital diffusé intégralement à la télévision

Lauréat d'un Grammy Award, son récital de 1976, depuis le Lincoln Center, est le premier récital diffusé intégralement à échelle nationale dans l’histoire de la télévision américaine. Soliste à Philadelphie du premier concert donné par Yannick Nézet-Séguin, André Watts se produit aussi à l'étranger : au Canada, en France, à Londres...

À réécouter : André Watts, le rêve américain (1/5) En pistes ! Écouter plus tard écouter 2h 48

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux. Le New York Philharmonic salue "un pianiste virtuose, un interprète exquis, un partenaire musical chaleureux". Carnegie Hall se souvient d'un pianiste "qui a fait ses débuts en 1966 chez nous, accompagné de l'American Symphony Orchestra et dirigé par Leopold Stokowski". Lang Lang se remémore quant à lui "un pianiste incroyable, et un merveilleux ami".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise