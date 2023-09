Disparition du pianiste Anatol Ugorski, artiste profond et original

L'électron libre

Issu d'une famille modeste de la communauté juive, Anatol Ugorski naît le 28 septembre 1942 à Roubtsovsk, en Sibérie, à la frontière avec le Kazakhstan, avant que la famille ne s'installe à Léningrad trois ans plus tard. À six ans, le jeune Anatol est admis à l'école de musique du Conservatoire de la ville. Il est jugé si « actif » et « doué » qu'il est accepté alors qu'il n'avait jamais joué de piano. En 1960, il rentre dans la classe de Najda Goloubovskaïa au Conservatoire.

En 1968, il obtient un troisième prix au Concours George Enescu à Bucarest. Cette même année, Pierre Boulez vient diriger à Leningrad et Ugorski est enthousiasmé, lui qui s'était pris de passion à la fois pour la musique de ses contemporains soviétiques mais aussi des compositeurs occidentaux proscrits par le régime, comme Schoenberg, Berg, Messiaen et Boulez, dont il réalise certaines créations en URSS. Cet enthousiasme prononcé ainsi que ses choix musicaux, jugés trop avant-gardistes à une époque où ces musiques étaient vues comme une marque de « formalisme petit-bourgeois », lui attirent la suspicion du régime.

"J'ai subi les conséquences de leur dépression nerveuse"

Dans un entretien accordé à Télérama en février 1993, il revient sur cette période : « Personne ne savait ce qui était permis ou pas. Tout était soumis à un jeu politique. Au milieu des années 60, le régime invite Boulez afin de prouver son ouverture. Mais, après l'invasion de la Tchécoslovaquie, la programmation devait tourner autour de la promotion de ce pays. L'Ouest fut à nouveau banni. Restait ce fameux concert de Boulez, contracté bien avant... Alors, évidemment, mon enthousiasme leur a flanqué la migraine. J'ai subi les conséquences de leur dépression nerveuse. »

Considéré comme subversif et peu fiable politiquement, Ugorski est interdit de concerts hors du bloc soviétique et est réduit à accompagner pendant dix ans la chorale des Jeunes Pionniers. Comme beaucoup de pianistes soviétiques de cette époque, il donne des concerts dans des villes reculées où les conditions matérielles sont souvent précaires mais le public est au rendez-vous. En 1982, il est nommé professeur au Conservatoire de Leningrad. En 1987, par l'intermédiaire d'un ami, il découvre le Catalogue d'Oiseaux de Messiaen : c'est une révélation. Il décrit la journée où il a mis pour la première fois ses doigts sur cette musique comme « l'une des plus heureuses de [sa] vie ».

Carrière à l'Ouest...

Alors que le bloc soviétique est en plein effondrement, sa fille, Dina Ugorskaïa, elle-même pianiste, est victime de harcèlement antisémite de la part du groupe ultranationaliste Pamyat ce qui conduit la famille Ugorski à fuir clandestinement l'URSS en 1990. Sans papiers, ils rejoignent Berlin-Est et vivent pendant quelques mois dans un camp de réfugiés.

Pourtant, le bouche à oreille parvient jusqu'à Deutsche Grammophon qui l'engage dès la première audition. Son premier enregistrement consacré aux Variations Diabelli de Beethoven fait l'effet d'une bombe. L'Occident découvre alors ce pianiste russe de 52 ans, avec sa chevelure de prix Nobel de physique, son œil facétieux et son magnétisme musical. Sa liberté artistique lui vaut la comparaison avec un autre original, Glenn Gould : « Devant cette comparaison, je suis à la fois flatté, irrité et désespéré, car, lorsque j'écoute Gould, je me dis que je ferais mieux de m'arrêter tout de suite de jouer. J'ai encore en mémoire les trois concerts qu'il a donnés à Leningrad, en 57. Ce sont des souvenirs dangereux. Son art atteignait une pureté absolue. »

... puis dans le monde entier

Naturalisé allemand, sa carrière prend alors une tournure internationale et Ugorski est invité en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Pour DG, il réalise des enregistrements d'œuvres de Schumann, Schubert, Chopin, Brahms, Stravinsky ou Messiaen, dont il dit que le Catalogue d'Oiseau est « dans toute la littérature contemporaine pour le piano » son préféré.

Ugorski se produit pour la première fois en France au festival de La Roque d'Anthéron en 1992. En 1995, il est invité à jouer pour le Prinsengrachtconcert à Amsterdam, concert annuel en plein air au bord des canaux. L'année suivante, il retrouve Pierre Boulez à l'occasion de l'enregistrement d'un disque consacré à Scriabine avec l'Orchestre de Chicago, disque nommé pour les Grammy Awards en 2000. Durant sa carrière de concertiste, il est invité à jouer en soliste par l'Orchestre de la Radio de Cologne, l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre de Paris. En 2007 il est nommé professeur à la Horschule für Musik de Detmold, où il réside.

Ugorski cultive l'image d'un pianiste singulier, éloigné du star-system, aux choix d'interprétations parfois étonnants par leurs tempos ou leur articulation mais toujours très habités, jamais neutres : « Lorsque j'écoute mes enregistrements, je suis frappé par une association bien particulière : d'une part, la grande précision et, d'autre part, une grande liberté, une grande spontanéité dans l'expression musicale [...] On dit parfois que je me permets une trop grande liberté rythmique. C'est probable. La liberté est première ; la culture est seconde. »

Anatol Ugorski en cinq albums

- L. v. Beethoven, Variations Diabelli, Deutsche Grammophon, 1992

- M. Moussorgski, Tableaux d'une exposition/I. Stravinski, Trois mouvements de Pétrouchka, Deutsche Grammophon, 1992

- O. Messiaen, Catalogue d'oiseaux, Deutsche Grammophon, 1994

- J. Brahms, Variations sur un thème de Haendel, Sonate No. 3, Deutsche Grammophon, 1996

- A. Scriabine, Concerto pour piano, Prométhée, Orchestre de Chicago, Pierre Boulez (direction), Deutsche Grammophon, 1999