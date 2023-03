Dissolution des "BBC Singers" : la BBC fait marche arrière

Une pétition qui approche les 150 000 signatures, une lettre ouverte signée par 700 compositeurs... la vague de soutiens aura fini par porter ses fruits. La BBC annonce ce vendredi suspendre la dissolution de son chœur de chambre, les BBC Singers, annoncée début mars pour des raisons financières. "La BBC a été approchée par différentes organisations, qui ont proposé des modèles de financement alternatifs pour les BBC Singers", fait savoir le radiodiffuseur dans un communiqué : "Nous avons convenu, en accord avec le syndicat des musiciens, de suspendre la proposition de dissoudre les BBC Singer pendant que nous étudions ces alternatives. Si elles sont viables, ces options garantiraient l'avenir de l'ensemble." La BBC confirme aussi que, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, les BBC Singers participeront aux BBC Proms cet été.

La BBC poursuit : "Nous savons que les BBC Singers sont très appréciés par la communauté classique et leur professionnalisme, leur qualité et leur réputation n'ont jamais été remis en question. Nous avons répété qu'il s'agissait de décisions difficiles." Le radiodiffuseur britannique avertit néanmoins : "la BBC doit toujours faire des économies et compte toujours investir plus largement dans le chant choral à travers le Royaume-Uni." Aucune mention, en revanche, d'un rétropédalage concernant une baisse à venir des effectifs au sein des orchestres (20% de départs volontaires à venir au BBC Symphony, au BBC Philharmonic et au BBC Concert Orchestra).

"Une confiance doit se reconstruire"

"C'est un soulagement que l'arrêt ne soit pas imminent. Je suis prudemment optimiste, mais c'est un pas gigantesque !", réagit la cheffe du chœur, Sofi Jeannin, contactée par France Musique : "Nous avons envie de consolider toutes ces informations, d'avoir certaines garanties pour notre survie. La première annonce, celle de la suppression, nous a tellement bouleversé. Une confiance doit se reconstruire." Sofi Jeannin qui se dit "absolument bouleversée" par les innombrables témoignages de soutien ces dernières semaines : "Il y a eu tellement de bruit, je pense qu'il aurait été impossible pour la BBC de l'ignorer."

Comment vont les membres du chœur ? "Je suis préoccupée par la santé des chanteurs, j'ai peur de leur épuisement après tout ça, après ces jours très difficiles. D'autant que nous avons beaucoup d'engagements à venir, notamment avec Simon Rattle. Nous avançons assez prudemment : nous voulons être sûrs que cette décision soit claire et nette, que ces financements parallèles soient un modèle viable."