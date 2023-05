Django Reinhardt, dieu de la guitare

"Ce qui est amusant chez Django, c'est que c'est un génie incontestable de la guitare", assure Sébastien Llinares, guitariste et producteur radio. "C'est unanime : sa technique est toujours aussi admirable, aussi solide, et son inventivité est toujours aussi forte". Né en 1910 dans une roulotte à Liberchies (Belgique), Jean Reinhardt découvre la musique à l'âge de 12 ans lorsqu'il apprend à jouer du violon. Puis viennent le banjo et, enfin, la guitare. Son génie est d'autant plus grand que Django Reinhardt joue avec un sacré handicap...

Jouer de la guitare... avec deux doigts en moins

Publicité

En 1928, le guitariste est gravement blessé dans l'incendie de sa roulotte : il perd l'usage de deux doigts de sa main gauche. Il risque de ne plus pouvoir jouer du tout. "La prouesse de résilience, c'est que Django va inventer des techniques de jeu avec trois doigts !". Sur son lit d'hôpital, le musicien va troquer son banjo - trop lourd à porter - contre une guitare, qu'il adopte définitivement. Parmi les techniques inventées ou réinventées par le guitariste, on trouve le glissando, le fait de parcourir toutes les cases de la guitare. Sans ses quatre doigts, Django Reinhardt s'adapte : il apprend à faire glisser ses deux doigts très vite sur les cases.

Ce qui distingue Django, sur le plan technique, c'est aussi cette "présence acoustique", comme l'explique Sébastien Llinares. "Il vient du musette - du nom de ce style musical de la fin du XIXème siècle, très fréquent dans les bals populaires - et quand on joue du musette à côté d'un accordéon avec un banjo, il faut avoir un sacré coup de poignet, un sacré coup de médiator pour se faire entendre !". Ce coup de poignet caractérise le jeu de Django Reinhardt, qui en fait sa marque de fabrique.

Le style de Django Reinhardt est très riche : du jazz manouche au swing, en passant par le musette. © Getty - Getty

Le jeu en butée

Le guitariste se fait entendre en donnant le plus possible de coups de médiator vers le bas, plus sonore que les coups vers le haut. Et de se réapproprier une autre technique : le jeu en butée. "Le jeu en butée, c'est quand on s'appuie sur la corde du dessous après avoir pincé pour donner plus de puissance", explique Sébastien Llinares. C'est cette puissance, cette présence acoustique qui fera dire à Stéphane Grappelli, violoniste et comparse de Django au Quintette du Hot Club de France, que lorsqu'il jouait avec le guitariste, il avait l'impression d'être accompagné par "tout un orchestre symphonique".

Imité par tous les guitaristes, et finalement inimitable, Django Reinhardt est reconnaissable entre mille. "Ce n'est pas une question de sonorité, mais de son", selon Sébastien Llinares, qui en est persuadé : "Son style est très riche et le moindre de ses solos est chargé en harmonie, en inventivité, en technique, qui nous donne à nous tous du grain à moudre pendant des années".