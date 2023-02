Du Quatuor Arod à l'Orchestre de Boston : Samy Rachid, la surprise du chef

"J'ai décidé de franchir le cap". C'est ce que Samy Rachid confiait à France Musique en octobre 2021 . Le violoncelliste du Quatuor Arod avait alors décidé de troquer l'archet contre la baguette. Un an et demi plus tard, il franchit une étape supplémentaire, en étant nommé chef adjoint à l'Orchestre symphonique de Boston. Consécration pour le jeune homme de 30 ans, déjà primé au Concours international de Tokyo, actuellement chef assistant à l'Opéra Studio de l'Opéra national du Rhin. Samy Rachid, nommé à Boston pour deux ans, prendra ses fonctions en octobre. Comment envisage-t-il cette aventure outre-Atlantique ? Entretien.

France Musique : Quelle est votre réaction, tout simplement, après l'annonce de cette nomination prestigieuse ?

Je suis très honoré d'intégrer l'équipe de ce très grand orchestre. Il a une grande histoire, bien évidemment aux États-Unis, mais aussi avec la France, car la formation a eu deux grands directeurs musicaux français : Pierre Monteux et Charles Munch. Je suis très heureux de pouvoir continuer à faire mes armes avec cet orchestre, aux côtés d'Andris Nelsons, et de découvrir toutes les richesses de Boston, une ville très cosmopolite.

Aviez-vous déjà assisté à des concerts de l'Orchestre Symphonique de Boston ou était-ce une grande découverte ?

J'avais pris des places pour venir les écouter il y a deux ans à la Philharmonie de Paris, où ils jouaient l'intégrale Strauss avec Andris Nelsons. Mais c'était pendant la pandémie, en pleine période Covid, l'orchestre avait malheureusement annulé sa tournée à la dernière minute. Donc, la première fois que j'ai entendu ses musiciens en concert, c'était en les dirigeant !

Pouvez-vous, justement, nous emmener dans les coulisses de votre nomination ?

Nous étions quatre candidats. On nous donne un programme à préparer, à peu près deux mois à l'avance, puis nous avons vingt minutes sur le podium pour brasser tout ce répertoire et faire travailler assez rapidement l'orchestre. Cela va très vite, vous avez juste le temps de diriger une fois une pièce, faire peut-être un ou deux commentaires, qu'il faut déjà passer à la pièce suivante. Nous ne voyons pas le temps passer. S'en suit une longue attente d'une heure : tout l'orchestre votait puis délibérait avec le maestro Nelsons. Ce fut une riche matinée...

Une telle audition doit requérir une grande préparation...

Tout à fait, il faut avoir la connaissance la plus profonde du répertoire que l'on dirige, tout en se forgeant sa propre interprétation. L'objectif est que cela soit le plus limpide à suivre par les musiciens d'orchestre en face de vous, et aussi de répondre à ce qu'ils proposent, c'est un véritable dialogue. Mais il n'y a qu'en connaissant le plus possible la partition qu'on peut y arriver.

Vous voyez toujours Mathieu Herzog, qui vous a épaulé au début de votre carrière de chef ?

Bien sûr, je travaille toujours avec Mathieu, c'est vraiment mon mentor. Nous avons une très étroite collaboration, c'est un vrai travail d'équipe pour concrétiser tous ses projets. Je m'étais d'ailleurs préparé à l'audition avec lui.

Et connaissiez-vous déjà Andris Nelsons ?

Non, c'était la première fois que je le rencontrais. Il a fait un petit discours pour remercier tout le monde, puis m'a annoncé que si j'étais toujours intéressé, le poste était à moi. Il est vite reparti, parce que l'orchestre avait un concert le soir même. Depuis, je ne l'ai pas encore revu !

Vous étiez violoncelliste au sein du Quatuor Arod, et vous vous êtes lancé dans la direction d'orchestre il y a peu. Ascension fulgurante, l'expression n'est pas galvaudée. Réussissez-vous à garder les pieds sur terre ?

Bien sûr ! Cela peut paraître un peu cliché de dire ça, mais nous ne sommes rien face à ceux dont nous étudions le travail. Il y a tellement à faire, en si peu de temps, qu'on n'a pas le temps de se regarder soi-même et de se congratuler. Il faut tout de suite se concentrer sur la prochaine œuvre à étudier.

Quelle patte allez-vous apposer à l'Orchestre symphonique de Boston ? Comment vous décririez-vous en tant que chef ?

Je vais essayer d'aider le plus possible les chefs que je vais assister au BSO. Parfois, quand on est sur le podium, avec l'acoustique d'une salle vide, ce n'est pas forcément évident. Ensuite, cela dépend de ce qu'attend chaque chef d'un assistant, c'est très variable. C'est vraiment sur le moment que l'on peut sentir jusqu'où on peut aller avec tel ou tel chef. Il faut, je pense, être caméléon pour être un bon assistant.

Quand ferez-vous vos grands débuts ?

Mes débuts officiels se feront à Tanglewood, la résidence estivale de l'orchestre, à l'été 2024. Puis, lors de concerts d'abonnement au Boston Hall, durant la saison 2024-2025.

Avez-vous définitivement lâché l'archet ?...

En tout cas, en public. Il reste avec moi, mais pour le plaisir !