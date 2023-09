Du Rugby à la SNCF : comment composer une identité sonore ?

Pour la Coupe du monde de rugby 2023, aux stades de France, de Toulouse ou de Marseille, les amateurs du ballon ovale ont pu entendre une mélodie jouée avant, pendant et après les matchs : quand les joueurs entrent sur le terrain, lorsqu’ils marquent un essai, à la mi-temps… Ces quelques notes ont été murement réfléchies pour incarner le rugby et donner à la Coupe du monde une identité à part.

Un travail réalisé par le designer sonore Michaël Boumendil et son agence Sixième Son. « Cette identité a une dimension classique, épique et électro, mais ce qui la ramène le plus à ce qu'est le rugby, c’est cette dimension de poussée collective pour aller de l'avant ». Il explique notamment qu’il a voulu « pousser une note », pour passer du La au Si bémol, « comme les joueurs poussent dans la mêlée ».

Pour créer cette identité sonore, lui et son équipe ont regardé des heures de matchs sans son. Une tactique qu’il aime employer lorsqu’il travaille pour le sport. «J’aime voir ce que l'absence de sons révèle. On a regardé beaucoup de beaux matchs internationaux. Et oui, ce sont de beaux bébés, mais il y a quand même une dimension d'agilité : on n'est pas sur quelque chose de pesant », explique-t-il.

"Écrire pour le tennis, c'est un exercice différent"

Ce n’est pas la première fois qu’il travaille sur une identité sonore sportive. En football, il a écrit l’identité sonore de La Liga, le championnat de foot espagnol, ou celle du club de football de Barcelone. Et en tennis, les spectateurs des courts de Roland-Garros ont pu entendre ses productions. « Écrire pour le tennis, c'est un exercice très différent que d’écrire pour le rugby. Le tennis raconte une autre histoire : c'est un sport individuel, sur la terre battue. D’une certaine façon, les joueurs dansent, avec toutes ces glissades très esthétiques. On a donc pensé cette identité comme un ballet et presque comme un exercice de tango entre les deux joueurs ».

Dans l’agence, les instruments de musique sont partout : aux quatre coins du studio d’enregistrement et dans les bureaux. Devant les ordinateurs des “créatifs” sont posés deux claviers : un azerty, un autre de piano. À portée de main, une guitare est reliée directement à un logiciel de montage : le tout pour trouver le bon son, la bonne note qui identifiera chaque marque commanditaire. Et la demande n’a cessé d’augmenter depuis la création de l’agence en 1995. « Les Quatre Saisons de Vivaldi en 1995, c'est 20 % des attentes téléphoniques… rappelle Michael Boumendil. Avant, la musique pour les marques c'était de l'illustration : on mettait une musique pour faire joli, pour gagner en émotion, mais on ne mettait pas une musique pour gagner en attention, en identité, pour être mieux compris. »

Alors depuis plus de 25 ans, le carnet de commande de Michaël Boumendil grossit. Il a travaillé pour des évènements sportifs, mais aussi pour de nombreuses marques internationales et françaises comme l’Aéroport de Paris ou la SNCF. Le jingle de l’entreprise de transport est immédiatement reconnaissable pour tous les voyageurs, une réussite. « Mon travail, c'est d'amplifier le succès des marques. On a ici un département de recherche qui permet de dire : ‘Cette musique permet de gagner de l'attention, de laisser une empreinte 15 % plus forte…’ Il y a une science qu'on a développée ici et je revendique parfaitement le fait de ne pas être un artiste. Moi, je suis un artisan », affirme-t-il.