E.T. l’extra-terrestre : le génie narratif de John Williams

Cela fait quatre décennies que E.T. l’extra-terrestre est arrivé sur Terre, devenant immédiatement un personnage culte du cinéma américain. Mais au-delà de l’histoire touchante d'une amitié improbable entre un extra-terrestre et un jeune garçon, c’est la musique du film de Steven Spielberg qui séduit les millions de spectateurs. En effet, le thème d’E.T. l’extra-terrestre est incontestablement l’un des plus célèbres de John Williams , aux côtés des bandes originales de Les Dents de la mer (1975), La Guerre des étoiles (1977) et Indiana Jones (1981). Il suffit d'une quinte montante suivi d'une gamme descendante pour créer un thème capable d'évoquer un monde fantastique.

Comme il est de coutume avec John Williams, il reçoit en 1983 une vague de prix pour la meilleure bande originale de l'année, dont un Academy Award, un Golden Globe, un Grammy Award ainsi que son quatrième Oscar.

La musique est d’une importance narrative majeure dans E.T. l’extra-terrestre, au point que Spielberg accepte de retravailler le montage de son film afin que John Williams soit libre de toutes contraintes et que l’image puisse être parfaitement adaptée à la bande originale.

Par l’usage de leitmotifs, outil récurrent dans l’œuvre de John Williams, la musique sert à identifier les personnages et les idées importantes dans la narration. Ainsi le compositeur guide notre compréhension du développement progressif de l'amitié entre le protagoniste et l’extra-terrestre. Mais alors que les thèmes principaux de films tels que La Guerre des étoiles sont présents dès le début du film, le thème d’ E.T. n’apparait qu’au dernier tiers du film. Comment expliquer l’arrivée si tardive d’un thème pourtant si marquant et essentiel à la narrative ?

Un thème progressif

Le célèbre thème du film n’est en réalité pas celui de l’extra-terrestre mais celui de son amitié avec le jeune Elliott. Ainsi, alors que l’amitié entre les deux protagonistes prend de l’ampleur au fur et à mesure du film, aussi le thème est développé et éclot au rythme de leur relation.

« On entend les premières notes de ce thème émotionnel suggérées dès le début du film, puis trois ou quatre notes supplémentaires, puis enfin le thème entier à la fin. Alors finalement, quand vous entendez le thème en entier, il y a quelque chose de vaguement familier. Vous avez été préparés depuis un moment pour entendre cette mélodie en entier », explique John Williams dans le documentaire The Music of E.T. - A discussion with John Williams .

En effet, on découvre plusieurs traces du thème principal tout au long du film, lors de nombreuses scènes marquantes entre Elliott et E.T. dont la scène où l’extra-terrestre déclare « E.T. téléphone maison ». On n’entend alors que quelques notes du thème, notamment la première quinte montante et une gamme descendante qui annoncent le thème principal, préparant ainsi le public de manière subliminale à l’arrivée du thème entier.

Ce n’est que lorsqu’ E.T. fait voler le vélo d’Elliott devant la lune que l’on découvre pour la première fois le thème principal dans toute sa splendeur. Preuve d’une confiance absolue entre les deux amis et démonstration des pouvoirs d’E.T., que l’on devine depuis le début du film, la scène affirme une amitié à son apogée. Ainsi le thème de John Williams peut finalement sonner en entier.

A la magie du thème s’ajoute un choix d’instrumentation particulier, permettant de renforcer le sentiment d’envol. Alors que les thèmes de La Guerre des étoiles et d’Indiana Jones font principalement appel aux timbres puissants de la fanfare des cuivres, le thème de E.T. est joué par les cordes, sonnant ainsi de manière plus légère, aérienne et lyrique.

Finalement, lorsque l'extra-terrestre quitte la planète dans son vaisseau, grâce à l'aide de son ami, le thème sonne une dernière fois, désormais de manière incomplète, sans réponse, annonçant musicalement la séparation des deux amis et la fin de leur fusion musicale. Ainsi se termine l’histoire d’amitié entre deux êtres différents, exprimée à merveille par la musique et le génie de John Williams.

