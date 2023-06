ECHOES - Un projet entre patrimoine et création par l'Astrada Marciac

L’objectif est de porter à la connaissance des jeunes générations les figures féminines du jazz sous l’œil aguerri d’artistes actuelles et de resituer le jazz comme une musique ouverte en prise avec son temps. Au-delà de l’initiation à l’écoute et à la pratique musicale, le projet ECHOES propose une approche interdisciplinaire à la fois sociologique, historique et littéraire de la place des femmes dans le jazz.

En 2022, Marion Rampal a proposé aux élèves du Lycée agricole de Mirande de travailler sur les figures féminines emblématiques du blues et leur répertoire. En 2023, C'est Naïssam Jalal qui succède à Marion Rampal. Elle initie les élèves du collège d'Aignan au répertoire d'Alice Coltrane mais aussi aux thématiques liées à l’altérité, aux origines, aux racismes et à la liberté pour les ouvrir à un travail d’écriture et d’improvisation vocales. En 2024, Leïla Martial prendra le relai avec les élèves du collège de Marciac. Ensemble ils travailleront sur la transmission orale chez les peuples nomades, en particulier chez les Inuits, les Malgaches et les Akas.

©️ Jean-Jacques Abadie

Pour plus d'informations sur le projets, rendez-vous sur le site de l' Astrada Marciac .