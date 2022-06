Éclectique et "hors les murs" : l'Opéra de Bordeaux présente sa saison 2022-2023

"Maintenir l'excellence" tout en développant le "hors les murs" et en élargissant son public. Telles sont les priorités d'Emmanuel Hondré pour sa première saison à la tête de l'Opéra de Bordeaux, dont les contours ont été détaillés ce mercredi aux journalistes. "L'opéra ne s'arrête pas aux bâtiments", a tenu d'emblée à souligner l'ancien directeur du département concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris, qui a officiellement pris les rênes de l'institution bordelaise en janvier : "C'est sans doute un héritage de la pandémie de Covid-19, durant laquelle nos productions ont beaucoup été diffusées à l'extérieur. Ainsi, la saison prochaine, un quart voire un tiers de nos activités se dérouleront hors les murs."

En tout, 240 levers de rideau, une vingtaine de plus que les saisons précédentes. 73 spectacles seront décentralisés, contre une cinquantaine habituellement. Avec un ballet et un opéra en moins à Bordeaux, pour cause de travaux au sein du Grand-Théâtre, fermé de juillet à octobre.

Une orientation soutenue par la municipalité bordelaise et sa nouvelle majorité écologiste, qui a décidé - après réflexion - de ne pas amputer le budget alloué à l'établissement. Harmonie Lecerf, adjointe à la mairie et vice-présidente de l'Opéra, parle en ce sens d'"opéra citoyen" : "Nous avons appris à aimer cette maison passionnément. Il s'agit de préserver une excellence artistique tout en s'ouvrant davantage, d'aller vers un opéra citoyen plus ouvert sur le monde". Illustration avec un opéra participatif, grande première à Bordeaux : le public sera invité à chanter - à certains moments - sur Une Cenerentola (Cendrillon) de Rossini.

Concerts "détente", représentations pour bébés, tarif jeunes...

L'institution de la Place de la Comédie affiche ainsi clairement son ambition de toucher un public plus large. D'abord avec trois concerts dits "détente" : des séances inclusives où l'audience est invitée à se comporter comme bon lui semble, sans crainte d'être jugée, avec pour volonté d'inclure le public en situation de handicap (handicap mental, autisme, maladie d'Alzheimer...) Seront aussi proposés, pour la première fois, des concerts et spectacles pour les bébés et les très jeunes enfants (de 3 mois à 3 ans), spécialement adaptés pour l'occasion. Plus de 80 ateliers d'éveil et de pratique musicale seront organisés pour les familles, sous la houlette de l'Orchestre National de Bordeaux, et un tarif "jeunes" à 10 euros la place sera mis en place.

Côté productions lyriques, les grands classiques seront de la partie. Trois nouvelles productions : Madame Butterfly de Puccini, avec la soprano Karah Son dans le rôle de Cio-Cio San, La Favorite de Donizetti (dans la version française de 1840, mise en scène par l'étoile montante Valentina Carrasco) et Une Cenerentola de Rossini (où le public pourra donc donner de la voix). Pour la saison symphonique et les récitals, nous retrouverons Benjamin Bernheim dans la Symphonie Fantastique, Marie-Nicole Lemieux, le chef espagnol Josep Pons dans le cadre du Brahms Project, ou encore Lucie Leguay à la baguette sur West Side Story. "Un tiers des chefs cette saison seront par ailleurs des femmes", tient à souligner Emmanuel Hondré.

Pour ce qui concerne la danse, Don Quichotte entre au répertoire, sur la chorégraphie de Ludwig Minkus. Les spectateurs pourront aussi découvrir le très attendu ballet Mythologies, dont la musique a été composée par Thomas Bangalter : ex-membre du célèbre duo de musique électronique français Daft Punk, qui ont annoncé leur séparation en février 2021. Les danseurs de Mythologies - membres du Ballet Preljocaj et du ballet de l'Opéra National de Bordeaux - se produiront dès septembre sur plus de 35 dates, en France mais aussi en Italie. "C'est la plus grande tournée nationale et internationale jamais réalisée par notre compagnie !", s'enthousiasme Éric Quilleré, directeur de la danse à l'ONB. Classiques, éclectisme et ouverture : l'ère Hondré s'ouvre sur des promesses pour le moins alléchantes. Ouverture de la billetterie le 28 juin.

