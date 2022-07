Ecouter, feuilleter ou podcaster : les histoires de musique à partager avec vos enfants pendant les vacances

Les albums à écouter et à feuilleter

Elvide et Milon, La Musique au temps du Moyen Âge

Elvide et Milon, La Musique au temps du Moyen Âge - Didier Jeunesse

Elvide et Milon, La Musique au temps du Moyen Âge chez Didier Jeunesse nous emmène à la découverte de la musique du Moyen-Age avec l'Ensemble Obsidienne sur instruments d'époque. Nous suivons l'histoire de Milon, 13 ans, qui vit à la cour de la comtesse Marie de France. Pour épouser la belle Elvide, il devra passer trois épreuves : trouver la queue d’un monstre, vaincre le plus grand des chevaliers, et trouver un fabuleux trésor. Mais si Milon n’est encore qu’apprenti chevalier, c’est surtout un garçon très futé… Une histoire imaginée par Eric Senabre et illustrée par Elodie Coudray qui est racontée par Jacques Bonnaffé.

La harpe de la reine - ou le journal intime de Marie-Antoinette

La harpe de la reine - Little Village

La harpe de la reine - ou le journal intime de Marie-Antoinette chez Little Village nous plonge dans les confidences de la reine Marie-Antoinette (1755-1792) à sa harpe : l'occasion de parcourir sa vie, son enfance à Schönbrunn, son arrivée en France, son mariage avec Louis XVI et la vie à la cour de Versailles. Racontée par Marina Hands, l'histoire est mise en musique par Xavier de Maistre à la harpe et les Arts Florissants pour une plongée dans la vie musicale du château de Versailles au temps du règne de la dernière reine de France.

Je serai le Roi Soleil !

Je serai le Roi Soleil ! - Little Village

On est en 1653 : au sortir de la Fronde, Mazarin veut affermir l’autorité du jeune Louis XIV en commandant un ballet royal appelé à surpasser les plus beaux spectacles jamais donnés en France. Je serai le Roi Soleil ! chez Little Village raconte l'arrivée de Léandre, loyal descendant d'humble noblesse et excellent danseur, à la cour de Louis XIV. Il doit remplacer le jeune roi dans le rôle qu'il souhaitait tenir au cours d'un ballet devant durer toute une nuit. Le jeune garçon accepte pour l'amour de l'art. Mais c'est sans compter avec la volonté du jeune roi et sans celle d'un fourbe rival, le célèbre danseur Florimond....Un conte de Claude Clément, illustré par Nathalie Novi et raconté par Didier Sandre. La musique est interprétée par l'Ensemble Correspondances et Sébastien Daucé.

Les podcasts à écouter

La petite danseuse du Palais - Royal

Agnès, jeune fille du Midi, arrive à Paris à l'automne 1686 pour danser, comme toute sa famille avant elle. Elle écrit à sa grand-mère pour lui raconter ses aventures, qui sont nombreuses ! Sa rencontre avec Pierre Beauchamp, le maître de ballet, ses camarades de l'Académie Royale de Musique, ses promenades dans Paris, ses visites au Louvre, et même la tentative d'assassinat dont elle est victime ! Un vrai feuilleton !

Le journal intime de Maria Callas

Quand Maria est née, sa maman ne l’a pas regardée. Il neigeait ce jour-là à New York, c’était le 2 ou le 4 décembre 1923. Un jour, Evangelina Kalogeropoulos achète trois canaris pour apprendre à chanter à sa fille, la future Callas…

Les musiques de Molière

Nous sommes en 1632 à Paris. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière a dix ans. Il passe ses journées dans la boutique de son père tapissier et observe le défilé des clients. Tout en rêvant d'ailleurs...

Les romans à lire

Swing à Berlin

Swing à Berlin - Bayard Jeunesse

Swing à Berlin par Christophe Lambert chez Bayard Jeunesse nous emmène à Berlin en 1942. La guerre s'enlise, et les Allemands commencent à sentir que l'issue ne sera pas victorieuse. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, cherche un moyen de remonter le moral de la population. Et quoi de plus joyeux que le jazz ? Mais, considéré comme une « musique dégénérée » ou « musique de nègres », il est interdit par le régime. Le ministre ordonne donc que l'on crée un groupe de « musique de danse accentuée rythmiquement », un jazz qui valoriserait les thèses aryennes. Le vieux pianiste Wilhelm Dussander est à la retraite depuis que les membres juifs de son groupe ont été arrêtés. S'il estime que la politique n'est pas l'affaire des musiciens, il n'a jamais aimé les nazis. Pourtant, lorsque Goebbels le sollicite pour monter le groupe qu'il appelle de ses vœux, Dussander n'a d'autre choix que d'accepter...

Des jumeaux à Versailles : Roi-Soleil, nous voilà !

Des jumeaux à Versailles, tome 1 - Roi-Soleil, nous voilà - Didier Jeunesse

Des jumeaux à Versailles par Nathalie Somers chez Didier Jeunesse raconte, en deux tomes, les aventures des jumeaux Louise et Nicolas qui, depuis la disparition de leurs parents, passent leurs journées à apprendre le chant et l'escrime. Lorsque Nicolas est appelé à la cour pour intégrer le choeur royal, et avoir l'immense honneur de chanter pour Louis XIV, Louise n'a pas le droit de l'accompagner ! C'est trop injuste... Mais la jeune fille a plus d'un tour dans son sac...

Le Petit Prince de Harlem

Le Petit Prince de Harlem - Hachette Jeunesse

Le Petit Prince de Harlem par Mikaël Thévenot chez Hachette Jeunesse raconte la vie de Sonny, 14 ans, qui grandit dans l'Harlem des années 1920 et fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère, gravement malade.

Sans rien lui dire, il quitte l'école et choisit la rue. Ses petits trafics ne passent pas inaperçus... Queenie, la reine de Harlem, le prend sous sa coupe et dans son gang.

Dans les clubs où elle l'entraîne, il se découvre une passion pour le jazz...Un soir, il entend le son d'un saxophone dans son immeuble. Un jazzman du nom de Charlie s'entraîne sur le toit. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny va devenir son élève...