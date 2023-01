Écoutes en ligne : une enquête épingle les tricheurs du streaming

C'est un phénomène qui préoccupe l'industrie musicale : les fraudes sur les plateformes de streaming. Le Centre national de la musique (CNM) a dévoilé ce matin une enquête aux conclusions éloquentes : en France, entre 1 et 3 milliards d'écoutes de musique en ligne sont en fait... de fausses écoutes, gonflées artificiellement. Certes, cela ne représente qu'entre 1 et 3% des écoutes totales sur ces plateformes - Deezer, Spotify et Qobuz, qui ont participé à l'enquête - mais le sujet est pris au sérieux.

Fraudes dans le rap et le hip-hop, le classique peu concerné

Entre 1 et 3 milliards de fausses écoutes en 2021, "au moins", nous dit Jean-Philippe Thiellay, le président du Centre national de la musique, persuadé que la réalité des faux streams représente beaucoup plus. Ce sont les genres les plus populaires qui sont les plus concernés : "Une très large partie des faux streams sont repérés dans les esthétiques hip-hop et rap. Il y a aussi des faux streams dans la chanson, dans les musiques d’ambiance… Un peu moins dans le classique, mais cela existe quand même."

Artistes ? Maisons de disque ? Difficile de savoir d'où viennent ces fraudes : "Dans la plupart des cas, le commanditaire à l'origine de la demande de manipulation des streams sera rarement identifié et identifiable", concède le Centre national de la musique. Mais ce dernier a identifié, à l'aide des professionnels, différentes façons de tricher sur les écoutes : "Une multitude de techniques, décrites dans le rapport, permettent d’ajouter des titres dans les playlists, de prendre le contrôle de certains comptes… Il existe aussi des 'fermes de robots', qui permettent aussi de faire tourner certains de ces comptes", égrène Jean-Philippe Thiellay.

Nos confrères de France Inter se sont également procurés un mail avec des tarifs d'une société qui promet des streams "100% français", qui ne "sont pas des bots (des auditeurs virtuels, ndlr) mais des personnes réelles qui écoutent vos titres". Selon France Inter, les prix affichés sont : "129 euros le pack de 10.000 à 20.000 streams, 1.039 euros pour le pack de 100.000 à 150.000 streams et 6.499 euros pour plus d'un million de streams".

Les plateformes de streaming mobilisées (mais pas toutes)

Le Centre national de la musique, pour son étude, a collaboré avec la plupart des acteurs de la filière. Deezer, Qobuz, Spotify, ainsi que des distributeurs : Universal, Sony, Warner, Believe et Wagram. Mais l'instance déplore "que des acteurs comme Amazon Music, Apple Music et YouTube n'aient pu ou souhaité partager leurs données suivant le périmètre d'observation défini, malgré toutes les garanties de confidentialité" .

Un porte-parole de la plateforme Spotify indique à France Musique prendre la manipulation du streaming "très au sérieux" : "Nous avons depuis longtemps mis en place des mesures de détection et des ressources pour prévenir, détecter et affaiblir une telle activité, qui ont donné des résultats tangibles. Raison pour laquelle il était important pour nous de participer à l'étude du Centre National de la Musique [...] En France, en 2021, seuls 0,23% du top 10 000 France sur Spotify présentaient des signes de manipulation artificielle, et sur le catalogue total, ce chiffre n'est que de 1,14%. Ces pourcentages représentent les flux artificiels que nous avons atténués, ce qui signifie qu'ils n'ont pas eu d'impact sur la rémunération des artistes ou sur nos charts."

1,6% de fausses écoutes estimées chez Qobuz, plateforme française, qui a depuis un certain temps mis en place des modules de détection des fraudes, nous indique son directeur général Georges Fornay : "Nous avons des statistiques internes de consommation et sommes obligés de rapporter chaque stream et téléchargement aux maisons de disques. Dès que l'on identifie une consommation entre guillemets 'hors norme', si quelqu'un écoute le même morceau 24h sur 24h par exemple, nous pouvons estimer qu'il y a un problème. Nous excluons alors ces écoutes de nos statistiques." Qobuz n'est pas "dans la course aux volumes", tient à souligner son directeur : "De toute façon, nos domaines clé sont le classique et le jazz. Les gens qui s'amusent à générer des faux 'streams' sur la musique classique, ce n'est pas courant."

Déstabilisation de tout un écosystème

80% des fausses écoutes se jouent au-delà du top 10.000 des plateformes de streaming. Ces fraudes ne sont malgré tout pas anecdotiques, car elles perturbent l'écosystème musical. "C'est un gâteau qui se partage entre l'ensemble des producteurs, des artistes des auteurs-compositeurs", souligne Alexandre Lasch, le directeur du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) : "Donc si certains tirent des revenus indus, en lien avec ces manipulations, cela va déstabiliser l'ensemble des acteurs de ce marché."

Dans le système actuel de répartition des revenus du streaming musical - globalement un pot commun divisé en faveur du plus écouté -, "celui qui gonfle ses chiffres d'écoutes retire une part de rémunération à tous ceux qui ne trichent pas", abonde le CNM, qui a proposé la mise en place d'une "charte interprofessionnelle", pour prévenir, lutter contre la manipulation des écoutes en ligne. L'organisme réalisera aussi une autre étude sur le sujet en 2024.