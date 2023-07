5 podcasts musicaux à glisser dans la valise de vos enfants (et ados) cet été

1. Les aventures d'Octave et Mélo

Que ce soit pendant de longues heures de trajet ou au moment de la sieste l'après-midi, la série Octave et Mélo fera passer le temps plus vite ! Un univers proche de l'imaginaire des tout petits, imaginé et raconté par Adèle Molle, est baigné dans chaque épisode par un choix d'œuvres, certaines de vrais tubes, d'autres moins connues, autour d'une thématique. Comme par exemple, l'épisode sur l'eau, avec des extraits de la Moldau de Smetana ou de Jeux d'eau de Ravel. Un excellent moyen de faire sonner dans les oreilles de vos petits les plus belles pièces du répertoire classique.

2. La petite danseuse du Palais-Royal

Quand on a 10 ans, le ballet blanc fait rêver ! Pourquoi ne pas remplacer les BDs et romans dédiés aux petites danseuses qui peuplent les librairies par une fiction écrite et racontée par Anne-Charlotte Rémond sur Agnès, jeune fille de province, qui vient tenter sa chance comme danseuse à la capitale ? La protagoniste raconte à travers ses lettres le Paris de la fin du XVIIe siècle, la cour de Louis XIII, ses musiciens et ses danses, la ville, ses habitants, ses dangers et ses merveilles. A travers le quotidien de la jeune fille, on apprend l'histoire et on découvre la musique.

3. Les musiques de Molière junior

Aborder la littérature par la musique, et en plus en format adapté pour les enfants ? C'est ce que propose ce podcast écrit par Suzanne Gervais. Il est ici question de la vie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, qui raconte sa vie du haut de ses 10 ans. Superbes réalisation et interprétation par les comédiens de la Comédie-Française, le tout, évidemment, rythmé par un choix avisé des musiques de cette première moitié du XVIIe siècle.

4. Le journal intime de Nina Simone

Quel était le quotidien d'une petite fille rêvant de devenir concertiste, qui est devenue une des légendes du jazz ? C'est ce que l'on découvre en tournant les pages du journal intime d'Eunice Kathleen Waymon, devenue la grande Nina Simone. Ecrit par Marianne Vourch et interprété par la comédienne Claudia Tagbo, ce podcast est en même temps une histoire personnelle et l'histoire des Etats-Unis du XXe siècle et de sa musique. Un périple passionnant pour les ados férus d'histoire qu'ils peuvent retrouver en format livre aussi ( aux Editions Radio France ) !

5. Comme si vous y étiez

Le pari est original : un trait de personnalité, un évènement familial ou intime, une mésaventure...dans ce podcast créé par Jérémie Rousseau, les compositeurs et les musiciens sont des gens comme les autres, avec leurs peines, leurs problèmes, leurs doutes. Paganini, Sibelius, Pergolèse, Tchaïkovski sont ici superbement imaginés et racontés dans leur intimité, parfois fictive, parfois drôle, surprenante ou tragique. A partager avec vos ados, sans hésiter.