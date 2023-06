Edgar Moreau, 29 ans, nouveau professeur de violoncelle au CNSMD de Paris

Une carrière nationale et internationale, des récompenses parmi les plus prestigieuses... et désormais un poste d'enseignant dans le premier conservatoire de France. Une corde de plus au violoncelle d'Edgar Moreau, nommé professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Paris. "Il y a une sorte d'héritage, d'identité qui compte pour moi", témoigne le violoncelliste de 29 ans, joint par nos soins, qui a appris l'heureuse nouvelle vendredi soir de la bouche de la directrice du conservatoire, Émilie Delorme : "J'ai quitté le conservatoire il y a tout juste 10 ans et symboliquement, y entrer en tant que professeur, commencer cette aventure et essayer de bâtir une excellence, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Je suis très attaché à cette maison qui historiquement, pour le violoncelle notamment, a compté énormément du point de vue international".

"L'école française du violoncelle"

"J'avais une demi-classe, j'étais déjà un peu au conservatoire", note le violoncelliste, frère des violonistes Raphaëlle Moreau et David Moreau, et du pianiste Jérémie Moreau. Comment a-t-il été sélectionné ? "J'ai passé un concours en deux parties, nous étions une vingtaine de candidats. Puis, se sont succédés deux jours d'épreuves assez intenses. Un cours donné devant le jury, suivi d'une demi-heure d'entretien."

Quel type de professeur sera-t-il ? "Comme j'ai assuré l'intérim cette année, j'ai déjà une petite expérience. J'ai aussi fait beaucoup de masterclass. Dans ma pédagogie, je suis inspiré par mes professeurs : Philippe Muller, Claire Désert..." Avec la transmission, dit-il, de "l'école française du violoncelle" : c'est-à-dire "un gros travail sur la main droite, sur l'archet, sur la qualité sonore. L'école française considère que l'archet est un peu le prolongement de l'être humain." Extrêmement précoce, il ne craint pas de donner cours à des élèves qui ont pour certains presque son âge : "Lors de mon expérience d'intérim, j'avais un élève de 28 ans ! C'est quelque chose qui je pense ne gêne pas trop les étudiants. Aussi, le fait que j'ai eu un parcours relativement précoce donne, je pense, de la crédibilité à mon enseignement."

Prendre le relais de Jérôme Pernoo

Une classe de douze élèves, douze heures d'enseignement par semaine. Depuis un an, Edgar Moreau assurait, avec une autre professeure, l'intérim de l'ancienne classe de Jérôme Pernoo, suspendu de ses fonctions par le CNSMD et actuellement jugé pour harcèlement et agression sexuelle sur mineur . "Les étudiants m'ont tout de suite donné leur confiance. C'est un sujet un peu sensible, et j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Je ne suis ni juge, ni avocat", estime-t-il : "Je comprends qu'il y a des relations avec Jérôme Pernoo qui se sont tissées les années précédentes et je ne suis pas là pour faire une imitation de sa pédagogie. Je souhaite donner un nouveau souffle, repartir sur des relations saines entre professeurs et élèves."

Repenser, notamment, la méthode d'enseignement ? "Quand on est professeur, on a un devoir de responsabilité. J'ai été élevé avec Philippe Muller, Frans Helmerson... Il y avait une vraie distance, c'était la vieille école", souligne Edgar Moreau. "Je considère qu'en tant que professeur, on doit rester dans son rôle de professeur. Il y a un rapport de séduction en quelque sorte, dans le sens où l'élève essaie de plaire musicalement à l'enseignant. Mais ce dernier se doit de garder une retenue, de rester dans son rôle. Un professeur n'est pas un frère, ni un père. Il ne faut pas tout mélanger." Edgar Moreau prendra son poste à la rentrée de septembre.