Edvard Grieg : 10 (petites) choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le compositeur de Peer Gynt

Né le 15 juin 1843 à Bergen, Edvard Hagerup Grieg est incontestablement l'un des compositeur norvégiens les plus marquants de l'histoire du pays. Etroitement liée à la culture folklorique norvégienne, l'œuvre musicale de Grieg joue un rôle important dans le sentiment florissant du nationalisme en Norvège au XIXe siècle. Il sera d'une importance majeure dans la construction non seulement d'une culture musicale norvégienne mais aussi d'une identité nationale indépendante dans les années qui précédent la dissolution en 1905 de l'union avec la Suède.

Il a placé la Norvège sur la carte musicale

Edvard Grieg est un compositeur fier de sa nationalité norvégienne et de son héritage culturel. Il fait de sa musique un étendard de l’identité nationale norvégienne au sein d’une musique occidentale lourdement dominée par la tradition allemande. Inscrit au conservatoire de Leipzig en 1858, il y découvre les règles d’instrumentation et de composition occidentale. Mais Grieg souhaite rompre avec ces traditions qu’il estime dépassées et étouffantes, afin de rester fidèle à lui-même et son pays en s’inspirant notamment de la musique folklorique scandinave.

Souhaitant contribuer à la construction de l'identité culturelle de son pays, il fonde en 1865 l'association Euterpe, pour la promotion de la culture musicale scandinave avec son ami Richard Nordaak, compositeur de l'hymne national norvégien. Il crée deux ans plus tard l’Ecole nationaliste norvégienne de musique et contribue en 1879 à la création de l'Orchestre philharmonique d'Oslo.

Grieg le journaliste

En août 1876, un événement musical retient l’attention de toute la presse musicale européenne : l’ouverture du premier festival de Bayreuth, fondé par Richard Wagner. Dans le public se trouvent les plus hauts dignitaires et figures politiques, dont plusieurs empereurs ainsi que Louis II de Bavière. De nombreux journalistes sont également invités, parmi lesquels se trouve Edvard Grieg ! En effet, le compositeur est envoyé à Bayreuth par le journal Bergenposten afin de suivre et critiquer l’évènement.

« Malgré beaucoup de critiques […] cette œuvre est la création d'un véritable géant de l'histoire de l'art, comparable dans son innovation à Michel-Ange. Je peux maintenant comprendre l'appréciation de Liszt sur le grand Wagner lorsqu'il dit qu'il s'élève au-dessus de tout l'art de notre époque comme le Mont Blanc au-dessus des Alpes. » Grieg poursuit son activité journalistique au cours des années 1880 et 1890. Il signe notamment plusieurs articles sur Mozart, Schumann et Verdi pour le Century Illustrated Monthly Magazine, alors l’une des revues américaines d'intérêt général les plus populaires avec des articles sur divers sujets rédigés par certains des écrivains les plus réputés de l'époque.

Il épouse sa chanteuse (et cousine) préférée

Dès son plus jeune âge, Edvard Grieg est très proche de sa cousine Nina Grieg. Ils décident même de se fiancer en 1867, malgré l’opposition de leurs parents. Musicienne talentueuse, c’est surtout la voix de Nina qui semble fasciner le compositeur. Nina sera l'inspiration pour le corpus substantiel des œuvres lyriques de Grieg et acquiert une réputation d'interprète inégalée de ses œuvres vocales, capable de révéler la beauté et le drame des paroles.

Leur union ne sera pas toujours paisible, secouée notamment par le décès de leur fille Alexandra à l’âge de 11 mois, mais Edvard restera toujours admiratif de sa femme : « Je ne crois pas avoir plus de talent pour la composition d'œuvres lyriques que pour un autre genre musical. D'où vient donc que la mélodie lyrique joue un rôle aussi prépondérant dans ma production ? […] Je suis tombé amoureux d'une jeune fille avec une voix merveilleuse et une interprétation tout aussi merveilleuse. Cette fille est devenue ma femme et ma partenaire de vie jusqu'à ce jour. Elle a été pour moi… la seule véritable interprète de mes chansons », écrit-il à son biographe Henry Theophilus Finck en 1900.

Les grigris de Grieg

Edvard Grieg a l'air d'un compositeur sérieux, mais cette façade cache un esprit enfantin et fantaisiste. Il collectionne notamment des figurines dont celles d’un troll rouge et d’un petit cochon avec un trèfle à quatre feuilles dans sa bouche. Il garde ces objets précieusement sur sa table de chevet, et leur souhaite chaque soir une bonne nuit. Lorsqu’il part en tournée, il laisse ses grigris à côté de son lit, mais emporte néanmoins une photo du troll et du cochon afin de les avoir avec lui.

Mais il y a une figurine que Grieg ne quitte jamais, une petite grenouille porte-bonheur qu’il garde dans sa poche. Le petit objet lui est si cher qu’il ne montera jamais sur scène pour un concert sans d’abord caresser la petite grenouille.

Le « motif Grieg »

Il existe dans l’œuvre de Grieg un motif musical si récurrent qu’il est souvent nommé « le motif Grieg ». Ce motif descendant de trois notes, une seconde mineure suivie d’une tierce majeure, n’est en réalité pas la création de Grieg mais plutôt un élément commun de la musique folklorique norvégienne et scandinave de manière générale.

Le motif sera néanmoins associé à l’œuvre de Grieg par son utilisation très caractéristique dans bon nombre de ses compositions, dont notamment ses sonates en fa majeur et sol majeur pour violon. « J'ai toujours eu une préférence particulière comme signe particulier de notre musique folklorique : le traitement de la septième, en particulier lorsqu'elle est suivie d'une descente à la dominante » écrit-il à Henry T. Finck en juillet 1900.

Victime de son propre succès

En 1867, Grieg compose une musique de scène en 23 numéros pour la pièce de théâtre Peer Gynt du dramaturge Henrik Ibsen. Il extrait ensuite huit numéros qu’il arrange en deux suites pour orchestre. Plus d’un siècle et demi plus tard, les suites figurent encore parmi les compositions les plus célèbres du compositeur. Il sera pourtant peu enthousiaste lors de la composition de l’œuvre :

« J'ai également écrit quelque chose pour la scène dans la salle du roi de la montagne - quelque chose qui m’est absolument impossible d’écouter parce que ça pue les tartes à la vache, le nationalisme norvégien exagéré et l'autosatisfaction des trolls ! Mais j'ai l'intuition que l'ironie sera perceptible », écrit Grieg dans une lettre à son ami Frants Beyer en 1874. De son vivant et même après sa mort, la popularité divertissante de ses œuvres sera à double tranchant, faisant passer Grieg pour un compositeur de musique de divertissement, et rien de plus.

L’héritage et l’influence de Grieg

Au début du XXe siècle, Grieg profite d’un succès retentissant à travers l’Europe, mais ce succès ne sera jamais aussi éclatant qu’à Paris pendant la Belle Époque. En effet, si l'on croit l’article de Gabriel Fauré dans Le Figaro, Edvard Grieg n’était autre que le compositeur le plus important de la vie musicale parisienne du nouveau siècle :

« Parmi les musiciens vivants les plus en renom, je n’en connais aucun dont la popularité soit égale, chez nous, à celle de M. Grieg ; aucun dont les œuvres aient pénétré dans notre intimité musicale au même degré que les siennes »(20 avril 1903).

L’immense influence de Grieg sur la vie musicale française sera parfaitement résumée par le compositeur britannique Frederick Delius lors d’une confidence anecdotique à son ami Ravel : « la musique française de fin de siècle n’est qu’un mélange de Grieg et du troisième acte de Tristan ».

Il signe sa propre marche funèbre

Le 20 mars 1866 meurt Rikard Nordraak à l’âge de seulement 23 ans. Ami proche de Grieg et célèbre compositeur norvégien, il a notamment signé l’hymne national du pays. Dévasté par la perte de cet être cher, Grieg se met immédiatement à la composition de sa Marche funèbre en la mineur pour piano. L’œuvre est particulièrement importante pour Grieg et il l'emporte avec lui lors de tous ses voyages. Il précise même dans sa correspondance qu’il souhaite que l’œuvre soit interprétée lors de ses propres funérailles. Il ne manque pas de préciser que l’interprétation doit être le mieux possible.

Le 4 septembre 1907 Edvard Hagerup Grieg tire sa révérence. Les funérailles ont lieu dans sa ville natale de Bergen le 9 septembre devant plus de 40,000 personnes. Comme le souhaita le compositeur défunt, la Marche funèbre en mémoire de Rikard Nordraak est interprétée par Johan Halvorsen.

Les reprises improbables

L’influence musicale d’Edvard Grieg se fait ressentir dans l’œuvre d’innombrables compositeurs dont notamment Claude Debussy, Maurice Ravel et Olivier Messiaen mais aussi des figures plus expérimentales comme John Cage. « J'ai limité ma curiosité aux petites figures du siècle dernier. Je suis devenu tellement dévoué à Grieg que pendant un moment je n'ai joué à rien d'autre. J'imaginais même consacrer ma vie à l'exécution seule de ses œuvres, car elles ne me semblaient pas trop difficiles, et je les aimais », écrit Cage en 1948 dans A Composer’s Confession.

Mais afin de pleinement mesurer l’influence d’Edvard Grieg, il est nécessaire de dépasser les frontières du classique et de se tourner vers les genres du jazz et même du rock. En effet, Grieg sera également une source d’inspiration pour les compositeurs de jazz dont notamment Duke Ellington et son album Swinging Suites by Edward E. and Edward G. De nombreux groupes de rocks seront également séduits par la musique de Grieg, et notamment le célèbre Dans l'antre du roi de la montagne. Parmi la multitude de reprises, citons celles de The Who, Emerson, Lake & Palmer, Electric Light Orchestra et même le groupe de punk The Offpsring.

Grieg, un compositeur timbré

De nombreux hommages seront rendus à Edvard Grieg au cours du XXe siècle. Sans compter les statues érigées à travers la Norvège et même à l’international, le nom du compositeur est associé à l’astéroïde (4872) Grieg, un cratère sur Mercure nommé « Grieg » ainsi que le mont Grieg sur l'île Alexandre-Ier en Antarctique. Il figure également sur le billet de 500 Kroner de 1991 à 2000.

Cependant, comme il est vrai que dans les petits pots se trouvent les meilleurs onguents, le plus grand hommage rendu au compositeur sera philatélique : un timbre. On peut trouver ainsi de nombreuses versions de timbres norvégiens portant l’image de leur plus célèbre compositeur, mais aussi des timbres russes et même monégasques.