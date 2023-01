Egos, coups de pub : les duels en musique à travers l'histoire

Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, les plus grands compositeurs et interprètes se sont affrontés dans des joutes musicales afin de mesurer la technique et les compétences d'improvisation de leurs adversaires. Ces duels étaient majoritairement jugés par des aristocrates connaisseurs et des mélomanes de la noblesse. S’il semble impossible de départager deux virtuoses dans un domaine tel que la musique, subjectif, il n’empêche que l’histoire de la musique regorge de gagnants et de perdants. Passage en revue.

Bach VS Marchand

Ce premier duel est en réalité un affrontement qui n’a jamais eu lieu. Les détails varient selon les - nombreuses - sources mais une chose est certaine : Bach fut nommé vainqueur.

Publicité

En septembre 1717, le jeune Kapellmeister se rend à Dresde. Louis Marchand s’y trouve également, considéré comme l'un des musiciens français les plus virtuoses de son époque. Deux artistes exceptionnels dans la même ville, au même moment : l’occasion propice pour le violoniste Jean-Baptiste Volumier d’organiser un petit duel musical.

Avant la rencontre décisive, Bach aurait été invité par Volumier à assister discrètement à un concert de Louis Marchand, afin de jauger les talents du Français. Le jour du duel, Bach apprend avec surprise que son adversaire a quitté Dresde le matin même, sans donner de nouvelles. Il est probable que Marchand, ayant lui aussi découvert en amont les talents de son adversaire, décida de se s’éclipser afin d’éviter une défaite embarrassante.

Haendel VS Porpora (et Scarlatti, et Matheson)

Londres, 1733. La capitale britannique est le témoin d'un duel musical de longue haleine. D’un côté, George Frédéric Haendel et la Royal Academy of Music, sous l’égide du roi de Grande-Bretagne, George II. De l’autre, Nicola Porpora, le « castrat maestro » à la tête du nouvel Opera of the Nobility, fondé et financé par des nobles et mené par Frédéric, Prince de Galles, dans le but de concurrencer le monopole de Haendel.

Les deux institutions se font la guerre, et tous les coups sont permis. Porpora en vient même à voler des artistes engagés par Haendel. Ce duel acharné ira jusqu’à la mort, du moins une mort symbolique : chacune des institutions fera faillite presque simultanément, en 1737. S’il n’y a pas de vainqueur entre Haendel et Porpora, le public a certainement profité de la surenchère artistique entre les deux établissements prestigieux.

Bien avant cette guerre des opéras de Londres, Haendel participe en 1709 à un duel musical beaucoup plus concret. Son adversaire est un musicien de taille : Domenico Scarlatti. Il n’existe aucune trace des œuvres interprétées mais les quelques détails de cet affrontement se trouvent dans Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel de John Mainwaring, première biographie du compositeur écrite en 1760.

Tous deux âgés de 24 ans, les musiciens auraient participé à un concours musical au palais Corsini à Rome, à la demande du cardinal Pietro Ottoboni. Le duel se tint en deux parties, sur deux instruments : le clavecin puis l’orgue. S’il fut difficile de départager les deux musiciens lors de l'épreuve du clavecin, Scarlatti aurait humblement reconnu la supériorité de Haendel à l'orgue.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les affrontements musicaux d’Haendel se déroulent pour la plupart paisiblement, mais son duel contre le compositeur Johann Matheson est de nature plus sanguine, car il s’agit d’un duel à l’épée. Les deux jeunes compositeurs partagent un respect mutuel, et même une amitié. Mais lorsqu’ils se mettent en concurrence pour les mêmes postes à Lübeck et à Hambourg, une rivalité inévitable s’installe. Cette dernière éclate le soir du 5 décembre 1704, à la création de l’opéra Cleopatra de Matheson à Hambourg.

Haendel aurait refusé de céder la place au clavecin à Matheson, alors que ce dernier avait terminé son rôle sur scène et souhaitait reprendre la direction de son œuvre. Le débat houleux dégénère rapidement et conduit Haendel et Matheson dehors, épées à la main.

« À la sortie du théâtre, surexcités par de prétendus amis et entourés de nombreux curieux, nous commençâmes, Haendel et moi, sur la place aux Oies et sous un réverbère, un duel qui aurait pu être très malheureux pour tous deux, si, par la grâce de Dieu, mon épée ne s’était brisée sur un bouton en métal de l’habit de mon adversaire. Rien de fâcheux n’arriva donc et, par l’entremise d’un conseiller des plus considérés de Hambourg et des directeurs de l’Opéra, nous fûmes bientôt réconciliés », raconte Matheson en 1740. Drame évité.

Mozart VS Clementi

Le duel entre Mozart et Muzio Clementi n’est pas le fruit d’une animosité ou d’une jalousie professionnelle, mais plutôt d’une envie de divertissement de la part de l’empereur Joseph II et de ses hôtes. Installé à Vienne depuis mai 1781, Mozart est déjà reconnu, du haut de ses 25 ans, comme l’un, si ce n’est le plus grand pianiste et compositeur de son temps. Mais en décembre 1781 débarque un nouveau rival : Muzio Clementi. Mozart est invité par l'empereur à venir à la Cour pour rencontrer et affronter le pianiste italien, le 24 décembre 1781.

Les deux musiciens doivent jouer une sélection de leurs propres compositions, puis improviser. Après un long spectacle musical impressionnant, il est impossible pour l’empereur de départager les deux virtuoses. Un match nul est déclaré et chacun des musiciens repart avec la moitié du prix, à savoir 50 ducats. Clementi accepte le résultat avec humilité, affirmant qu’il n’avait jusqu'alors jamais entendu quelqu'un jouer avec autant d'esprit et de grâce. Quant à Mozart, quelque peu rancunier, ce dernier fera part de son avis sincère à son père dans une lettre en janvier 1782 :

« Clementi joue bien, pour ce qui est de l'exécution de la main droite. Sa force réside dans les passages en tierces. Par ailleurs, il n'a pas un 'kreutzer' (ancienne monnaie autrichienne) de sentiment ou de goût. En un mot, c'est une simple mécanique. »

À réécouter : La revanche de Muzio Clementi MAXXI Classique Écouter plus tard écouter 5 min

Beethoven VS le monde entier

Il n’est pas étonnant d’apprendre que Beethoven, compositeur et pianiste aussi talentueux que colérique, se retrouva à plusieurs reprises ciblé et défié par des musiciens qu’il considérait presque comme des ennemis jurés. Parmi ses nombreux affrontements, trois cas particulièrement marquants.

D’abord, en 1792 le duel contre le compositeur et célèbre pianiste autrichien Josef Gelinek, dit « l’Abbé » Gelinek. On peut lire dans les mémoires du pianiste Carl Czerny que Gelinek fut invité à une réception privée afin de pouvoir rencontrer un nouveau talentueux pianiste, un certain Ludwig van Beethoven. Gelinek confie au père de Czerny qu’il ne fera qu’une bouchée du jeune pianiste. Mais lorsque le père demande à Gelinek le résultat du duel quelques jours plus tard, Gelinek annonce avec déception sa défaite, en précisant : « Ce jeune homme doit être de mèche avec le diable. »

À réécouter : Duels avec Beethoven Le van Beethoven Écouter plus tard écouter 58 min

Désormais considéré à Vienne comme un pianiste de premier ordre, Beethoven est de nouveau confronté à un rival. Vient le duel avec Joseph Wölffl, en 1799, raconté dans le Allgemeine musikalische Zeitung de Leipzig, le 15 mai de la même année :

"Le jeu de Beethoven est extrêmement brillant, mais moins délicat et parfois un peu confus. Il se montre le meilleur dans l'improvisation libre. […] Depuis la mort de Mozart qui restera toujours le non plus ultra (sic) en cela, je n'ai jamais trouvé ce genre de plaisir à la mesure où B. le procure. Wölffl lui est inférieur. Cependant, Wölffl a à sa disposition une connaissance musicale approfondie et une véritable dignité dans la composition. Il exécute des mouvements qui semblent presque impossibles à exécuter avec une légèreté, une précision et une netteté vraiment étonnantes. Bien sûr, la grande structure de ses mains est un avantage. […] Que le comportement modeste et agréable de Wölffl l'emporte sur Beethoven, avec ses manières parfois hautaines, est très naturel."

À réécouter : Josef Woelfl, un Autrichien à Londres Les Grands Macabres Écouter plus tard écouter 8 min

C’est le duel entre Beethoven et Daniel Steibelt qui fera sans doute couler le plus d’encre. Considéré comme « un virtuose des moins vertueux », Steibelt est bien connu à l'époque pour répandre de fausses rumeurs, tricher et voler de l'argent sur des reçus de concert. Il se réjouit également d’annoncer au grand public que Beethoven est un sous-artiste et que ce dernier a peur de lui. Après des mois de vantardises, Steibelt trouve finalement le courage de défier Beethoven, en mai 1800.

Le duel a lieu chez le comte Moritz von Fries, mécène et grand mélomane, devant un public d’environ 100 personnes. La soirée se déroule en trois tours : le premier laisse place aux œuvres sélectionnées par l'interprète, le deuxième consiste en une série d'improvisations alternées à deux pianos sur des thèmes inventés sur le moment.

Le troisième défi impose une improvisation sur une composition de l’adversaire. Plus qu’une victoire décisive pour Beethoven, cette dernière manche fut une véritable humiliation pour Steibelt. Alors que Beethoven donne à son adversaire sa nouvelle Sonate pour piano en si bémol majeur, op. 22, Steibelt donne une sonate pour violoncelle et piano. Non seulement Beethoven accepte le défi mais décide de retourner la partition et déchiffre l’œuvre entière à l'envers, avant de se lancer dans une improvisation d’environ 30 minutes. Avant même que Beethoven ne puisse terminer, Steibelt a déjà quitté la pièce et ne croisera plus jamais le chemin de Beethoven.

À réécouter : Beethoven au pianoforte Portraits de famille Écouter plus tard écouter 1h 58

Liszt VS Thalberg

Les origines du pianiste Sigismond Thalberg ne sont pas entièrement claires, mais il se fait connaître dès sa jeunesse comme l’un des pianistes les plus marquants d’Europe. Il existe cependant un autre pianiste qui, lui aussi, prétend être le plus grand virtuose de l’époque : Franz Liszt.

La princesse italienne Cristina Trivulzio di Belgiojoso organise alors un duel, le 31 mars 1837, afin de départager ces deux titans du clavier. Le duel commence par des œuvres écrites par les interprètes : le Divertimento op.18, Les Soirées Musicales et une fantaisie sur God Save the Queen. Liszt riposte avec son Divertissement sur la cavatine 'I tuoi frequenti palpiti' de Pacini, sa transcription du Konzertstück de Carl Maria von Weber et la Bénédiction de Dieu dans la solitude, issue ses Harmonies poétiques et religieuses. En guise de finale, ils jouent chacun une œuvre inédite : Liszt interprète les Reminiscences de Robert le Diable de Meyerbeer et Thalberg la Fantaisie sur des thèmes de Moïse, op. 33 de Rossini.

À la fin de ce duel étincelant, il est impossible de nommer un vainqueur. La princesse Cristina Trivulzio di Belgiojoso résume la soirée de manière diplomate : « Thalberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul ». L’écrivain et critique musical Jules Janin est également incapable de déclarer un pianiste meilleur que l’autre : « Jamais Liszt n’a été plus retenu, plus sage, plus énergique, plus passionné ; jamais Thalberg n’avait chanté avec plus d’entraînement et de tendresse […] enfin Liszt et Thalberg ont été proclamés tous les deux vainqueurs par cette brillante et intelligente assemblée […]. Ainsi donc deux vainqueurs et pas un vaincu », écrit-il le 3 avril 1837, dans le Journal des Débats.